«Он первый претендент». У Царукяна нагло украли титульный бой?

На днях президент UFC Дана Уайт сделал несколько громких объявлений. После того как Белал Мухаммад проиграл Джеку Делла Маддалене и утратил чемпионский пояс в полусреднем весе, разрешилась дальнейшая судьба титула ещё и в лёгком дивизионе.

Российский чемпион Ислам Махачев, который, пожалуй, больше всех ждал итогов турнира UFC 315, оставляет пояс в лёгком весе вакантным и перебирается на категорию выше, где проведёт бой за второй титул против Делла Маддалены. А пояс россиянина уже совсем скоро разыграют в поединке экс-чемпиона полулегковесов Илии Топурии и бывшего обладателя титула в лёгком дивизионе Чарльза Оливейры.

На первый взгляд, расклад получился вполне логичным. Теперь Махачев попытается реализовать свою главную мечту в бою с Делла Маддаленой, а Оливейра с Топурией определят нового чемпиона в лёгком весе.

Но здесь стоит взглянуть на рейтинг дивизиона и вспомнить, что промоушен совсем забыл про Армана Царукяна, который на данный момент идёт в списках на первой строчке, опережая и Оливейру, и Топурию: бразилец располагается на втором месте, а Илия и вовсе ещё не провёл в новой категории ни одного боя — его и в рейтинге нет.

«Вот что я хочу понять – почему всё остановилось на Чарльзе, а не на Армане Царукяне? Он первый претендент. Можно понять расстройство UFC [снятием Царукяна с турнира UFC 311], но теперь, когда Ислам ушёл, этого боя больше нет. Арман по-прежнему первый претендент. Илия поднялся, и ему гарантировали чемпионский бой», — сказал бывший боец UFC Джош Томпсон в подкасте Weighting In.

Арман Царукян Фото: Getty Images

Царукян действительно стал тем парнем, который больше всех пострадал во всей сложившейся ситуации. Да, Арман по большей части виноват сам: у него был отличный шанс провести титульный реванш с Махачевым, но Царукян за несколько дней до боя слёг с травмой спины и не смог выйти на бой. В UFC такие вещи не любят и решили проучить Армана. Царукян и сам понимал, что свою очередь на бой с Исламом он пропустил, поэтому титульный бой нужно снова заслужить. Он стал вызывать на поединок всех подряд, в том числе и Оливейру с Топурией, но те ожидали решения Махачева и не хотели раньше времени рисковать в поединке с Царукяном своим положением.

И не зря. Чарльз и Илия в итоге получили титульный шанс, а Арман остался не у дел. Ситуацию точно можно рассматривать как месть боссов UFC: мол, подвёл нас — теперь сиди и жди. И месть была бы логичной, если бы Оливейра или Топурия получил бой с Махачевым, тогда всё можно объяснить тем, что у Армана шанс уже был, и настало время других претендентов.

Но Ислама нет в дивизионе. И если выбирать среди тех, кто достоин оспорить вакантный пояс, Арман в этом списке должен быть на первом месте. Царукян — лидер рейтинга дивизиона, с момента поражения от Ислама в первом бою Арман идёт с рекордом 9-1. Что ещё нужно, чтобы получить бой за а титул?

Однако обида Даны Уайта оказалась сильной. Руководство промоушена не упоминае Армана и просто не замечает его существования, Царукян не дрался уже больше года. А в поединке за пояс сойдутся парень, который только дебютирует в дивизионе, и боец, которого Арман победил в своём последнем бою. Хорошо, появление Топурии в чемпионском бою можно объяснить тем, что лига, судя по словам испанца, обещала ему титульник, если он оставит пояс в полулёгком весе вакантным. Илия свою часть сделки выполнил, и промоушен теперь вернул должок Топурии. Для Даны Уайта эта ситуация крайне выгодна: теперь босс лиги получил масштабный бой со звёздным Топурией и решил проблему с кардом турнира на Международной бойцовской неделе, а также у Уайта есть в запасе ещё турнир с Махачевым и Делла Маддаленой — двойная выгода.

Но вот то, что Оливейра обскакал Царукяна в титульном поединке, вызывает большие вопросы. Чарльз и Арман ведь проводили между собой претендентский бой год назад, и Царукян одержал победу. Что изменилось за этот год? Оливейра закрыл поражение, победив Майкла Чендлера, однако, согласитесь, вряд ли это достижение достойно титульника. У Чендлера пять поражений в шести боях, Майкл крепкий и зрелищный боец, но точно не тот, победа над кем должна открывать дорогу к поясу.

Есть ощущение, что Оливейра — отличный вариант для руководства промоушена «прикрыть» Топурию. Илия безусловная звезда лиги, и таких бойцов Дана Уайт оберегает. Бой с Царукяном в дебюте в лёгком весе мог бы обернуться для Топурии если не провалом, то очень большими проблемами. Арман физически очень крепкий боец, с хорошей борьбой и приличной ударной техникой — пройти его будет гораздо сложнее, чем Оливейру. При всём уважении к Чарльзу, к его навыкам и опыту, бразилец падает в нокдауны едва ли не в каждом своём бою — и это идеальный вариант для Топурии. То есть промоушен специально выдвигает на титульник выгодного претендента, оставляя Армана за бортом. Формальное объяснение есть — это UFC 311. И спорить с этим бесполезно.

Чарльз Оливейра Фото: Getty Images

Справедливо ли это? Если рассматривать со спортивной составляющей, то, конечно, нет — Арман должен быть главным претендентом на вакантный пояс, а вот между Оливейрой и Топурией промоушен должен был выбирать. Но UFC — это ведь далеко не только про спорт. Здесь многое решают другие вещи, в том числе и медийная составляющая, способность бойцов продавать билеты. Топурия в этом плане сейчас на пике, он одна из главных звёзд промоушена. До первого поражения, как это было, например, с Шоном О'Мэлли или тем же Алексом Перейрой. Обоим подбирали удобных соперников, чтобы удержать их на вершине. То же самое сейчас происходит и с Топурией.

А Арман, увы, остаётся без титульного боя. Причём ситуация ведь может затянуться. Сейчас Царукяну всё равно подберут соперника, но даже ещё одна победа вообще не гарантирует ему титульник. Неизвестно, как будут развиваться события дальше: вернётся ли Махачев в лёгкий вес, пройдёт ли Топурия Оливейру. Вариантов много, не стоит забывать тех же Пэдди Пимблетта и Джастина Гэтжи, которые тоже находятся в погоне за чемпионским поясом. Так что Царукян попал в крайне неприятную ситуацию, выход из которой — оставаться активным, побеждать и ждать ещё одного шанса. Рано или поздно он ему выпадет, но не сейчас.