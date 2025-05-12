Шевченко — великая! Почему ею нельзя не восхищаться

В минувшие выходные Валентина Шевченко в очередной раз ответила скептикам и, будучи небольшим андердогом, сумела защитить титул на турнире UFC 315 в Канаде, перебив француженку Манон Фиоро. Валентине уже 37 лет, но возраст её не смущает, и она продолжает побеждать более молодых претенденток.

«Ничего меня не удивило, я ожидала очень тяжёлый бой, потому что Манон — трудная соперница, хороший ударник. Всё, к чему мы готовились, я отработала. Много лет моим главным спарринг-партнёром была [сестра] Антонина, она такая же левша, я посвящаю победу ей и моей матери. Мне нужно идти дальше, цифры ничего не значат, это ничто, самое главное — то, как ты себя чувствуешь ментально и физически, как ты выступаешь. Цифры, возраст — это не главное», — сказала Шевченко после боя.

В прошлом году Валентина стала самой возрастной девушкой-бойцом, завоевавшей титул. Сейчас улучшила свой показатель и остаётся обладательницей самой возрастной победы в женских титульниках в UFC. И это при том, что карьера Шевченко началась в 2003 году. Когда ещё даже не началась современная эпоха UFC, когда новоиспечённому чемпиону в полусреднем весе Джеку Делла Маддалене было всего шесть лет. До начала профессиональных карьер Джона Джонса и Хабиба Нурмагомедова оставалось пять лет.

А в соперницах была Фиоро, которая шла на серии из 12 побед, семь из них были добыты в UFC, начала карьеру на 15 лет позже Шевченко и на бумаге была крайне сложной соперницей. Манон мощнее, больше, не даёт себя бороть, перестреливала всех соперниц в стойке. И Шевченко, в последних боях меньше обращавшаяся к стойке, объективно не была фаворитом. Но в итоге Валентина и продемонстрировала грамотный геймплан и отличную защиту от борьбы, и перебила Фиоро в стойке, постоянно работая креативно (вертушки, спиннинг-бжу-кики, локти, бэкфисты) и даже уронив француженку. По сути, Шевченко свела все плюсы соперницы к клинчам, откуда Манон могла пробивать коленями, однако этого было мало.

Бой Валентина Шевченко — Манон Фиоро Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

Теперь к многочисленным достижениям Шевченко в UFC (и вне промоушена) добавилось ещё одно — она вошла в элитный клуб бойцов, которые одержали как минимум 10 побед в титульных поединках. Туда входят Джон Джонс (17 титульных побед), Жорж Сен-Пьер (13), Деметриус Джонсон (12), Андерсон Силва, Аманда Нуньес (11), а теперь и Валентина. Ещё одна победа позволит ей сравняться с Нуньес. Это новый повод восхититься величием Шевченко. Другие современные чемпионы пока и близко не подошли к этой отметке.

И Шевченко не планирует сбавлять обороты. У неё там набирается очередь из претенденток. Есть возможность провести бой с Вэйли Чжан, которая занимает вторую строчку в женском рейтинге pound-for-pound и давно грезит мечтой о втором поясе. Есть Наталия Силва (7-0 в UFC, разнесла в последнем бою экс-чемпионку Алексу Грассо), скоро в претендентки выйдет победительница боя Эрин Блэнчфилд — Мэйси Барбер. И, например, в потенциальных боях с Силвой и Чжан Шевченко уже видят андердогом.

Так что впереди у Пули новые вызовы, где она снова сможет всех удивить и наглядно продемонстрировать разницу в классе. У Валентины в любом случае впереди не так много лет карьеры, поэтому нельзя упускать момент понаблюдать за тем, как выступает одна из величайших девушек в истории ММА.