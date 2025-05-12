Турнир UFC и бой россиянина с олимпийским чемпионом. Главные поединки недели

Наступает новая неделя, а значит, любителей единоборств ждут интересные противостояния и яркие турниры. Фанатов ММА ожидает очередной турнир UFC, в котором выступит боец, отправлявший в нокдаун Хамзата Чимаева, в боксе же пройдут не менее захватывающие турниры в Европе и США, в том числе и с участием российских спортсменов.

16 мая. Даррен Тилл — Даррен Стюарт

В Англии пройдёт боксёрский вечер, возглавит который поединок двух бывших бойцов UFC — Даррена Тилла и Даррена Стюарта. Друг и спарринг-партнёр Хамзата Чимаева Даррен Тилл последний раз выступал в UFC в декабре 2022 года, проиграв Дрикусу дю Плесси. Стюарт же в лиге Даны Уайта последний бой провёл ещё на год раньше, но при этом активно выступал по правилам ММА в Cage Warriors.

17 мая. Тони Йока — Арслан Яллыев

В Париже состоится вечер профессионального бокса. В главном событии турнира встретятся олимпийский чемпион — 2016 в тяжёлом весе француз Тони Йока и непобеждённый россиянин Арслан Яллыев. Йока долгое время шёл без поражений на профессиональном ринге, однако затем выдал три неудачных поединка. Тем не менее в прошлом году Тони закрыл поражения двумя победами и подписал контракт с известным промоутером Фрэнком Уорреном. В соперниках у француза будет непобеждённый россиянин Арслан Яллыев. Он всю свою карьеру боксирует в России: на профринге Арслан провёл 16 поединков и ни разу не проиграл.

17 мая. Джонни Фишер — Дэвид Аллен

В Лондоне турнир по профессиональному боксу возглавят британские супертяжеловесы Джонни Фишер и Дэвид Аллен. Боксёры уже встречались друг с другом в декабре, и Фишер одержал победу нокаутом. На Джонни возлагают большие надежды, он идёт с солидным рекордом 13-0 (11 нокаутов) и уже находится в топ-15 ведущих мировых организаций. Фишер на пороге по-настоящему больших боёв, но прежде ему нужно снова одолеть опытного соотечественника Дэвида Аллена, который намерен взять реванш.

Джонни Фишер Фото: Richard Pelham/Getty Images

В ночь с 17 на 18 мая. Сергей Богачук — Майкл Фокс

В США тоже не обойдётся без турнира по профессиональному боксу. Там поединок проведёт бывший временный чемпион WBC в первом среднем весе Сергей Богачук. Ему предстоит разделить ринг с американцем Майклом Фоксом. В прошлом году Богачук проиграл в близком бою Вёрджилу Ортису, но успел закрыть поражение в поединке с Ишмаэлем Дэвисом. Сергей всегда закатывает яркие и бескомпромиссные выступления, из 25 побед 24 он одержал нокаутом, так что Майклу Фоксу будет крайне тяжело.

В ночь с 17 на 18 мая. Гилберт Бёрнс — Майкл Моралес

В США состоится очередной турнир UFC. Возглавит его противостояние полусредневесов Гилберта Бёрнса и Майкла Моралеса. Бёрнс в своё время выступал и в лёгком дивизионе, но затем всё же решил сконцентрироваться на боях в полусреднем весе, где успел подраться со всей топовой оппозицией. Сейчас бразилец идёт на серии из трёх поражений. Теперь Бёрнсу предстоит проверить на прочность непобеждённого Майкла Моралеса. Успех в бою с бразильцем может значительно повысить котировки Майкла.

В ночь с 17 на 18 мая. Нурсултон Рузибоев — Дастин Штольцфус

На турнире UFC свой пятый поединок в лиге проведёт узбекский боец Нурсултон Рузибоев. После двух побед на старте карьеры в UFC Рузибоев проиграл Хоакину Бакли, но успел закрыть поражение победой над Эриком Макконико. Следующим соперником Нурсултона станет американец Дастин Штольцфус, который чередует победы с поражениями, так что у Рузибоева есть хорошие шансы одержать четвёртую победу в лиге и снова получить в соперники топовую оппозицию.