Хитрый план UFC и Махачева? Боссы лиги не зря летали в Дагестан

В UFC случилась целая волна анонсов, которая сильно коснулась российских бойцов. Свой чемпионский титул в лёгком весе был вынужден оставить Ислам Махачев. Он совершенно точно отправляется в новый дивизион, чтобы попытаться забрать пояс, который пока удерживает Джек Делла Маддалена. Изначально россиянин заявлял, что не собирается отказываться от своего чемпионства. Но внезапно поменял своё решение – пожертвовал титулом ради покорения дивизиона полусредневесов. И есть ощущение, что это спланированный ход от Ислама и боссов UFC.

Отказ Махачева от чемпионского пояса был анонсирован 14 мая. А неделей ранее в Сети появилась новость, что вице-президент UFC Хантер Кэмпбелл посетил Дагестан. Вряд ли это был просто визит вежливости. Да и после поражения Белала Мухаммада переход Ислама в новый дивизион выглядел вопросом времени. Поэтому один из боссов лиги лично посетил Россию точно не для этого. Вероятно, зерном переговоров был именно чемпионский пояс в лёгком весе. Но есть ощущение, что Махачев не отказался бы от титула просто так. Особенно на фоне того, как себя ведёт Джон Джонс. Американец тормозит тяжёлый вес и заставляет претендентов томиться в ожидании. Видимо, Ислам оценил перспективы, которые обрисовал ему Кэмпбелл.

Ситуация выглядит довольно просто. Если Махачев действительно выполнит поставленную задачу и расправится с Джеком, то вряд ли станет оставаться в дивизионе надолго. Скорее всего, он моментально попытается вернуться в «родной» вес. И уже там попробует завоевать второй чемпионский пояс. Это на руку и самому Исламу, который спокойно вернётся в былые кондиции и сможет провести ещё один титульник. А россиянин его совершенно точно получит – в этом нет особенных сомнений. И тогда получится воплотить в жизнь мечту о втором чемпионском поясе.

Ислам Махачев с чемпионским поясом UFC Фото: Jeff Bottari/Getty Images

И в такой ситуации всё выглядит шикарным ходом от UFC. Если бы бой с Илиёй Топурией организовывался прямо сейчас, в нём принял бы участие только один чемпион – Ислам. А всё потому, что испано-грузинский спортсмен освободил свой титул. И именно по этой причине он сразу стал претендентом на пояс в новом дивизионе. Соперником станет Чарльз Оливейра. И в любом случае вырисовывается очень любопытный для россиянина расклад. Он вернётся в свой дивизион ради топового противостояния.

Если победит Топурия – исполнится мечта многих фанатов смешанных единоборств. Два чемпиона сойдутся в октагоне. И тогда у Ислама будет более выигрышная позиция. Он уже не будет рисковать своим поясом, зато сможет забрать чужой. Поэтому здесь Махачеву будет намного спокойнее. Конечно, проигрывать он не захочет при любом раскладе. Однако всё равно моральное давление будет намного ниже. Если же победит Оливейра, можно будет провести громкий реванш. В первом поединке россиянин победил довольно быстро. Но ко второму, нет никаких сомнений, бразилец подойдёт на пределе мотивации и готовности.

Рисунок развития дивизиона сразу вырисовывается и дальше. Потому что долго мариновать Армана Царукяна не должны. И он станет следующим претендентом на чемпионский пояс. Складывается ощущение, что лига уговорила Ислама освободить титул, чтобы просто дать развитие лёгкому весу. И сам россиянин может только выиграть от такого решения.