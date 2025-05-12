Махачеву нельзя спешить с боем за второй пояс. Ислам маловат для полусреднего веса

После того как Джек Делла Маддалена перебил Белала Мухаммада и стал новым чемпионом UFC в полусреднем весе, стало очевидно — Ислам Махачев пойдёт за вторым поясом. Помешать этому сейчас может только какой-то фантастически маловероятный расклад. И сам новоиспечённый чемпион тоже готов биться с Исламом. Делла Маддалена даже собирается провести следующий бой уже в августе в Австралии, где предположительно может пройти номерной турнир UFC 319.

Это будет крайне интригующий поединок, но ещё это примерно три месяца на подготовку с лагерем, и далеко не факт, что Махачев будет готов к переходу в полусредний вес в эти сроки. Возможно, и в команде Ислама учитывают это, потому что Али Абдель-Азиз пока не знает, в какую дату будет бой. Проблема в том, что, несмотря на стереотипы, Ислам, хоть и достаточно габаритный легковес, однако глобально не самый крупный боец. В межсезонье он весит примерно 81-82 кг. Для лёгкого веса это вполне нормальные габариты, там чемпион смотрится хорошо, но в полусредней весовой Махачев будет маловат. Ислам перед боем с Ренато Мойкано в январе набрал чуть больше 10 кг (а его соперник – 12,5 кг), то есть бился уже с весом 80 кг.

Бой Ислама Махачева и Ренато Мойкано Фото: Harry How/Getty Images

Для перехода в полусредний вес точно нужно набирать мышечную массу. Ещё в 2023 году после второго боя с Алексом Волкановски Махачев на пресс-конференции заявил, что добавит качку, работу с весами и за счёт этого доберёт необходимую мощь и массу. Тот же Делла Маддалена, например, на дебютный бой с Питом Родригесом выходил в весе 85 кг (набрал 8,4 кг после взвешивания). И надо понимать, что он привык к весу и всё же превосходит Махачева в габаритах, пускай и не намного.

Переход в другую весовую категорию, к тому же на +7 кг, не должен происходить спонтанно, а начать заранее готовиться к этому Ислам точно не мог, не зная результата боя Мухаммад — Делла Маддалена. Джон Джонс в своё время три года готовился к тому, чтобы подняться в тяжёлый вес. Есть, конечно, пример Алекса Перейры, но это генетический фрик, который каким-то чудом умудрялся укладываться в средний вес, а теперь в полутяжах выглядит больше своих соперников. А вот Дастин Порье (тоже немаленький легковес), в своё время так обосновывал, почему не хочет идти в полусредний вес: «Я обсуждал с UFC свою весовую категорию. В этот момент я весил где-то 78 кг. Я просто слишком мал для полусреднего дивизиона. Люди не понимают, что такое бои и сгонка веса, насколько велики эти парни. Ты не можешь весить 78 кг, не позавтракать и сделать вес, а затем драться с этим весом. Соперники будут весить 88 кг, люди этого не понимают. На высшем уровне отдавать кому-то 9 кг преимущества — не очень хорошо».

А просто набрать мышцы и попытаться уложиться в 77 кг тоже не выход. Тренер по физподготовке Максим Хилюк в материале для «Матч ТВ» объяснял: «Скорость, мощность, выносливость или ещё какое-то кондиционное качество, которое должно быть в спортсмене, развиваются. Есть ограничения генетические: если спортсмен по природе не быстрый, то он таким и останется, но в целом всё индивидуально и зависит от тренировочной программы. Другой вопрос, что, как только спортсмен обрастает мышцами, набирает массу, он должен привыкнуть к этому. Грубо говоря, нужно на новые мышцы наложить новую технику, и это потребует времени».

Артём Резников в начале этого года предполагал, что Махачеву нужно примерно полгода, чтобы набрать массу: «Ислам точно не большой для 77 кг. Наверное, даже маленький. Ему нужно время. Джон Джонс тоже был маленький для тяжёлого дивизиона и брал время, чтобы набрать массу. Исламу нужно полгодика, чтобы тоже поднабрать».

Ислам Махачев Фото: Getty Images

В теории Махачев, скорее всего, может подготовиться к бою в полусреднем весе ближе к концу года. Расписание тоже позволяет. На UFC 317 могут подраться Илия Топурия и Чарльз Оливейра, на UFC 318 – Дастин Порье и Макс Холлоуэй, в августе могут выступить Магомед Анкалаев и Алекс Перейра, оба называли этот месяц предпочтительным для возвращения. На UFC 320 в Мексике ни Махачев, ни Маддалена не нужны, а вот в октябре в Абу-Даби или в декабре в Лас-Вегасе — вполне вероятно (ноябрьский турнир в Нью-Йорке резервируем под Джона Джонса). Этого времени достаточно, чтобы набрать массу и не уступать в габаритах полусредневесам.

Для этого ещё, скорее всего, нужно отказаться от пояса в лёгком весе, потому что скачки по весовым категориям, как правило, не приносят никакой пользы. Поэтому реплика Ислама о том, что он хочет оставить за собой и пояс в лёгком весе, выглядит странно. У Махачева уже есть рекорд по защитам, он не потеряет ничего, кроме приписки «двойной чемпион», если оставит титул в 70 кг. Лучший вариант — оставить текущий пояс вакантным и вплотную заняться подготовкой для перехода в полусредний вес.

Важный шаг требует важной подготовки. И тогда ждём Ислама в историческом поединке.