Обошлись без Махачева. Топурия всё-таки подерётся за пояс в лёгком весе UFC

На протяжении долгого времени в UFC царила любопытная тенденция. Практически каждый чемпион старался посягнуть на второй пояс. Вот и Ислам Махачев на протяжении долгого времени желал стать двойным чемпионом. Пока не получилось – россиянин отправился в другой дивизион и оставил титул вакантным. И уже определились претенденты, которые за него зарубятся. Многих удивит, но это не Арман Царукян, который давно должен был залечить свои «болячки». Видимо, организация действительно крайне негативно восприняла снятие первого номера рейтинга лёгкого веса с поединка против Махачева. Поэтому дала шанс другим бойцам.

В поединке за вакантный титул чемпиона UFC в лёгком весе будут сражаться Чарльз Оливейра и Илия Топурия. И оба кандидата выглядят достаточно спорно в актуальных условиях. Бразилец продолжает чередовать поражения и победы. Рекорд Оливейры за четыре последних боя – 2-2. Осечки пришлись на поединки с Исламом Махачевым и Арманом Царукяном. А вот удачными получились бои с довольно спорной оппозицией. Битыми оказались возрастной Бенеил Дариуш и «заржавевший» Майкл Чендлер. Поэтому позиции Чарльза были не настолько твёрдыми, чтобы в ближайшее время сражаться за титул. Но повезло со стечением обстоятельств.

Ещё более спорным прямо сейчас выглядит титульное шествие Топурии. Конечно, изначально идея его битвы с Махачевым выглядела достаточно обоснованно. Шаг за двойным чемпионством – дорога в историю. Однако сейчас, когда Илия освободил свой пояс, он перебирается в новый дивизион на обычных условиях. Совсем недавно такой же путь проделал Макс Холлоуэй. И никаких моментальных титульников он не получал. А грузино-испанский боец сразу обходит на вираже тех парней, которые довольно заслуженно шли к заветной цели. Очень неплохой ход набрал Джастин Гэтжи, безупречно идёт в UFC Пэдди Пимблетт, только Махачев смог остановить Ренато Мойкано. И это если не говорить про всё того же Царукяна.

Илия Топурия Фото: Getty Images

Выглядит всё так, что определяющим фактором смотрелось возможное возвращение в дивизион Махачева. Очевидно, что независимо от результата его поединка с Джеком Делла Маддаленой Ислам сразу получит титульник в лёгком весе. Если, конечно, вновь решит «гонять» и спускаться ниже. Тогда оба варианта выглядят мощно. Реванш с Чарльзом окончательно расставит в этом противостоянии все точки над i. А сражение с Илиёй может стать намного более громким, чем все остальные поединки, которые проводились в последнее время.

Пока всё выглядит достаточно спорно. Особенно если представить, что Ислам действительно вернётся в дивизион. Тогда Арман, который являлся главным претендентом, получит свой титульный шанс… не раньше 2026 года. И это при самых лучших для Царукяна раскладах. Так как если предположить, что кто-то будет требовать незамедлительный реванш, этот срок может растянуться ещё сильнее. Прыжки за «новыми» поясами в чужие дивизионы существенно усложнили общую картину. И в ней дивизион легковесов может пострадать сильнее всего.

Лига провернула очень любопытный трюк, анонсировала большое количество действительно топовых поединков. Однако теперь очень любопытно будущее сразу двух дивизионов. Складывается ощущение, что и в полусреднем весе на долгое время может возникнуть стагнация. Особенно если Ислам победит и заберёт пояс.