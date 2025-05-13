А как же Аспиналл? Джонс пошёл в реалити-шоу вслед за Яном

Прошло полгода с того момента, как Джон Джонс получил вожделённый бой со Стипе Миочичем и уверенно оформил первую защиту титула в тяжёлом весе. И прошло уже больше двух лет с тех пор, как легендарный чемпион держит пояс в заложниках и тормозит весь дивизион. С начала 2025 года появлялось множество инсайдов относительно боя Джонса с Томом Аспиналлом. Британец уже устал таскать везде с собой игрушечных утят (ducking в английском сленге это «избегать, уклоняться»), но Джон пока слишком занят переговорами с UFC.

И, несмотря на то что Дана Уайт обещает, что этот поединок точно состоится в этом году, пока маловато реальных предпосылок. Изначально бой точно планировали сделать главным событием вечера на турнире UFC 317, но застряли в реальности, где у промоушена есть согласие на поединок от Аспиналла и ничего нет от Джонса. Есть только инсайды, что Джону нужны $ 30 млн и полгода на подготовку. Это намекает на то, что Джонса в теории можно увидеть в ноябре на турнире в Нью-Йорке. И тогда ему уже пора начинать подготовку. Но…

Однако у Джонса внезапно нашлись дела поважнее. Он стал тренером на шоу Alf Reality, которое зарубежные фанаты называют «русским TUF», проводя аналогии с The Ultimate Fighter, реалити-шоу, которое проводит UFC. А его соперником тоже внезапно станет Нейт Диаз. До них тренерами в реалити-шоу выступили Пётр Ян и Алджамейн Стерлинг, а ещё раньше, когда проект шёл под названием Hype Reality, в нём участвовали Хамзат Чимаев и Арман Царукян. Те, кто смотрел хотя бы один выпуск Alf Reality, примерно понимают, как там всё проходит: постоянные стычки, споры, драки, о натуральности которых нужно рассуждать отдельно. Стерлинг точно был шокирован происходящим вокруг, скорее всего, это ждёт и Джонса с Диазом, но, видимо, тренерские гонорары там тоже впечатляющие.

«Когда легенды сходятся, рождается истина! В нашем новом реалити Джон Джонс и Нейт Диаз — два титана боевого спорта — станут капитанами команд, чтобы подготовить своих бойцов к величайшему испытанию. Их стиль, их харизма, их непримиримый дух — всё это взорвёт октагон!» — говорится в пресс-релизе ALF Reality, посвящённом новому сезону шоу.

Постер к бою Джон Джонс — Нейт Диаз Фото: ALF Reality

Основатель реалити-шоу Альфредо Аудиторе (он же — Мухаммед Носаев) тем временем в социальных сетях пишет, что в этой игре есть уровни, и восторгается: «Кто бы мог подумать, два величайших снимаются у меня в шоу». Судя по всему, съёмки уже ведутся, а бойцы выкладывают в социальные сети видео с тренерами. Забавно, что примерно в это же время Даниэль Кормье, непримиримый соперник Джонса, снимался в оригинальном TUF в качестве одного из наставников на пару с Чейлом Сонненом. И Кормье при этом тоже мог оказаться в Alf Reality: «Мне предложили тренировать против Джонса, но я не согласился. Я не могу провести месяц в Таиланде рядом с Джонсом. Особенно с учётом того, что я больше не могу с ним подраться. Он побил меня, когда я выступал, однако сегодня я не могу драться — мне 46 лет. Возможно, я бы сделал это ради развлечения, но я не готов провести месяц в Таиланде».

Неизвестно, сколько продлятся съёмки нового сезона, однако вряд ли это будет быстро, если отталкиваться от примера Яна и Стерлинга. Логично, что встаёт вопрос: а Джонс вообще собирается биться с Аспиналлом? Британцу в этой ситуации можно только посочувствовать. Ему 32 года, он в расцвете сил, но вынужден простаивать в ожидании. И да, он регулярно выкладывает посты в духе «скоро будут большие новости», однако момент не наступает. Аспиналл уже успел поставить сомнительный рекорд — он дольше всех в истории владеет временным поясом UFC. Раньше в этом лидировал Ренан Барао (534 дня), но Аспиналл уже его обошёл и уверенно движется вперёд. Разумеется, таким достижениям Том не рад: «Это полный бред. Это не то, чего я хотел, и я этим совсем не горжусь. Временный титул — это неплохо. Но самое длительное владение? Очевидно, я хотел претендовать на действующий титул всё то время, пока являюсь временным чемпионом».

Том Аспиналл с чемпионским поясом Фото: Ben Roberts Photo/Getty Images

А по поводу боя с Джонсом Аспиналл уже совсем отчаялся: «Лично я ничего не могу сделать. Так что буду драться, когда и где Джон захочет. В этой ситуации всё сводится к вопросу о гонораре Джонса. Честно говоря, мне надоело об этом постоянно говорить. С меня хватит. Либо мы с Джоном должны подраться, либо дивизиону надо двигаться дальше».

Аспиналл прав, но пока всё не выглядит так, что Джонс переключился на бой с Томом и начал подготовку к нему. Если только, конечно, он не планирует проводить первую часть лагеря в Таиланде, где снимается Alf Reality. Очевидно, прямо сейчас у Джона немного другие приоритеты, он зарабатывает как может и где может. Так что придётся Аспиналлу и всем нам подождать, пока Джонс отснимется в безумном реалити-шоу.