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Заур Абдуллаев — Рэймонд Мураталья: обзор боя, кто победил, результат поединка, судейские записки

До Ломаченко не дотянуться. Абдуллаев проиграл главный бой в карьере
Игорь Некрасов
Абдуллаев проиграл главный бой в карьере
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Мураталья оказался россиянину не по зубам.

В США состоялся вечер профессионального бокса. В соглавном поединке турнира выступил российский боксёр Заур Абдуллаев, который оспаривал временный титул чемпиона мира по версии IBF в лёгком весе, его соперником был непобеждённый американец Рэймонд Мураталья.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Рэймонд Мураталья (W) — Заур Абдуллаев
11 мая 2025, воскресенье. 05:00 МСК
Рэймонд Мураталья
Окончено
UD
Заур Абдуллаев

Для Абдуллаева это был второй бой за титул чемпиона мира. В сентябре 2019 года Заур с рекордом 11-0 и титулом WBC Silver в активе добрался до боя за полноценный пояс WBC, который на тот момент был вакантным. В соперниках у Заура оказался ещё не особо известный в широких кругах Девин Хейни — будущий абсолютный чемпион мира в лёгком весе. Тогда поединок у Заура не получился: рефери был вынужден остановить поединок после четырёх раундов, позже выяснилось, что у Абдуллаева сломана орбитальная кость.

Заур взял время на восстановление и вернулся на ринг. Нужно отметить, что с тех пор Абдуллаев провёл девять поединков и во всех одержал победы. Заур побеждал в том числе и титулованных соперников: так, в активе россиянина есть успехи в поединках с бывшими чемпионами мира Деяном Златичанином и Хорхе Линаресом. В октябре прошлого года Заур вышел на бой за вторую строчку рейтинга IBF против Хуана Хавьера Карраско. Поединок прошёл в Аргентине, и Заур вынудил угол Карраско выбрасывать полотенце в 12-м раунде. Абдуллаев поднялся на второе место в рейтинге IBF и расположился в нём сразу после легендарного Василия Ломаченко, который владеет поясом IBF.

Абдуллаев — один из топовых российских боксёров
Самый недооценённый российский боксёр. Абдуллаев идёт за поясом Ломаченко
Самый недооценённый российский боксёр. Абдуллаев идёт за поясом Ломаченко

Но Ломаченко пока размышляет над своим спортивным будущим, поэтому Зауру предложили провести бой за временный пояс. В соперниках у российского боксёра оказался непобеждённый американец Рэймонд Мураталья, занимающий четвёртую позицию в рейтинге IBF. Рэймонд на три года младше Заура, но при этом провёл на один поединок больше на профессиональном ринге. Тем не менее, серьёзной оппозиции уровня бывших чемпионов мира в карьере Рэймонда не было, и бой с Зауром был для него первым по-настоящему большим поединком.

На старте боя боксёры не форсировали события, присматривались друг к другу и работали с дистанции. Заур старался оказывать давление, прессинговал американца, но Мураталья неплохо встречал россиянина передней рукой, добавляя плотные удары справа. Абдуллаев же работал в своём стиле, перекрывался плотным блоком и взрывался джебом и двойками.

Рэймонд демонстрировал неплохую скорость, активно разбивал атаки россиянина джебом, работал по этажам. Мураталья комфортно себя чувствовал в работе вторым номером, часто проваливал Абдуллаева и ловил Заура встречными сериями. Россиянин продолжал делать акцент на прессинг, в начале пятого раунда Заур поймал американца неплохой серией, но Мураталья довольно быстро восстановился и вернулся к привычной работе. Ближе к середине поединка Рэймонд стал больше раскрываться, чем пользовался Заур, который ловил соперника на ошибках. Но и Мураталья при этом доставал россиянина не только джебом, но и плотными боковыми и ударами по корпусу.

Не менялась картина поединка и в начале второй половины. Заур по-прежнему оказывал давление, много финтил и через переднюю руку развивал свои атаки, добавлял плотный правый боковой. Мураталья также встречал россиянина с дистанции, ловил Абдуллаева на провалах и отвечал своими сериями, особенно хорошо заходил у Рэймонда апперкот после нескольких боковых.

В десятом раунде Мураталья стал меньше отступать, чаще работал первым номером, выбрасывал плотные двойки, на ближней дистанции вставлял апперкот и по-прежнему много использовал джеб. Из-за этого боксёры больше стали сходиться в разменах, Заур тоже заходил в атаки через плотный джеб, добавлял прямые и боковые справа. В концовке одиннадцатого раунда Заур призвал американца зарубиться, и в заключительном отрезке россиянин был гораздо активнее соперника. Абдуллаев прессинговал Рэймонда, чаще зажимал оппонента у канатов, много работал серийно и попадал. Рэймонд же в основном отстреливался джебом и не рисковал идти с россиянином в размены.

Несмотря на активность Заура, Мураталья провёл грамотный бой вторым номером, перестреливал россиянина с дистанции и избегал опасных ситуаций. Рэймонд справился с джебом Абдуллаева, выигрывал в скорости и за счёт этого перебивал Заура: статистика по выброшенным и донесённым ударам была в пользу американца, да и урона Рэймонд нанёс куда больше.

Поединок прошёл всю дистанцию. Все судьи отдали предпочтение Рэймонду Мураталье, двое из них и вовсе поставили разгромный счёт 119-109 в пользу американца, третий судья также насчитал победу Рэймонда — 118-110. Мураталья остаётся непобеждённым боксёром: он стал временным чемпионом мира по версии IBF и главным претендентом на бой с Василием Ломаченко. А Зауру Абдуллаеву нужно начинать титульный поход снова.

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