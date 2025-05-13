Больше не Шама. Анкалаев так сильно напугал Перейру?

Прошло уже два месяца с того момента, как состоялся яркий турнир UFC 313. Его главными действующими лицами стали Магомед Анкалаев и Алекс Перейра. На кону стоял чемпионский пояс в полутяжёлом весе. Поединок прошёл всю дистанцию и завершился единогласным решением судей в пользу россиянина. Казалось, что теперь самым очевидным вариантом выглядит незамедлительный реванш. Но пока ситуация складывается совершенно иначе. Судя по всему, организация рассматривает другие опции для Анкалаева – ему готовят других соперников. А Перейра, видимо, сам решил взять время на более тщательную подготовку.

Стоит отметить, что сейчас у парней был отличный шанс сойтись в октагоне. Организация продолжает поиск главного события для Международной недели боёв. Но Магомед на своей странице в социальной сети сообщил, что может стать её хедлайнером без участия бразильца. И намекнул на то, что Поатан не захотел разделить с ним клетку в установленные даты: «Мне предложили подраться с Алексом на Международной неделе боёв, если этот человек не хочет, давайте двигаться дальше, я готов к любому».

Любопытно, что Перейра ничего не опроверг. И молчание бразильца будто бы лишь подтверждает информацию. Кроме того, её подкрепил своими сведениями авторитетный американский инсайдер Ариэль Хельвани. Он сообщил, что Алекс действительно получил такое предложение, но ответил на него отказом. А ещё журналист отметил, что ивент до сих пор остаётся без главного события. Видимо, на Ислама Махачева, Хамзата Чимаева и других суперзвёзд лиги у промоушена совсем другие планы. Не спешит возвращаться в октагон и Джон Джонс. Поэтому организация старается вывести на первую защиту титула Анкалаева. И он готов столкнуться с любым оппонентом, предлагает реванш Перейре. И не получает взаимности.

Алекс Перейра и Магомед Анкалаев Фото: Ian Maule/Getty Images

Возникает ощущение, что Магомед просто напугал Алекса. Причём сделал это настолько сильно, что даже бразилец, который казался непоколебимой глыбой, занервничал и начал совершать странные поступки. Сначала устроил непонятное представление в социальных сетях с намёками на завершение карьеры. А теперь пытается выиграть время, чтобы максимально отдалить потенциальный реванш с Анкалаевым. Видимо, бразильцу действительно нужно намного больше времени, чтобы подготовиться на максимум и попытаться вернуть себе чемпионский пояс. Однако это всё выглядит крайне странно, с учётом того, как раньше Поатан принимал поединки на суперкоротком уведомлении и спасал турниры за три дня до начала.

При этом поступок Алекса выглядит абсолютно логичным. Нужно напомнить, что Магомед принял бой в самом неудобном для себя положении. Он дрался во время Рамадана, когда не мог быть готов на 100%. Кроме того, Анкалаев сдержал слово, не стал переводить дело в партер. Россиянин отработал подавляющее время поединка в стойке, где всё равно превосходил оппонента. А в одном из моментов Магомед даже был близок к тому, чтобы нокаутировать соперника. Таким образом, Анкалаев указал на огромное количество проблем и брешей в тактике и стратегии бразильца.

Магомед Анкалаев и Алекс Перейра Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Видимо, Магомед действительно напугал Алекса. И теперь Перейра понимает, что второе поражение может надолго откинуть бразильца от чемпионской гонки. Поэтому ему необходимо подготовиться на максимум. А главное, сейчас Анкалаеву не нужно что-то доказывать. И он совершенно спокойно может перевести дело в партер с первых минут. А значит, Поатану нужно мощно поработать над борьбой. Сделать это за несколько месяцев вряд ли получится. А вот если пропустить вперёд себя одного из претендентов… шансы станут существенно выше. Но как отреагирует на поступок Перейры UFC? Большой вопрос!