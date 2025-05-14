Чимаев возвращается в США — теперь за поясом! Борз получил долгожданный титульник

Хамзат Чимаев врывался в главный промоушен планеты, словно комета: в 2020 году Борз дебютировал двумя боями за 10 дней, буквально раздавив своих соперников. Ещё через два месяца боец российского происхождения, тогда представлявший Швецию, перешёл в средний вес и сразу победил вновь — в первом раунде был уничтожен Джеральд Миршерт. Все были в восхищении: болельщики, Дана Уайт и даже потенциальные соперники. Казалось, что уже через год, максимум полтора Хамзат получит титульный поединок.

Но жизнь распорядилась иначе. У Чимаева начались серьёзные проблемы со здоровьем и одновременно открылись сложности с получением визы в США. Борз долго лечился и даже думал о завершении карьеры. Вместо частых боёв спортсмен вышел на график одного поединка в год, ещё несколько раз он срывал схватки по разным причинам. Тем не менее Хамзат продолжал карабкаться по турнирной лестнице, пусть и медленно. Он одолел в непростых боях Гилберта Бёрнса и Камару Усмана, после чего получил в соперники Роберта Уиттакера.

Тот бой тоже состоялся не сразу, но, когда бойцы всё-таки вышли в октагон, Борз показал потрясающее выступление: красиво снёс бывшего чемпиона UFC за три с половиной минуты, буквально выломав тому часть челюсти. И это уже была реальная заявка на чемпионский поединок. Его минувшей ночью объявили официально: 17 августа 2025 года Чимаев проведёт титульный бой с Дрикусом дю Плесси! Через пять лет после дебюта Хамзат всё-таки добрался до схватки за пояс.

Чимаева совершенно точно ждёт самый тяжёлый бой в карьере. Дрикус — максимально неудобный, физически сильный боец с вроде бы внешне неуклюжей, но устрашающей ударной техникой. С опытом у этого парня полный порядок: он уже два раза успешно защитил пояс, жёстко разбив Исраэля Адесанью и Шона Стрикленда. Но и Хамзат, мягко говоря, не подарок: его борьба на каком-то запредельном уровне, а напор в стартовых раундах действительно поражает. Нас ждёт потрясающий поединок. Лишь бы не сорвался.