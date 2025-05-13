Круче Хасбика и Абдурозика? В мире маленьких бойцов новая звезда

Вероятно, многие помнят, как невероятно громко раскрутилась история потенциального поединка Хасбуллы Магомедова, известного как Хасбик, и Абдурозика. Были передачи, в которых оба принимали участие, постоянные обсуждения боя, перепалки, но за большим хайпом не оказалось ничего. Поединок не состоялся, хотя были даже слухи, что противостоянием заинтересовался Дана Уайт. Но всё ограничилось тем, что Хасбик подписал амбассадорский контракт с UFC и участвует в различных медиаактивностях промоушена, плюс оказался в игре UFC 5.

А вот Абдурозик пошёл дальше в бойцовском бизнесе. Летом 2024 года таджикистанский певец бился с 15-летним узбекистанским блогером Эрали Бойкобиловым, у которого, разумеется, тоже проблемы с гормоном роста. Они уже встречались двумя годами ранее на чемпионате Азии по боксу и проводили короткий поединок. А бой в промоушене Social Knockout прошёл на более высоком уровне с точки зрения организации. Бой раскрутили, дали высокое место в карде (выше Даррена Тилла), и они провели четыре раунда рубки, которые завершились ничьей. С учётом того, что это был выставочный бой, такое решение не удивило, хотя Абдурозик негодовал — обвинил соперника в нелегальных ударах, намекнул на трусость («Я хотел шесть раундов, а он – три») и заявил, что сделал Эрали известным.

Справедливости ради, спустя почти год можно сказать, что как минимум в последнем тезисе Абдурозик был прав. Бойкобилов пошёл дальше своего соперника и принял участие в турнире ММА. Эрали выступил на турнире Oktagon 72 в Ташкенте, а его соперником стал 24-летний Холмурод Бободжони из Таджикистана с интересным прозвищем — Родной. Этот бой, к слову, не стали двигать к главным событиям турнира и поставили в прелимы. Зато раскрутка получилась мощной, что-то из времён пикового Конора Макгрегора. Буквально первая же встреча завершилась потасовкой, которую спровоцировал Эрали. Бойкобилов, прошедший через бой с Абдурозиком, вообще выглядел весьма органично в амплуа бойца-агрессора. Постоянно пытался задеть, надавить, упоминал и Хасбика с Абдурозиком, обещая и их убрать, если понадобится. На фоне Эрали Родной смотрелся очень скромно и зажато. И это несмотря на то что Бободжони активно ввязывался в стычки, пару раз бойцы чуть не подрались до выхода в клетку.

В бою всё было, по сути, точно так же, как на медиаактивностях — Эрали разгоняет, соперник отвечает. Бойкобилов явно чувствовал себя отлично, атмосфера самого турнира его вообще никак не напрягала. А сам бой прошёл в формате «три раунда по три минуты» и получился ярче, чем можно было ожидать от таких бойцов. Эрали буквально на 15-й секунде запустил бэкфист, который впоследствии успел применить ещё несколько раз. Да и вообще Бойкобилов был быстрее, острее, креативнее, не боялся разменов, выбрасывал серии. Бободжони, конечно, отвечал, ходил за своим соперником, прессинговал и пытался его достать, но чаще всего безрезультатно.

Ещё Холмурод пытался подключать борьбу, в каких-то эпизодах даже успешно. Бойкобилов же, отвечая контратаками, периодически успевал добавлять элементы шоу в духе Нейта Диаза. К концу боя оба парня замедлились, однако Эрали оставался опаснее, выбрасывал больше ударов и в итоге победил решением судей.

После боя Бойкобилов снова заявил, что готов драться хоть с Хасбиком, хоть с Абдурозиком. И похоже, что в мире маленьких бойцов теперь главной звездой будет Эрали. В плане бойцовского опыта он уже круче вышеупомянутых звёзд. Разумеется, подобные бои всё ещё остаются элементами очень странного шоу, у которого тем не менее есть зрители и есть площадка для выступлений. А если так, то организаторы будут получать деньги и устраивать новые противостояния.

Поэтому скоро мы снова услышим про Эрали Бойкобилова. Ну и будет здорово, если это окажется не бой в телефонной будке, потому что и такое уже видеть доводилось.