Шара слишком торопился. Путь к поясу приходится начинать заново

Шара Буллет – один из самых ярких бойцов UFC. Поэтому совершенно закономерно его поединков ждут все. Правда, звёздный статус прикреплять к россиянину пока рано. Он очень резво разогнался и шёл в лучшей лиге на планете безупречно. А затем всё-таки оступился, проиграл первый поединок в профессиональной карьере. Видимо, Магомедов успел прийти в себя. Дана Уайт накануне разразился огромным количеством анонсов. И среди них нашлось место для поединка с участием Буллета. Правда, в соперниках оказался далеко не тот боец, которого ждали фанаты.

Свой следующий бой Шара проведёт на турнире UFC Fight Night. Он состоится 26 июля на арене «Etihad Arena» в Абу-Даби, ОАЭ. Россиянин будет биться с канадцем Марком-Андре Баррио. И, говоря откровенно, это не самая статусная оппозиция. Марк-Андре выступает в UFC с 2019 года. И рекорд бойца в лучшей лиге на планете показателен – 6-8 (1 NC). Совсем недавно Баррио и вовсе шёл на серии из трёх поражений. Причём дважды он уже в первом раунде оказывался нокаутирован. Но всё-таки получилось прервать череду неудач.

В предыдущем поединке канадец одолел бразильца Бруно Силву. Но и тут есть свои нюансы. Бой проходил в промежуточном весе, соперник в лимит уложиться так и не смог. А ещё настолько измучил себя попытками «согнать», что выглядел обессиленным и рухнул в нокаут уже в первом раунде. Поэтому последнюю победу Баррио даже его поклонники восприняли со сдержанным оптимизмом. Марк-Андре не проходит в топ-15 рейтинга дивизиона, давно позабыл о топ-именах в оппозиции. И прозвучавший анонс стал для него буквально подарком. Сражение с одним из самых ярких бойцов всего промоушена совершенно точно напомнит всем о канадце.

Марк-Андре Баррио Фото: Graham Hughes/Zuma/ТАСС

Для россиянина, кажется, это тоже не самый плохой вариант для возвращения. Нужно понимать, что Шара действительно ураганом ворвался в UFC. Он крушил оппозицию и выдал серию из четырёх побед. Особенно красивой получилась та, что была добыта в противостоянии с Арменом Петросяном. Тот шикарный двойной бэкфист надолго запомнился фанатам. А затем Буллету достался Майкл Пейдж. И многие говорили, что буквально через два-три шага Шара сможет побороться за титул. Но дело обернулось поражением. Причём Веном оказался сильнее по всем статьям.

Казалось, теперь Буллет получит ещё одного рейтингового бойца, просто менее статусного. Однако вышло иначе. Теперь ему, скорее всего, предстоит начинать свой поход за поясом практически с нуля. Но с этой точки зрения Шаре достался максимально удобный соперник. Он получил в оппоненты чистого ударника, который не должен пытаться переводить всё в борьбу. А именно с этим были связаны основные проблемы россиянина ранее. Кроме того, Баррио не обладает топовым держаком, что показали предыдущие бои. Поэтому его можно нокаутировать, чтобы вернуться на победную волну.

Шара Буллет Фото: Getty Images

Шара – талантливый и очень перспективный боец. Однако нужно понимать, что в его действиях в октагоне пока видны довольно серьёзные недостатки. Особенно это касается борьбы, но и с ударкой всё далеко не так идеально, что и продемонстрировал поединок с Пейджем. Теперь Буллета будут вести осторожнее. И бой с Баррио – первая ступень этой непростой лестницы к чемпионскому поясу.