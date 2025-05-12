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Джек Делла Маддалена, карьера, стиль, техника, сильные стороны, победа над Белалом Мухаммадом

Мощь Делла Маддалены впечатлила даже команду Махачева. Но австралиец не только сильно бьёт
Игорь Некрасов
Мощь Делла Маддалены впечатлила команду Махачева
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Австралиец неслучайно оказался на вершине.

В минувшие выходные в Канаде состоялся турнир UFC 315, по итогам которого у промоушена появился новый чемпион. Австралиец Джек Делла Маддалена победил судейским решением Белала Мухаммада в жёстком поединке и стал обладателем пояса в полусреднем весе.

UFC 2025. UFC 315, Монреаль, Канада
Белал Мухаммад — Джек Делла Маддалена (W)
11 мая 2025, воскресенье. 07:40 МСК
Белал Мухаммад
Окончено
UD
Джек Делла Маддалена

Мухаммад выходил на бой явным фаворитом. Белал в своём последнем поединке просто катком проехался по Леону Эдвардсу, впечатлив многих: Мухаммад и перебил чемпиона, и заборол, и в целом провёл крайне доминирующий поединок. Поэтому, когда в соперниках у Мухаммада оказался Делла Маддалена с пятой строчки в рейтинге, а не Шавкат Рахмонов, многие были уверены в победе Белала.

Но Джек провёл отличную работу в октагоне и завоевал чемпионский пояс. Теперь, вероятнее всего, австралиец проведёт первую защиту против российского чемпиона в лёгком дивизионе Ислама Махачева, который поднимается в весе и идёт за вторым поясом.

Как Делла Маддалена справился с Белалом:
Белал выполнил обещание, устроив шикарный бой! Но уступил пояс Делла Маддалене
Белал выполнил обещание, устроив шикарный бой! Но уступил пояс Делла Маддалене

«Думаю, никто не будет против, если Ислам получит титульный шанс. Уверен, для Шавката это раздражающая ситуация, но такова суть двойного чемпионства – это, очевидно, сбивает с толку дивизион. Поэтому такое не должно происходить постоянно, однако в случае с Исламом, думаю, это имеет смысл», — сказал Делла Маддалена на пресс-конференции после турнира.

И есть ощущение, что Делла Маддалена станет сложнейшим вызовом в карьере Ислама. Джек действительно впечатлил в поединке с Мухаммадом. Понятно, что его навыки в боксе были известны и до титульного противостояния, но в бою с Белалом австралиец в стойке был очень хорош и разнообразен. Комбинации на руках, серийная работа, в том числе и по этажам, колени и кики – всё это длилось на протяжении всех пяти раундов. На заключительном отрезке Джек донёс до цели 45 акцентированных ударов – фантастическая работоспособность. После боя выяснилось, что у Белала сломаны нос и глазница, а также порвана губа: австралиец за пять раундов устроил Мухаммаду настоящее избиение. И, кажется, впечатлил даже команду Махачева.

Бой Белал Мухаммад — Джек Делла Маддалена

Бой Белал Мухаммад — Джек Делла Маддалена

Фото: Chris Unger/Getty Images

«Может ли Ислам отправить в нокдаун Делла Маддалену? Безусловно, он может это сделать. Может ли он перебить Джека? Конечно. Однако разумно ли так драться с ним? Я чувствую, что мы можем это, но всё может быть и наоборот. Вероятно, лучше сделать то, что не смог Белал – Ислам так и поступит. Я знаю это», – заявил тренер Хавьер Мендес.

Речь идёт о том, что Белал не сумел забороть Делла Маддалену, хотя многие перед поединком были уверены, что Мухаммад просто «заодеялит» претендента. В бою с Эдвардсом Белал реализовал 9 из 13 попыток тейкдаунов, а ведь так с британцем не обходился даже Камару Усман. Но вот переводить Делла Маддалену Белалу удавалось с трудом. Из девяти попыток тейкдаунов чемпион реализовал только три, две из них – уже в последнем раунде. Джек грамотно держал дистанцию, контролировал проходы Белала и не давал сопернику затащить себя в партер. Недоработка Мухаммада, блестящая работа австралийца или и то, и другое – в любом случае Джек продемонстрировал, что умеет защищаться от борьбы, и это пригодится ему в потенциальном поединке с Махачевым.

Также стоит помнить, что Джек на старте своей карьеры даже пробовал себя в среднем весе, ну а для полусредневеса Делла Маддалена в целом достаточно крупный. И если он так легко вставал из-под Мухаммада и во многом за счёт физической мощи смог противостоять борьбе Белала, то у Ислама, который только собирается дебютировать в новой для себя категории, тоже могут возникнуть проблемы.

Подробнее о карьере Делла Маддалены:
Надежда австралийцев и Махачева. Делла Маддалена сможет стать новым чемпионом UFC?
Надежда австралийцев и Махачева. Делла Маддалена сможет стать новым чемпионом UFC?

Отдельно стоит выделить характер Делла Маддалены. Он и по ходу карьеры вытаскивал тяжёлые поединки, и в бою с тем же Мухаммадом находил в себе силы вставать из-под Белала даже в пятом раунде. Джек выходит в октагон оставлять всего себя, и с такими бойцами очень тяжело конкурировать.

Австралиец не проигрывает почти 10 лет. Два его поражения пришлись на самый старт карьеры, после чего Джек выиграл 18 поединков подряд и стал новым чемпионом UFC. У него отличная стойка с хорошими таймингом, чувством дистанции и плотным ударом. У австралийца неплохая защита от тейкдаунов: но, даже попадая в партер, Делла Маддалена не теряется и за счёт мощи выходит из неприятных ситуаций. Против Джека говорил уровень его оппозиции, однако, победив Белала, Делла Маддалена доказал, что готов конкурировать на самом высоком уровне и сам не стесняется вызывать Ислама Махачева, что говорит о многом.

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