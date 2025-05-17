Опять не титульник. Что нужно сделать Евлоеву, чтобы подраться за пояс

Мовсар Евлоев за последний год окончательно перехватил знамя самого невезучего российского бойца в UFC. Магомеда Анкалаева долго морозили после ничьей с Яном Блаховичем, но в итоге он дошёл до точки, когда нельзя было дать титульник не ему. Евлоев, казалось, тоже уже находится в такой позиции, однако, судя по всему, это не совсем так.

Месяц назад в Майами на UFC 314 определился новый чемпион UFC в полулёгком весе — Алекс Волкановски победил Диего Лопеса и вернул себе пояс. И оба бойца перед поединком утверждали, что в случае своей победы первую защиту титула собираются проводить против Евлоева. Разумеется, Волкановски спросили о Мовсаре и после боя — австралиец заявил, что готов, но если это будет интересно зрителям и руководству UFC. Теперь всё указывает на то, что Евлоева ещё немного помаринуют.

Россиянин присутствовал на турнире UFC 314, однако никаких стердаунов с победителем не проводил. Это уже не лучший сигнал, но хуже то, что позже рассказывал Евлоев о потенциальном титульнике: «Пока не было даже намёка на это. Как я понял, UFC пытается держать меня максимально дальше от всего, что связано с титулом. Я был на турнире, где дрались Волкановски и Лопес, и после боя у меня появилась возможность пообщаться с UFC, однако они этого не захотели. И когда турнир закончился, мы выходили через коридор, и недалеко от меня, метрах в 10, стоял Волк, общался с фанатами, фотографировался, и я хотел подойти, пообщаться с ним, поздравить его лично, спросить насчёт боя, но охрана мне не дала эту возможность и увела меня в противоположную сторону. Это лишний раз говорит о том, что кого UFC хочет видеть в бою за пояс, того они плавно и подводят, чтобы была история. Видимо, в их глазах я ещё не достоин титула. Дайте мне возможность доказать, что я достоин. Если девяти побед в лучшей организации мира недостаточно, я готов ещё девять раз подраться».

На всякий случай Евлоев даже давал обещание не бороться: «Могу пообещать, что не буду проводить тейкдаун. Не собираюсь первым начинать бороться. Если он попытается меня повалить, я приму это. Но первым не пойду, просто пойду вперёд наносить удары».

Мовсар Евлоев Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Теперь ещё и менеджер Мовсара Али Абдель-Азиз дал понять, что его клиент пока не участвует в титульных раскладах: «Сейчас нет других реальных претендентов на титул. Мовсар побил Диего Лопеса, Арнольда Аллена и Алджамейна Стерлинга. С ним поступают несправедливо. Однако таков бизнес. Если Мовсару придётся побить ещё 10 парней, он сделает это, никаких проблем. Но я буду шокирован, если Мовсар не получит титульный бой после ещё одной победы».

У Евлоева сейчас активная серия из девяти побед в UFC, восемь из них — в полулёгком весе. Это четвёртая по продолжительности в истории дивизиона. Да, у Мовсара нет финишей, это смущает, но ситуация в полулёгком весе такая, что других претендентов очень сложно найти. Плюс ко всему бои россиянина далеко не такие скучные, как принято считать. Сейчас в топ-5 входят Макс Холлоуэй и Илия Топурия, которые продолжат карьеру в лёгком весе. Есть Диего Лопес, проигравший в последнем бою Волкановски, а также есть Мовсар Евлоев и Яир Родригес, у которого 1-2 в последних трёх боях, а одно из этих поражений от того же Волка. А идущие на победных сериях Лерон Мёрфи и Жан Силва пока далеки от титульной гонки.

По логике и справедливости Яир не должен опережать Евлоева в титульной гонке, однако с учётом надвигающегося номерного турнира в Мексике (пройдёт в сентябре) он вполне может стать претендентом в обход россиянина. Здорово, что Мовсар понимает ситуацию и не встаёт в позу «буду ждать, пока не дадут подраться за пояс». Он готов принять бой с любым соперником и даже соглашался драться с дебютантом Аароном Пико.

Всё идёт к тому, что Евлоеву действительно надо провести ещё хотя бы один бой. В идеале — постараться финишировать соперника. Ему могут дать и вышеупомянутых Мёрфи с Силвой, и Юссефа Залала. И вполне вероятен реванш с Лопесом на том же турнире UFC 320 в Гвадалахаре. Это было бы идеальным раскладом — Евлоев получил бы топ-соперника, который выше него в рейтинге, и заодно синхронизировался бы с титульником.

Мовсар Евлоев Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Главное для Евлоева — оставаться активным и напоминать о себе и своих претензиях на титул. В конце концов и он дойдёт до той точки, когда выбора у UFC не останется и придётся выводить Мовсара на чемпиона. Сейчас Евлоев обещает, что скоро будут новости, но, к сожалению, вряд ли это новость о титульнике.