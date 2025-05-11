«Ограбление» на дорожку? Альдо спорно проиграл и завершил карьеру

В Канаде состоялся турнир UFC 315. В главном карде вечера свой поединок провёл легендарный Жозе Альдо, который разделил октагон с Айманном Захаби.

Жозе Альдо для любителей единоборств точно не нуждается в представлении. Бразилец начал свою карьеру ещё в 2004 году, дрался на родине, затем выступил в Англии и в Японии. Но, конечно, свою популярность он получил в США, где сначала стал чемпионом промоушена WEC, а затем вписал своё имя в историю UFC.

Наибольшее количество титульных поединков в полулёгком весе UFC (11), наибольшее количество защит титула в полулёгком весе (7), множество бонусов за выступление вечера и за бой вечера — всё это достижения Альдо. Пиковый Жозе был невероятно устрашающим, парень со шрамом на лице сносил всех своих соперников, пока не перегорел перед боем с Макгрегором.

Поединок Жозе и Конора — пожалуй, один из самых знаковых боёв в истории UFC. В декабре 2015 года началась эра ирландца, а карьера Жозе начала пробуксовывать. В по-настоящему больших боях Альдо больше не побеждал — дважды проиграл Максу Холлоуэю, уступил Алексу Волкановски, спустился в легчайший вес, где проиграл Петру Яну и Мерабу Двалишвили. Но при этом почти 10 лет Альдо оставался в UFC: побеждал проспектов и просто крепких парней, хотя его списывали со счетов из-за возраста. Пётр Ян наверняка до сих пор вспоминает те жесточайшие лоу-кики, которыми бразилец отбил ему обе ноги. При этом только россиянин за последние 10 лет финишировал бразильца. Альдо, несмотря на возраст, навязывал всем жесточайшее сопротивление.

Бразилец в 2022 году уходил в отставку, провёл ничейный поединок по боксу с Джереми Стивенсом, однако через два года неожиданно вернулся на UFC 301 в Бразилии, и не просто вернулся, а победил Джонатана Мартинеса, который шёл на серии из шести побед. После этого Альдо проиграл раздельным решением судей Марио Баутисте, а на UFC 315 получил в соперники 37-летнего Айманна Захаби.

Айманн Захаби Фото: Chris Unger/Getty Images

У Жозе возникли сложности со сгонкой веса, и поединок перенесли в полулёгкий вес с согласия Захаби. Сам бой двух возрастных соперников получился ярким и зрелищным. Опытный Альдо прекрасно справлялся с соперником в стартовых раундах, грамотно перебивал Захаби с дистанции. Айманн никак не мог подобраться к Жозе, хотя и постоянно оказывал давление. К концу второго раунда у Захаби на лице появилось несколько сечек, а в начале третьего Альдо и вовсе едва не финишировал соперника. Колено в прыжке, а затем брутальный соккер-кик застали Айманна врасплох. Захаби рухнул и был вынужден защищаться под градом добивающих ударов от Жозе, а затем – просто убегать от бразильца.

То, что произошло потом, не поддаётся объяснению. Понятно, что Альдо уже в возрасте и ему непросто проводить полные бои, но бензин у бразильца закончился просто мгновенно. Жозе не сумел добить Захаби, сильно задышал и внезапно посмотрел под свод арены — видимо, хотел узнать, сколько времени до конца поединка. А оставалось ещё три минуты, за которые Айманн перевернул бой. Альдо попытался зайти в борьбу, однако Захаби накрыл бразильца и перешёл в граунд-энд-паунд. В течение трёх минут Айманн избивал Жозе, вставлял локти, нанёс сечку на лбу, но финишировать Альдо тоже не сумел.

Казалось, что Жозе всё равно забрал победу в этом поединке, даже несмотря на провальную концовку, ведь в первой половине боя он был лучше Захаби, да и в третьем раунде едва не оформил финиш. Однако у судей было другое мнение: все трое судей увидели победу Захаби со счётом 29-28, отдав, помимо третьего раунда, ещё один отрезок Айманну.

Крайне спорное поражение Альдо, которое сильно задело Жозе. Бразилец сел возле сетки и со слезами на глазах слушал победную речь соперника. Только Альдо знает, был ли это план или же на его решение повлияло второе спорное поражение подряд, но после того, как Захаби закончил, Жозе объявил о завершении карьеры. Да, бразилец уже уходил на пенсию, однако, кажется, на этот раз решение Альдо окончательное.

Жозе Альдо Фото: Chris Unger/Getty Images

Конечно, это не то завершение карьеры, о котором мечтал Жозе. Можно было вернуться только на один бой и снова уйти на пенсию, попрощавшись со спортом на домашней арене после победного боя. Но Альдо решил продлить удовольствие и, потерпев два поражения, всё же объявил об уходе.

Неулачи никак не повлияли на величие Жозе. Только тот факт, что его прощальную речь встречала овациями канадская публика после поединка Жозе с представителем Канады, говорит о многом. Бразилец оставил огромный след в смешанных единоборствах, влюбил в ММА тысячи людей по всему миру, провёл множество ярких поединков и вошёл в Зал славы UFC как один из лучших полулегковесов в истории — теперь можно со спокойной душой посвятить себя жизни вне октагона, Жозе точно это заслужил.