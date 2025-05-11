Путь в историю открыт! Махачев отомстит за друга и заберёт второй пояс?

В ночь с 10 на 11 мая в Монреале, Канада, прошёл очередной номерной турнир UFC 315. В главном событии вечера между собой столкнулись Белал Мухаммад и Джек Делла Маддалена. На кону стоял пояс чемпиона организации в полусреднем весе. А за происходящим с большим вниманием следил Ислам Махачев, который нацелился на второй титул. В итоге Белал не смог провести первую защиту. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Маддалены единогласным решением судей. Вердикт получился достаточно ожидаемым, поскольку Джек смотрелся намного более заряженным и точным, полностью сконтрил сильные стороны чемпиона. А лицо Мухаммада было всё залито кровью.

Естественно, после объявления результатов моментально активизировался Махачев. У россиянина много вариантов продолжения карьеры. Но он ждал именно этот, поскольку мечтает завоевать второй чемпионский титул. Видимо, теперь Арману Царукяну и Илии Топурии придётся проявить терпение. А всё потому, что организация вряд ли станет препятствовать доминирующему обладателю пояса. А сам Ислам готов войти в историю, о чём он заявил на своей странице в социальной сети: «Время стать двойным чемпионом! ИншаАллах! Поехали!»

Любопытно, что у потенциального сражения Маддалены и Махачева появился ещё один мотив. На протяжении всего времени чемпионства Белала говорилось о том, как он дружит с Исламом. После такого тотального избиения товарища Ислам попробует поквитаться с австралийцем. А Джек… тоже собирается мстить. Только припоминает россиянину сразу две победы над соотечественником – Александром Волкановски: «Махачев? Это отличный вызов. Мне такие вызовы нравятся. Он первый номер P4P, я отомщу за Волкановски».

Джек Делла Маддалена Фото: Chris Unger/Getty Images

Стоит отметить, что поединок Махачева с Маддаленой действительно интригует. Австралиец начал профессиональную карьеру с двух поражений подряд. А затем выдал серию из 18 (!) побед. Ислам также безупречен на протяжении длительного времени. Поэтому парни решат, чьему удачному стрику предстоит прерваться. А ещё Джек совершенно точно вцепится в возможность сразиться с первым номером рейтинга P4P. Пожалуй, сейчас Махачев является самым громким именем в UFC. Конечно, всегда есть Джон Джонс, но слишком уж редко он активничает в последнее время. И для Маддалены поединок с Исламом может стать шансом всей жизни.

Россиянину предстоит пройти серьёзную проверку на прочность. А всё потому, что Маддалена обладает неплохими габаритами. И на его фоне Ислам уже не будет выглядеть таким крупным. Отдельно стоит отметить ударку Джека. Австралиец буквально разбил лицо Мухаммада. Он не оставил действующему чемпиону никаких шансов. Поэтому Исламу будет важно постоянно держать максимальную концентрацию. А ещё Джек продемонстрировал, что классно уходит от борьбы, контрит тейкдауны, в нужный момент выбирается из партера. Поэтому такой бой ответит на многие вопросы относительно величия и наследия Махачева.

Россиянин сразу показал, что не собирается оставаться в своём дивизионе, рассчитывает побороться за второй пояс. И у организации вряд ли есть поводы, чтобы не давать Махачеву такой возможности. Осталось лишь дождаться официального анонса. Видимо, объявление такого поединка – лишь дело времени.