Что это было? Белал глупо подарил пояс в самом странном титульнике

В ночь на 11 мая в полусреднем дивизионе UFC вновь сменился чемпион. Белал Мухаммад не смог защитить титул на канадском турнире UFC 315 и проиграл единогласным решением судей австралийцу Джеку Делла Маддалене. И это был максимально странный бой, в результате которого Ислам Махачев получает шанс пойти за вторым поясом.

Вернёмся ненадолго к раскладам перед боем. На бумаге сразу после анонса бой Мухаммад — Делла Маддалена выглядел лёгкой работой для чемпиона, потому что у Джека не всё здорово с защитой от борьбы и он не был проверен в поединках с топовой оппозицией. В предыдущем поединке Делла Маддалена проигрывал Гилберту Бёрнсу, но в третьем раунде нашёл способ нокаутировать бразильца. Казалось, что Белал, уверенно разобравший Леона Эдвардса, должен легко проходить австралийца за счёт умения миксовать борьбу с ударкой. Делла Маддалене, в свою очередь, отдавали должное за отличный бокс и отточенную ударку, однако он заслуженно был андердогом в своём первом титульнике.

На деле мы увидели бой, где боксёр прессинговал борца и успешно выбирался из плотных завязок, а борец набросил порядка 150 ударов боксёру и оставил на его лице приличный урон. Мухаммад выбрал очень странный геймплан. До боя он обещал, что не будет прибегать к борьбе и грэпплингу, и это воспринималось как обычная бравада. Но на деле Белал вдруг действительно решил потягаться с Делла Маддаленой на его поле и, по сути, сделал всё, чтобы Джеку было комфортно. Да, у бывшего чемпиона порой неплохо проходили двойки, в каких-то моментах ему удавалось поджимать австралийца, однако глобально он сильно уступал в разменах, позволял по себе попадать, и только крепкий «держак» спас его от досрочного поражения.

Белал Мухаммад — Джек Делла Маддалена Фото: Chris Unger/Getty Images

Возможно, Белал слишком сильно уважал ударную мощь Делла Маддалены. Джек может не только перебоксировать, но и нанести серьёзный ущерб коленями и локтями. И в нескольких эпизодах, когда Мухаммад всё же решался идти за тейкдаунами, ему пришлось в этом убедиться. Скорее всего, Белалу не хватало решимости и большего перекоса в сторону борьбы. Вероятно, у него имелись какие-то травмы, из-за которых он не мог полноценно проводить тейкдауны и закрывать Делла Маддалену, потому что если такой геймплан был выбран просто из-за чрезмерной уверенности Мухаммада в своей ударке, то это, мягко говоря, не очень хорошо.

Зато Белал получил уважение от фанатов, которые ценят размены и бывают довольны, если бойцы бьются исключительно в стойке. Компенсирует ли это потерю пояса? Сомнительно. Но Мухаммад во многом просто подарил Делла Маддалене пояс и винить может только себя.

Тем не менее Делла Маддалену есть за что хвалить. Снова отличный бокс, за которым приятно наблюдать, планомерная работа по корпусу, которая замедляла Белала и в итоге сыграла свою роль, хороший прогресс в защите от тейкдаунов. Делла Маддалена брал незначительные паузы, но в целом осилил высокий темп на протяжении 25 минут, хотя впервые в карьере зашёл дальше третьего раунда. Всё это идёт в копилку австралийца, однако смущает, что он слишком много позволил Белалу в стойке и заканчивал бой с почти закрытым глазом.

«Я так и видел бой, чувствую себя отлично. Он оказывал давление, я знал, что мне нужно с умом работать в стойке, мне стоило быть чётче в ударке, но что есть, то есть. Когда дерёшься с таким прессингующим борцом, как Белал, нужно драться с умом», — объяснял Делла Маддалена после боя.

Джек Делла Маддалена — Белал Мухаммад Фото: Chris Unger/Getty Images

В любом случае этот странный титульник позади и теперь время думать о других раскладах. Бой лишь дополнительно подчеркнул, насколько сейчас мощный ростер в полусреднем весе. Джек Делла Маддалена и Ислам Махачев почти наверняка будут биться в этом году между собой. Осталось узнать дату. Ну а Белалу придётся немало потрудиться, чтобы заслужить новый шанс на титульный бой. Но вопрос «почему он решил боксировать, а не делать то, что получается лучше?» так и останется без ответа.

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