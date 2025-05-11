Белал выполнил обещание, устроив шикарный бой! Но уступил пояс Маддалене

В главном бою номерного турнира UFC 315 команда Даны Уайта организовала титульное противостояние в полусреднем весе. Белал Мухаммад впервые защищал свой пояс: с момента завоевания титула прошёл почти год, но из-за травмы чемпион никак не мог вернуться в октагон. В качестве претендента вышел Джек Делла Маддалена — яркий австралийский боец с рекордом 17-2, причём оба поражения он получил на самом старте профессиональной карьеры. Впрочем, определённым фаворитом всё равно считался Мухаммад, за которого говорили борцовская база и отличное кардио.

Поединок был особенно интересен для фанатов Ислама Махачева, дальнейшая судьба которого зависела именно от исхода этого боя. В случае поражения Белала россиянин собирался подняться в полусредний дивизион за вторым поясом: с Мухаммадом наш соотечественник драться не хочет из-за дружеских чувств. Ну а в случае победы Белала практически наверняка Махачев получал в качестве следущего соперника шумного Илию Топурию, который поднимается из полулёгкого дивизиона. В общем, интриг было достаточно.

Претендент начал схватку смело, уже на стартовых секундах хорошо попав по Мухаммаду кроссом. Впрочем, чемпион тоже атаковал в стойке, не собираясь форсировать переход в партер. Первая попытка тейкдауна от Белала произошла только на четвёртой минуте: Джек защитился, однако на выходе пропустил пару ударов. В концовке Маддалена зарубился с соперником, донеся до него крепкий локоть. Раунд получился равным при небольшом преимуществе австралийца.

Вторая пятиминутка тоже стартовала с агрессивной работы в стойке, пусть и в невысоком темпе. Мухаммад выполнял обещание и не торопился лезть в борьбу: в стойке чемпион выглядел прилично, но доносил до цели чуть меньше ударов, нежели оппонент. Белалу не хватало активности, он по-прежнему действовал вторым номером, что ему и сказали в перерыве тренеры. На старте третьего раунда Маддалена пробил классную серию, однако чемпион всё принял на себя и даже не покачнулся. Австралиец выглядел всё более уверенно, разбил Мухаммаду нос и старался постоянно владеть инициативой. Белал порой тоже попадал — бой оставался конкурентным.

Четвёртый раунд Мухаммад, психологически заряженный тренерами, начал с максимальной агрессией. Маддалена не принял рубку и постарался переждать напор за счёт работы ног и редких контратак. Очень быстро Джек нащупал свою дистанцию и нанёс точную серию из трёх ударов в подбородок соперника. Белал снова и снова бросался в атаки, но нарывался на встречные попадания — его лицо выглядело всё хуже. В середине раунда Мухаммад наконец-то зашёл в борьбе за спину претендента, однако успеха не добился — Маддалена защищался очень здорово, явно сохранив больше сил.

Пятый раунд мог быть определяющим, с учётом того, что за Белала говорил статус чемпиона, который мог что-то скрасить в глазах судей. И снова палестинец пропускал очень много навстречу, его защита работала плохо. Зато Белал очень вовремя совершил успешный перевод, но Джек снова достаточно быстро выкрутился. Парни снова перешли в стойку, где Мухаммад получал страшные удары в голову, с трудом держась на ногах. В концовке чемпион провёл второй шикарный тейкдаун, вот только Джек опять вскочил! И стал разбивать чемпиона до сирены. Неудивительно, что все судьи отдали победу Маддалене. В полусреднем весе новый чемпион!