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Карьера Дзюнто Накатани, результаты, статистика, следующий бой, последний поединок, Наоя Иноуэ, рейтинги в боксе, P4P бокс

Единственный, кто может снести Иноуэ. Худощавый Накатани — будущий лидер P4P
Сергей Сорокин
Превью боя Наоя Иноуэ — Дзюнто Накатани
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У Дзюнто и Наои даже одинаковый рекорд.

В ночь с 4 на 5 мая в Лас-Вегасе, США, свой очередной поединок провёл Наоя Иноуэ. Японец одержал победу над Рамоном Карденасом. И снова заставил своих поклонников понервничать. Во втором раунде побывал в нокдауне, а в восьмом – брутально завершил избиение оппонента. И у фанатов профессионального бокса вновь возник закономерный вопрос: «А может ли кто-то побить мастеровитого японца?» Кажется, ответ нужно искать на родине Иноуэ. Суперзвездой стремительно становится Дзюнто Накатани. Худощавый представитель Страны восходящего солнца рвётся к вершинам рейтингов и считается одним из лучших «мухачей» в истории.

Претендент сумел удивить титулованного японца:
Иноуэ заставил понервничать! Монстр пережил нокдаун, но переехал Карденаса
Иноуэ заставил понервничать! Монстр пережил нокдаун, но переехал Карденаса

Дзюнто уже предрекают феноменальную карьеру. И он стремительно гонится за титулованным соотечественником. Конечно, уровень оппозиции у Накатани был пониже. Но японец мощно прибавляет от боя к бою. К 2025 году он успел набить рекорд 29-0 и завоевать пояс WBC, а также дважды его защитить. Не получилось лишить Дзюнто титула и с третьей попытки. Поединок против мексиканца Давида Куэльяра Контрераса получился ярким. Уже в третьем раунде Накатани поставил финальную точку. И доказал, что способен подвинуть непобеждённого Иноуэ с его трона.

Примечательно, что прямо сейчас у соотечественников одинаковый рекорд – 30-0. Общие достижения Дзюнто, конечно, поскромнее. Однако он очень похож на Наою. И одним из сближающих факторов выглядит умение финишировать оппонентов. В дивизионе «мухачей» дело очень часто доходит до судейского решения. Но только не у этих парней. У Иноуэ в активе 27 (!) нокаутов, а у Накатани – 23. Достаточно просто вдуматься… 50 из 60 поединков с участием этих парней завершились досрочно. Поэтому и возможный поединок боксёров мог бы превратиться в лютую рубку.

Дзюнто Накатани

Дзюнто Накатани

Фото: Shuji Kajiyama/AP Photo/ТАСС

Дзюнто действительно может стать головной болью для Иноуэ. А всё потому, что именно в Накатани есть то, чего не хватало всем предыдущим соперникам Монстра. Последние поединки суперзвезды продемонстрировали, что он вовсе не является неуязвимым. Раз за разом в ранних раундах Наоя оказывался на канвасе. А затем вставал, нащупывал свою дистанцию и методично разбивал оппонентов. Однако даст ли выполнить тот же трюк Дзюнто? Кажется, нет. Накатани действительно обладает мощнейшим ударом, который буквально за несколько раундов перемалывает крепких оппонентов. А ещё не раз демонстрировал свой обострённый инстинкт «убийцы». Если японец сможет завладеть инициативой и потрясти соотечественника, то просто не отпустит эту ситуацию.

Дзюнто предрекают большое будущее и ещё по одной причине. Он моложе всех остальных представителей топа рейтинга P4P. Накатани всего лишь 27 лет. Для сравнения, Иноуэ уже 32. А пять лет назад Наоя шёл с рекордом 19-0. Вероятно, Накатани выйдет на пик именно тогда, когда большинство нынешних представителей P4P уже завершат профессиональную карьеру. А Накатани может стать доминирующей силой в мире.

Дзюнто Накатани

Дзюнто Накатани

Фото: Shuji Kajiyama/AP Photo/ТАСС

Дзюнто уже заявил о желании остановить Монстра. Он готов к битве с титулованным соотечественником: «Я хотел бы иметь возможность драться с Наоей Иноуэ в будущем, победить его и стать №1 в Японии. Я понимаю, что есть ещё некоторые барьеры и препятствия, которые мне нужно преодолеть, прежде чем этот бой состоится, но это был бы величайший бой в истории японского бокса».

Складывается ощущение, что этот поединок будет намного более значимым для профессионального бокса. Если Накатани действительно победит, то на долгое время станет «номером один». И, скорее всего, не только в Японии, но и на планете. А если проиграет… Тогда на прочность будут проверены все его амбиции.

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