Из России — с любовью. Наш непобеждённый тяжеловес отправился покорять Европу

17 мая на «Адидас Арене» в Париже, Франция, состоится вечер профессионального бокса. Он вызывает особенное внимание у фанатов из России. А всё потому, что свой очередной поединок проведёт Арслан Яллыев (16-0).

Непобеждённый тяжеловес продолжает путь к мечте. А на пути – грозный Тони Йока (13-3). Он будет выступать при поддержке родной публики, поэтому имеет серьёзное преимущество. Кроме того, француз котировался очень высоко и считался будущим тяжёлого веса. Но серия из трёх поражений откровенно подкосила боксёра.

Для Арслана этот поединок может стать переломным в карьере. А всё потому, что ему впервые предстоит биться за пределами России. И чаще всего именно это самое большое испытание в карьере наших спортсменов. Не всем переход даётся удачно. Нужно понимать, что он всегда сопровождается сменой условий. А Яллыев с ходу решил поставить себя в самое сложное положение. Он будет сражаться на переполненной арене, которая станет оглушительно поддерживать своего любимчика – Йоку. А в любви Франции к Тони сомневаться не стоит.

Йока – 33-летний боец, который в своё время считался настоящей надеждой Франции в тяжёлом весе. Он становился чемпионом мира в 2015 году, а в следующем – завоевал золотую Олимпийскую медаль. В тот момент казалось, что в стране выросла настоящая суперзвезда. И вплоть до рекорда 11-0 Тони шёл безупречно. А затем в жизни наступила настоящая чёрная полоса. Йока начал проигрывать одному сопернику за другим. И провалил сразу три (!) поединка. В тот момент пришлось взять паузу и перезагрузиться. Это помогло. Йока вернулся на победную волну – забрал два боя. В последнем поединке, который состоялся в сентябре 2024 года, француз победил представителя Великобритании Ламаха Григгса техническим нокаутом во втором раунде. С ударом у боксёра всё в полном порядке. 11 из 13 удачных боёв завершились для него досрочно.

ТОНИ ЙОКА Фото: Aurelien Meunier/Getty Images

У Арслана статистика выглядит поскромнее – 10 нокаутов за 16 поединков. Однако при этом Яллыев по-прежнему остаётся непобеждённым. В последнее время он старался быть максимально активным. И это принесло свои плоды. Россиянина заметили и пригласили на большой вечер профессионального спорта во Францию. Причём с ходу дали очень статусного и мощного соперника. И это станет для Арслана прекрасной проверкой на прочность. Если Яллыев победит, то совершенно точно сможет замахиваться на более громкие противостояния.

Конечно, фаворитом считается Йока. На его стороне и опыт выступлений с топовыми тяжеловесами, и поддержка родных трибун. Сложно даже представить, насколько оглушительно они будут гнать Тони вперёд. Но это может сыграть и в минус самому французу. Нужно понимать, что с таким давлением справляются далеко не все. А над Йокой ещё и висит тень недавней серии поражений. Кроме того, Тони неизменно уступал по итогам судейского решения. А Яллыев в последних боях демонстрировал, что умеет очень грамотно работать на очки. Да, в дивизионе тяжеловесов такое случается достаточно редко. Однако и это может приносить желаемый результат.

АРСЛАН ЯЛЛЫЕВ Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Арслана ждёт очень непростое испытание. Но оно открывает для россиянина все дороги. Победа фактически приблизит Яллыева к очень громким поединкам. А вот поражение может поставить крест на всех стараниях. И, возможно, заставит вернуться в Россию.