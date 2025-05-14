Отношение UFC к Аспиналлу — абьюз. Промоушен издевается над карьерой Тома

Том Аспиналл – один из самых ярких и интересных бойцов в ростере UFC. В последнее время именно его называют главной надеждой и будущим лучшей лиги на планете в тяжёлом весе. Британец сносит одного соперника за другим, а единственное поражение в промоушене было следствием полученной прямо по ходу поединка травмы. И тем обиднее самому бойцу, что отношение к нему от боссов – не лучшее. Достаточно просто напомнить, что пояс временного чемпиона UFC Аспиналл завоевал 18 (!) месяцев назад. Но возможный поединок с Джоном Джонсом по-прежнему лишь на уровне разговоров.

А ведь Аспиналл – самый яркий и интересный боец в тяжёлом весе. Он пробился в UFC в июле 2020 года, когда и провёл первый поединок. А затем выдал серию из пяти побед. Причём лишь однажды дело дошло до второго раунда. Уже тогда стало понятно, что в лигу ворвался боец экстра-класса. А финиш Александра Волкова стал прекрасным показателем этого. Однако случилась роковая встреча с Кёртисом Блэйдсом. В одном из моментов уже на первой минуте боя Том получил ужаснейшую травму. Всё обернулось поражением и долгим восстановлением. Британцу было сложно эмоционально, но он справился с этим испытанием.

Том Аспиналл временный чемпион UFC в тяжёлом весе «Во время травмы я многое узнал о себе и понял, что большим парням нужно тренироваться с большими парнями. Хочу сосредоточиться на том, чтобы стать чемпионом UFC в тяжёлом весе. Та травма была неким замаскированным благословением для меня».

Аспиналл восстановился, и UFC не проявила к нему особенной осторожности. Боссы лиги сразу бросили бойца под Марчина Тыбуру, который шёл на серии из двух побед. На то, чтобы финишировать поляка, Тому потребовалось всего лишь 73 секунды. Тогда матчмейкеры дали британцу ещё более жёсткое испытание – битву с Сергеем Павловичем за пояс временного чемпиона. И вновь 69 секунд хватило Аспиналлу для того, чтобы нокаутировать россиянина. Казалось, следующий логичный шаг – бой с Джонсом за полноценный чемпионский титул. Но Тома начали откровенно мариновать.

Сначала во время ожидания британцу подкинули реванш с Кёртисом Блэйдсом. Говоря откровенно, очень многие удивились такому выбору. В итоге всего лишь за минуту Аспиналл деклассировал соперника. Однако он и теперь вынужден находиться в подвешенном состоянии. Дана Уайт лишь отшучивается, говорит размытые фразы и заверяет, что Том и Джон обязательно подерутся. Но Костяной развлекается и, видимо, готовится к завершению карьеры. Тем не менее освобождать чемпионский пояс пока не собирается.

ТОМ АСПИНАЛЛ Фото: Getty Images

У Аспиналла уже начинается отчаяние. А всё потому, что отношение UFC к бойцу действительно напоминает абьюз. Том готов на любые уступки и условия: «Лично я ничего не могу сделать [в ситуации с Джонсом]. Так что буду драться, когда и где Джон захочет. В этой ситуации всё сводится к вопросу о гонораре Джонса. У Джона потрясающая карьера. Ему сейчас 38 лет, не так ли? У него за спиной уже множество битв, не один десяток травм. И когда нас сравнивают люди, то я не хочу хвастаться, но вы ставите его рядом со мной, самым опасным парнем в UFC. Джон понимает это. Поэтому хочет получить солидную финансовую компенсацию в случае поражения.

Честно говоря, мне надоело об этом постоянно говорить. С меня хватит. Либо мы с Джоном должны подраться, либо дивизиону надо двигаться дальше».

Немного оптимизма добавили слова Даны. Уайт пообещал, что готовит анонс. Вот только всё равно сделал это так неоднозначно, будто попытался отвести внимание или запутать фанатов: «Мы проведём бой Аспиналла против Джонса… бой в тяжёлом весе точно состоится. Расслабьтесь, я объявлю об этом в ближайшее время».

Но среди ночной волны из целой россыпи планируемых поединков так и не нашлось места для боя Аспиналла и Джонса. И тем грустнее становится за Тома. Он уже не раз доказал, что заслуживает права биться за полноценный пояс. Однако продолжает быть в тени Джона, который за два года провёл всего один бой. И это убивает дивизион.