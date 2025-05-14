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Ислам Махачев — Джек Делла Маддалена, Махачев освободил пояс, переход в полусредний вес, анонс UFC

Закончилась эпоха! Махачева заставили освободить пояс — он переходит в другой вес
Александр Фролов
Ислам Махачев
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Ислам не сумеет стать двойным чемпионом.

Президент UFC Дана Уайт пообещал нам большие новости — и не обманул! Минувшей ночью состоялась масса потрясающих анонсов, где, пожалуй, главной сенсацией стала информация по нашему соотечественнику Исламу Махачеву. Как оказалось, в следующем поединке россиянин подерётся за второй пояс UFС в своей карьере: Ислам попробует отобрать титул у свежеиспечённого чемпиона в полусреднем весе Джека Делла Маддалены. Время и место боя будут определены чуть позже.

Джек очень опасный парень
Мощь Делла Маддалены впечатлила даже команду Махачева. Но австралиец не только сильно бьёт
Мощь Делла Маддалены впечатлила даже команду Махачева. Но австралиец не только сильно бьёт

В принципе, этот анонс был достаточно ожидаемым. Вот только двойным чемпионом Махачев не станет — его заставили освободить пояс! И вот это действительно удивительная новость. Напомним, что на результат поединка Маддалены с Белалом Мухаммадом россиянин отреагировал так: «Время стать двойным чемпионом!». Видимо, Махачев был уверен, что ему позволят сохранить титул и пойти в поход за вторым поясом. Двойной чемпион — это большая честь, за всю историю промоушена таких было совсем немного. Но Исламу не дадут такого шанса.

В принципе, это укладывается в стратегию UFC. Дана Уайт давно говорил, что хочет отказаться от двойных чемпионов: такие истории выглядят очень красиво, но тормозят сразу два дивизиона. Казалось, что Махачев всё-таки станет исключением в новой политике лиги, ведь россиянин — лидер Р4Р и настоящая суперзвезда, да и всегда дрался с теми, кого ему предложат. Однако Уайт решил проявить максимальную принципиальность и Махачев прямо сейчас — без пояса. Его титул оспорят Илия Топурия и Чарльз Оливейра на UFC 317.

Как бы то ни было, Махачев пошёл на максимально крутую перемену в своей карьере. Казалось, что в лёгком весе у него ещё остались топовые оппоненты: Арман Царукян и Илия Топурия точно смогли бы устроить с Исламом максимально громкие поединки. Но Ислам перебирается выше, чтобы укрепить своё наследие. На такой шаг не решался даже Хабиб Нурмагомедов, хотя тоже доминировал в своём дивизионе. Осталось только дождаться даты поединка и увидеть, как проявит себя Махачев в качестве полусредневеса. Тем более, что Делла Маддалена уже раздаёт громкие обещания.

«Я уверен, люди предполагают, будто бы Ислам просто повалит меня на землю и довольно быстро засабмитит. Думаю, мне удастся его нокаутировать», — заявил Делла Маддалена.

Вот только Джека ждёт не просто соперник, а лучший боец современных ММА прямо сейчас. Будем надеяться, что Махачев покорит очередное классное достижение и заберёт новый пояс.

Пройти опрос можно по ссылке.

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