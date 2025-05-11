До Ломаченко не дотянуться. Абдуллаев проиграл главный бой в карьере

В США состоялся вечер профессионального бокса. В соглавном поединке турнира выступил российский боксёр Заур Абдуллаев, который оспаривал временный титул чемпиона мира по версии IBF в лёгком весе, его соперником был непобеждённый американец Рэймонд Мураталья.

Для Абдуллаева это был второй бой за титул чемпиона мира. В сентябре 2019 года Заур с рекордом 11-0 и титулом WBC Silver в активе добрался до боя за полноценный пояс WBC, который на тот момент был вакантным. В соперниках у Заура оказался ещё не особо известный в широких кругах Девин Хейни — будущий абсолютный чемпион мира в лёгком весе. Тогда поединок у Заура не получился: рефери был вынужден остановить поединок после четырёх раундов, позже выяснилось, что у Абдуллаева сломана орбитальная кость.

Заур взял время на восстановление и вернулся на ринг. Нужно отметить, что с тех пор Абдуллаев провёл девять поединков и во всех одержал победы. Заур побеждал в том числе и титулованных соперников: так, в активе россиянина есть успехи в поединках с бывшими чемпионами мира Деяном Златичанином и Хорхе Линаресом. В октябре прошлого года Заур вышел на бой за вторую строчку рейтинга IBF против Хуана Хавьера Карраско. Поединок прошёл в Аргентине, и Заур вынудил угол Карраско выбрасывать полотенце в 12-м раунде. Абдуллаев поднялся на второе место в рейтинге IBF и расположился в нём сразу после легендарного Василия Ломаченко, который владеет поясом IBF.

Но Ломаченко пока размышляет над своим спортивным будущим, поэтому Зауру предложили провести бой за временный пояс. В соперниках у российского боксёра оказался непобеждённый американец Рэймонд Мураталья, занимающий четвёртую позицию в рейтинге IBF. Рэймонд на три года младше Заура, но при этом провёл на один поединок больше на профессиональном ринге. Тем не менее, серьёзной оппозиции уровня бывших чемпионов мира в карьере Рэймонда не было, и бой с Зауром был для него первым по-настоящему большим поединком.

На старте боя боксёры не форсировали события, присматривались друг к другу и работали с дистанции. Заур старался оказывать давление, прессинговал американца, но Мураталья неплохо встречал россиянина передней рукой, добавляя плотные удары справа. Абдуллаев же работал в своём стиле, перекрывался плотным блоком и взрывался джебом и двойками.

Рэймонд демонстрировал неплохую скорость, активно разбивал атаки россиянина джебом, работал по этажам. Мураталья комфортно себя чувствовал в работе вторым номером, часто проваливал Абдуллаева и ловил Заура встречными сериями. Россиянин продолжал делать акцент на прессинг, в начале пятого раунда Заур поймал американца неплохой серией, но Мураталья довольно быстро восстановился и вернулся к привычной работе. Ближе к середине поединка Рэймонд стал больше раскрываться, чем пользовался Заур, который ловил соперника на ошибках. Но и Мураталья при этом доставал россиянина не только джебом, но и плотными боковыми и ударами по корпусу.

Не менялась картина поединка и в начале второй половины. Заур по-прежнему оказывал давление, много финтил и через переднюю руку развивал свои атаки, добавлял плотный правый боковой. Мураталья также встречал россиянина с дистанции, ловил Абдуллаева на провалах и отвечал своими сериями, особенно хорошо заходил у Рэймонда апперкот после нескольких боковых.

В десятом раунде Мураталья стал меньше отступать, чаще работал первым номером, выбрасывал плотные двойки, на ближней дистанции вставлял апперкот и по-прежнему много использовал джеб. Из-за этого боксёры больше стали сходиться в разменах, Заур тоже заходил в атаки через плотный джеб, добавлял прямые и боковые справа. В концовке одиннадцатого раунда Заур призвал американца зарубиться, и в заключительном отрезке россиянин был гораздо активнее соперника. Абдуллаев прессинговал Рэймонда, чаще зажимал оппонента у канатов, много работал серийно и попадал. Рэймонд же в основном отстреливался джебом и не рисковал идти с россиянином в размены.

Несмотря на активность Заура, Мураталья провёл грамотный бой вторым номером, перестреливал россиянина с дистанции и избегал опасных ситуаций. Рэймонд справился с джебом Абдуллаева, выигрывал в скорости и за счёт этого перебивал Заура: статистика по выброшенным и донесённым ударам была в пользу американца, да и урона Рэймонд нанёс куда больше.

Поединок прошёл всю дистанцию. Все судьи отдали предпочтение Рэймонду Мураталье, двое из них и вовсе поставили разгромный счёт 119-109 в пользу американца, третий судья также насчитал победу Рэймонда — 118-110. Мураталья остаётся непобеждённым боксёром: он стал временным чемпионом мира по версии IBF и главным претендентом на бой с Василием Ломаченко. А Зауру Абдуллаеву нужно начинать титульный поход снова.