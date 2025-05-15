12 турниров в год, суперкарды и низкие гонорары. Все факты о боксёрской лиге Даны Уайта

В марте этого года Дана Уайт начал делать шаги к реализации плана, который он давно озвучивал — устроить революцию в боксе. Новый промоушен до сих пор не получил официального названия, и условно его обозначают как TKO Boxing, но уже при создании было известно, что модель будет напоминать UFC: один пояс, один чемпион и только классические весовые категории. На бумаге звучит здорово, однако боксёрские промоутеры скептически отнеслись к затее, даже несмотря на то что активное участие в этом будет принимать Турки Аль аш-Шейх, быстро превратившийся в главного кукловода современного бокса.

Например, Эдди Хирн уверен, что TKO Boxing не приблизится к его уровню: «Знаете, это только моё мнение, можете называть меня безрассудным или как-то так, но я уверен, что эти ребята даже близко не подойдут к моему уровню в продвижении бокса. Как организация, как бизнес UFC — невероятный пример, но это совсем другое. Турки Аль аш-Шейх? Это нормально. Он тоже работает с нами. Турки Аль аш-Шейх занимается другими делами тоже. Не имеет значения, кто в это вовлечен. Ему придется победить систему, побороть конкурентов. Если вы думаете, что такие люди, как я, Оскар де ла Хойя, Боб Арум, Фрэнк Уоррен, просто развернутся и уйдут, что скажут: «Что ж, это был хороший забег, не так ли?» Нет, этого не будет».

Прошло два месяца. Какие есть сдвиги, когда ждать турниры и что вообще известно о новом детище Даны Уайта? Известно, что в организации турниров будут участвовать компания TKO, под эгидой которой сейчас находятся UFC и WWE, и Sela. Это дочерняя компания Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии. И они уже принимают участие в организации больших боксёрских турниров, а также, например, Суперкубков Испании и Италии по футболу. Организационные моменты берёт на себя TKO, она же займётся продвижением турниров. Руководить будут Дана Уайт и глава WWE Ник Хан. С учётом этого можно ждать прогресса с точки зрения визуальной составляющей, потому что иногда боксёрские ивенты действительно тяжеловато смотреть. Финансирование, разумеется, ляжет на саудовцев.

Кроме того, в новый промоушен подписываются бойцы, появляются инсайды о возможных заработках. Издание BoxingScene сообщало, что планируется подписать для начала примерно 150 бойцов, а каждый боксёр получит $ 5 тыс. за подписание контракта с TKO, которые, как правило, будут рассчитаны на три года. Промоушен гарантирует бойцам хотя бы один бой каждые пять месяцев и по возможности — четыре раза за год. Что касается гонораров, то цифры примерно такие: $ 20 тыс. — за бой с нерейтинговым оппонентом, $ 50 тыс. — за бой с соперником с 5-10-го места в рейтинге, $ 125 тыс. — за бой с соперником с третьего-четвёртого места в рейтинге, $ 375 тыс. — титульный бой, $ 750 тыс. — за защиту пояса. Также будут проценты от PPV, оговорённые в индивидуальном порядке. Если же боксёр TKO будет выступать в каком-либо другом турнире, то получит 90% от тех денег, что будут заплачены компании за его участие. И не исключено, что будут и индивидуальные контракты, выходящие за пределы указанных выше цифр.

Турки Аль аш-Шейх и Дана Уайт Фото: Из личного архива Турки Аль аш-Шейха

Маловато, если опираться на деньги, которые получают суперзвёзды бокса, но ставка Уайта в первую очередь на молодые таланты. Логичное и ожидаемое решение с точки зрения бизнеса, потому что так банально проще запуститься. И не придётся тратить сумасшедшие суммы. Плюс к этому молодые боксёры (хотя бы на бумаге) получают возможность чётко строить свою карьеру. К слову, для полной реализации задумок с аналогом UFC в боксе промоушен пытается найти лазейки в законе Мохаммеда Али, регламентирующий интересы бойцов и не позволяющий промоутерам чрезмерно их эксплуатировать.

Что по турнирам? Сауль Альварес, после того как в тяжёлом для просмотра поединке победил Уильяма Скалла, должен провести бой с Теренсом Кроуфордом, запланированный на 12 сентября. Так вот, формально турнир, который возглавляет этот поединок, станет первым под эгидой TKO Boxing. Разумеется, раскруткой займётся Дана Уайт: «Это один из самых больших боёв в истории. Для меня большая честь продвигать его. Мы занимаемся продвижением, производством, организацией мероприятий, пиаром, всем, что связано с боем, как и в случае с боями UFC. Это абсолютная честь. Канело и Кроуфорд тоже отлично справились, и я с нетерпением жду возможности поработать с этими ребятами с сегодняшнего дня и до сентября. Это будет весело. Я ненавижу стадионные шоу. Ненавижу. Так что поскольку я так сильно это ненавижу, мне придётся особенно постараться и придумать, как сделать так, чтобы этот опыт на «Allegiant» стал невероятным».

Дана Уайт Фото: Getty Images

Но не Кроуфордом с Канело едиными. Президент и операционный директор TKO Group Марк Шапиро раскрыл некоторые подробности о планах. Итак, в ближайшие пять лет промоушен намерен проводить в среднем 12 турниров по боксу. Кроме этого, будут проводиться от одного до четырёх ивентов с так называемыми суперкардами. Например, как турнир Канело — Кроуфорд. Отмечается, что финансирование суперкардов берут на себя саудовцы: «Саудовцы финансируют то, что станет суперкардами. Мы будем работать с ними над сделками по медиаправам, и это как комиссия. Мы также займёмся глобальными партнёрствами и продажей билетов. Производство будет на нас. Мы планируем продвигать все эти события вместе с Даной Уайтом и Ником Ханом, которые будут во многом руководить процессом. Но отдельно у нас будет наша боксерская организация, где мы будем проводить в среднем 12 кардов в год, получая отдельную плату за медиаправа, продавая глобальные партнёрства для этих кардов и, конечно, продвигая и производя эти карды на той медиаплатформе, которую мы в конечном счёте выберем».

То есть уже на этом этапе понятно, что также прослеживается привычная для фанатов UFC схема — есть PPV-карды и менее громкие шоу, которыми занимаются отдельно. По сути, те же номерные ивенты и турниры серии Fight Night. Также Шапиро подчеркнул, что итоговым названием будет не TKO Boxing: «Я должен уточнить, что это не будет называться TKO Boxing. Мы скоро объявим название нашего бизнеса, но это не будет TKO Boxing».

И да, хоть бой Кроуфорда с Канело и пройдёт уже при участии TKO, но первое полноценное шоу новой организации следует ждать только в следующем году.