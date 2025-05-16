Большой Анк такого не ожидал. Кидал вызовы всем — и пришёл тяжеловес

Магомед Анкалаев два месяца назад стал чемпионом UFC в полутяжёлом весе. Он повесил на плечо заветный пояс, который завоевал в сражении с Алексом Перейрой. Конечно, все рассчитывали на незамедлительный реванш, который мог поставить точку в этом противостоянии. Но стало известно, что бразилец не принял такое предложение. В итоге Анкалаев заявил, что готов к защите против любого соперника. И к россиянину моментально выстроилась целая очередь. Примечательно, что раньше сам Магомед постоянно бросал вызовы. Теперь его задача – ждать и принимать их.

О ситуации с отказом Алекса подробно рассказал менеджер Ризван Магомедов, который занимается делами российского чемпиона: «Мы спросили сторону Перейры о готовности к реваншу на Международной неделе боев. Магомед был настроен, выразил готовность подраться. Насколько я понимаю, организация обещала Перейре незамедлительный реванш. Но по каким‑то причинам Алекс отказался. Мы готовимся к титульному бою дальше. Возможно, проведём его в конце лета или в октябре в Абу‑Даби. С любым претендентом – будь то Алекс, будь то Прохазка. Большой разницы тут нет. Магомед уже чемпион».

Стоит отметить, что сама организация рассматривала два основных варианта защиты пояса Анкалаева против полутяжей. Это Карлос Ульберг и Иржи Прохазка. Правда, второму поступало конкретное предложение, от которого он отказался… из-за учёбы в университете. Чех сослался на тяжёлое расписание и экзамены, поэтому не принял поединок, предложенный UFC. А Ульберг выглядит вполне реальной опцией. После неудачного дебюта в лучшей лиге на планете он набрал мощнейшие обороты. И сейчас Карлос идёт на серии из восьми побед.

Магомед Анкалаев Фото: Getty Images

Естественно, за россиянином моментально выстроилась очередь. Совершенно закономерно вызов бросил Джамал Хилл, который утратил свой чемпионский пояс, но очень хочет его вернуть. Однако были и совсем неожиданные варианты. Например, Магомеду предстоит задуматься о потенциальном поединке с соотечественником. Вызов бросил непобеждённый россиянин Азамат Мурзаканов. Он идёт с профессиональным рекордом 14-0. Правда, на турнире UFC 316 ему предстоит битва с бразильцем Брендсоном Рибейро (15-7). Но есть ощущение, что титульный шанс он примет вообще при любых раскладах. И даже если выйти придётся буквально через несколько недель после поединка. И Азамат уже оставил на своей странице в социальной сети послание Анкалаеву: «Брат, ты всегда можешь положиться на меня. UFC, Дана, погнали».

Однако россиянин не стал самым неожиданным вызовом, который был брошен Магомеду. С Анкалаевым настроен подраться… тяжеловес Жаилтон Алмейда (22-3). Он занимает шестое место в рейтинге своего дивизиона. А в UFC на восемь побед у бразильца пришлось всего одно поражение. И готов спуститься в весе, чтобы побороться за титул: «Эй, чемпион, я принимаю вызов и готов спуститься в весе, чтобы сразиться с тобой за титул. Алекс всегда дрался на коротком уведомлении, но сейчас он слишком большой, чтобы снова сделать это, ему это не нужно. Погнали! Ты согласен? Обещаю, не буду тебя валить, только бить».

ЖАИЛТОН АЛМЕЙДА Фото: Getty Images

Стоит отметить, что такой поступок от Алмейды выглядит максимально закономерно. Он набрал приличные обороты, чтобы сражаться в чемпионской гонке. Но в тяжёлом весе всё очень сложно. Пояс удерживает Джон Джонс, который не особенно хочет драться, за ним в очереди первым стоит Том Аспиналл, на хороших позициях Сириль Ган, Александр Волков и Сергей Павлович. А бразилец вполне способен согнать вес, чтобы штурмовать вершину другого дивизиона. Иначе ему придётся очень долго ждать своего шанса в тяжах.

Другой вопрос заключается в том, насколько в этом заинтересована организация. Сейчас в полутяжёлом весе сложилась очень интересная ситуация. В топе дивизиона постоянно происходят изменения, на подходе к титульнику большое количество претендентов. И приход Алмейды может на долгое время его остановить. С другой стороны, Анкалаев может показать всем желающим штурмовать дивизион, что он готов действительно к любым вызовам.