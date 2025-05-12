Мощь Делла Маддалены впечатлила даже команду Махачева. Но австралиец не только сильно бьёт

В минувшие выходные в Канаде состоялся турнир UFC 315, по итогам которого у промоушена появился новый чемпион. Австралиец Джек Делла Маддалена победил судейским решением Белала Мухаммада в жёстком поединке и стал обладателем пояса в полусреднем весе.

Мухаммад выходил на бой явным фаворитом. Белал в своём последнем поединке просто катком проехался по Леону Эдвардсу, впечатлив многих: Мухаммад и перебил чемпиона, и заборол, и в целом провёл крайне доминирующий поединок. Поэтому, когда в соперниках у Мухаммада оказался Делла Маддалена с пятой строчки в рейтинге, а не Шавкат Рахмонов, многие были уверены в победе Белала.

Но Джек провёл отличную работу в октагоне и завоевал чемпионский пояс. Теперь, вероятнее всего, австралиец проведёт первую защиту против российского чемпиона в лёгком дивизионе Ислама Махачева, который поднимается в весе и идёт за вторым поясом.

«Думаю, никто не будет против, если Ислам получит титульный шанс. Уверен, для Шавката это раздражающая ситуация, но такова суть двойного чемпионства – это, очевидно, сбивает с толку дивизион. Поэтому такое не должно происходить постоянно, однако в случае с Исламом, думаю, это имеет смысл», — сказал Делла Маддалена на пресс-конференции после турнира.

И есть ощущение, что Делла Маддалена станет сложнейшим вызовом в карьере Ислама. Джек действительно впечатлил в поединке с Мухаммадом. Понятно, что его навыки в боксе были известны и до титульного противостояния, но в бою с Белалом австралиец в стойке был очень хорош и разнообразен. Комбинации на руках, серийная работа, в том числе и по этажам, колени и кики – всё это длилось на протяжении всех пяти раундов. На заключительном отрезке Джек донёс до цели 45 акцентированных ударов – фантастическая работоспособность. После боя выяснилось, что у Белала сломаны нос и глазница, а также порвана губа: австралиец за пять раундов устроил Мухаммаду настоящее избиение. И, кажется, впечатлил даже команду Махачева.

Бой Белал Мухаммад — Джек Делла Маддалена Фото: Chris Unger/Getty Images

«Может ли Ислам отправить в нокдаун Делла Маддалену? Безусловно, он может это сделать. Может ли он перебить Джека? Конечно. Однако разумно ли так драться с ним? Я чувствую, что мы можем это, но всё может быть и наоборот. Вероятно, лучше сделать то, что не смог Белал – Ислам так и поступит. Я знаю это», – заявил тренер Хавьер Мендес.

Речь идёт о том, что Белал не сумел забороть Делла Маддалену, хотя многие перед поединком были уверены, что Мухаммад просто «заодеялит» претендента. В бою с Эдвардсом Белал реализовал 9 из 13 попыток тейкдаунов, а ведь так с британцем не обходился даже Камару Усман. Но вот переводить Делла Маддалену Белалу удавалось с трудом. Из девяти попыток тейкдаунов чемпион реализовал только три, две из них – уже в последнем раунде. Джек грамотно держал дистанцию, контролировал проходы Белала и не давал сопернику затащить себя в партер. Недоработка Мухаммада, блестящая работа австралийца или и то, и другое – в любом случае Джек продемонстрировал, что умеет защищаться от борьбы, и это пригодится ему в потенциальном поединке с Махачевым.

Также стоит помнить, что Джек на старте своей карьеры даже пробовал себя в среднем весе, ну а для полусредневеса Делла Маддалена в целом достаточно крупный. И если он так легко вставал из-под Мухаммада и во многом за счёт физической мощи смог противостоять борьбе Белала, то у Ислама, который только собирается дебютировать в новой для себя категории, тоже могут возникнуть проблемы.

Отдельно стоит выделить характер Делла Маддалены. Он и по ходу карьеры вытаскивал тяжёлые поединки, и в бою с тем же Мухаммадом находил в себе силы вставать из-под Белала даже в пятом раунде. Джек выходит в октагон оставлять всего себя, и с такими бойцами очень тяжело конкурировать.

Австралиец не проигрывает почти 10 лет. Два его поражения пришлись на самый старт карьеры, после чего Джек выиграл 18 поединков подряд и стал новым чемпионом UFC. У него отличная стойка с хорошими таймингом, чувством дистанции и плотным ударом. У австралийца неплохая защита от тейкдаунов: но, даже попадая в партер, Делла Маддалена не теряется и за счёт мощи выходит из неприятных ситуаций. Против Джека говорил уровень его оппозиции, однако, победив Белала, Делла Маддалена доказал, что готов конкурировать на самом высоком уровне и сам не стесняется вызывать Ислама Махачева, что говорит о многом.