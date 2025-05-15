Российская техника против «секретного сока». Копылову дали главного хейтера Чимаева

Роман Копылов – яркий ударник, выступающий в среднем весе UFC. Пока россиянин занимает лишь 14-е место в рейтинге. Но в последнее время он мощно прибавил. Шесть (!) из семи предыдущих боёв в лучшей лиге на планете завершились победами. Поэтому фанаты Копылова с нетерпением ждали анонса следующего поединка. И своими успехами Роман заслужил место в основном карде номерного турнира UFC 317. Он станет участником Международной недели боёв. А главное – в оппонентах у россиянина соперник с громким именем. И это может стать шансом рвануть вверх по рейтингу и вплотную приблизиться к чемпионской гонке.

На днях Дана Уайт разразился анонсами. И стало известно, что Копылов будет биться с бывшим претендентом на титул бразильцем Пауло Костой. Турнир пройдёт 29 июня на спортивной арене «T-Mobile Arena» в Парадайсе. Естественно, такая новость моментально привлекла внимание фанатов смешанных единоборств из России. А всё потому, что после победы над Крисом Кёртисом наш соотечественник получил ещё более статусного соперника. При этом в карьере Косты наступили сложнейшие времена. Он опустился лишь на 12-е место в рейтинге. А в пяти последних поединках получилось одержать лишь одну победу – над ветераном Люком Рокхолдом, который сразу после боя объявил о завершении карьеры.

При этом Пауло прекрасно знает, как продвигать себя в Штатах. Он очень активно ведёт себя в социальных сетях. И постоянно провоцирует конфликты с топами дивизиона. Например, на протяжении долгого времени Коста цеплялся к Хамзату Чимаеву. И даже получил статус главного хейтера Борза. Конечно, до поединка дело так и не дошло. Но складывается ощущение, что такой цели у бразильца и не было. Он просто оставался на слуху и повышал свою популярность. А отдельного внимания заслуживает история с «секретным соком». Именно так Пауло насмехался над допинг-контролем со стороны USADA. Многие удивлялись, что Коста находится в идеальном физическом состоянии перед поединками, хотя в промежутках между ними его вес достигает 100 кг. В итоге бразилец стал прикрываться «секретным соком», а затем запустил целую линейку напитков и футболок.

Стоит отметить, что Коста, видимо, не особенно хотел принимать такой сложный поединок. Пауло рискует продлить свою неудачную серию. И менеджер Копылова Александр Скаредин отметил, что бразилец всеми силами пытался сорвать битву: «Рома уже подписывал два контракта на этот бой. Однако Коста всяческим образом пытался с этого поединка съехать. Для нас это прекрасный поединок, поскольку у Косты есть имя в UFC. Он максимально стилистически удобен для Романа. Какой-то значимой угрозы мы от него не видим, Роме будет удобно с ним работать».

Роман действительно получил самого удобного на данный момент соперника. Копылов – техничный ударник, который буквально избивает своих оппонентов. И единственная осечка за последнее время случилась тогда, когда на пути россиянина оказался мастеровитый борец. Энтони Эрнандес поймал Романа на ошибке и оформил удушающий приём. Но Коста вряд ли станет переводить дело в партер. А значит Копылов будет от начала и до конца работать в своей стихии. Сам же Пауло далёк от своих оптимальных кондиций. Бразилец в предыдущих поединках постоянно проигрывал в стойке. И теперь рискует улететь в нокаут досрочно.

Крис Кёртис и Роман Копылов Фото: Chris Unger/Getty Images

Предстоящий поединок для Романа – самый важный в карьере. Громкое имя, возможный рывок по рейтингу. А главное, Копылов действительно может приблизиться вплотную или даже ворваться в чемпионскую гонку. Главное, чтобы Коста не снялся с боя в самый последний момент. У Пауло есть негативная аура. Он часто отказывается от поединков прямо в неделю турнира. В итоге найти нового соперника его оппонентам получается далеко не всегда. Не хочется, чтобы такая неприятная история случилась и с Романом.