Всё ещё чемпионка! Шевченко продолжает убирать с пути опасных претенденток

В ночь с 10 на 11 мая в Монреале, Канада прошёл большой номерной турнир UFC 315. В рамках соглавного события вечера чемпионка в женском наилегчайшем весе Валентина Шевченко вышла на очередную защиту пояса, а её соперницей стала француженка Манон Фиоро, подошедшая к титульнику с рекордом 7-0 в UFC.

Шевченко доминировала в дивизионе с 2018 года, когда взяла титул и провела семь защит подряд. В марте 2023-го, больше двух лет назад, Валентина встретилась с мексиканкой Алексой Грассо и сенсационно проиграла, впервые в карьере позволив себя засабмитить. После этого Шевченко провела ещё два боя с Грассо. В реванше была довольно спорная ничья и девушки позже сошлись в трилогии, перед этим проведя сезон в качестве тренеров на шоу The Ultimate Fighter. Со второй попытки Валентина вернула пояс, победив Алексу единогласным решением судей и заодно возглавив женский рейтинг pound-for-pound.

Манон Фиоро пришла в UFC в 2021 году и с тех пор одержала семь побед в семи поединках, заработав статус претендентки на титул. Фиоро прошла Дженнифер Майю, Кэтлин Серминару, Роуз Намаюнас и Эрин Бланчфилд. Все девушки из этого списка, за исключением Роуз (а она в недавнем прошлом была чемпионкой UFC в другом дивизионе), на момент боя с Манон входили в топ-5 рейтинга женского наилегчайшего веса. Свой титульный шанс Фиоро полностью заслужила и вышла на поединок с Шевченко, заявив, что эпоха Валентины уже позади.

Претендентка начала активно: давила, обозначала кики, старалась сократить дистанцию. Шевченко жёстко встречала передней рукой, регулярно попадала, где-то отвечала комбинациями и в итоге разбила нос Фиоро. К концу раунда Валентина поймала кик соперницы и уложила её на канвас, закрепив отрезок за собой. Второй раунд Манон начала с борьбы, но дошла только до клинча, который чемпионка легко разорвала. Фиоро заметно уступала в скорости, но превосходила в мощи — перевести её Шевченко не смогла, а у француженки это сделать в итоге получилось. В партере Манон угрожала только ударами. И было нелегальное колено от претендентки, которое все проигнорировали.

Третий раунд снова начался с попыток борьбы от Фиоро. Шевченко на этот раз меньше инициировала атаки, а больше отвечала на выпады соперницы и ждала попытки тейкдаунов. У француженки хорошо шли колени из клинча, а Валентина ответила шикарным локтем с разворота. Фиоро после этого снова вернулась к клинчу и продержала там Шевченко до конца раунда. В четвёртом раунде Пуля запустила отличную вертушку, но через несколько секунд Манон нырнула под атаку Валентины и снова прижала её к сетке. Позже Шевченко в похожей ситуации встретила нырок Фиоро вертушкой. В стойке чемпионка была заметно лучше и быстрее, но соперница набирала очки за счёт клинча. Тем не менее, Шевченко оформила тейкдаун, после которого Манон быстро поднялась. А за несколько секунд до гонга Валентина снова встретила француженку передней рукой и оформила нокдаун! Правда добить уже не успела.

Валентина Шевченко — Манон Фиоро Фото: Chris Unger/Zuffa LLC

В финальном раунде Фиоро уже привычно пошла клинчевать и работать коленями — две вещи, которые у неё проходили. Но на руках Шевченко перебивала соперницу и снова отлично встретила локтем с разворота в одном из эпизодов, а в другом выбросила супермен-панч. На весь креатив чемпионки ответом был клинч. В конце раунда девушки устроили небольшой размен, который Фиоро погасила, попытавшись снова связать Шевченко.

Бой ожидаемо продлился все пять раундов. Три раунда судьи отдали Валентине и она остаётся чемпионкой UFC! Фиоро из своих плюсов почти ничего не продемонстрировала, а Шевченко вновь доказала, что и в 37 лет готова конкурировать с новыми претендентами.