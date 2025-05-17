Деклассировал Цзю и исчез. Куда пропал Бахрам Муртазалиев

В октябре прошлого года российский боксёр Бахрам Муртазалиев устроил один из самых больших апсетов года, деклассировав бывшего чемпиона мира в первом среднем весе Тимофея Цзю. В Муртазалиева не верили, даже несмотря на то, что он выходил на бой в статусе обладателя пояса IBF, а букмекеры задирали коэффициент на Бахрама выше 5. Тем громче была победа после такого кошмарного избиения для Цзю.

Казалось бы, после такого выступления есть все шансы стать звездой и открыты почти все дороги к топовым соперникам, недостатка в которых, к счастью, в этом дивизионе нет. И промоутер Муртазалиева Кэти Дува тоже обозначала планы боксёра: «Ему всегда интересно быть в жёсткой среде. Его желание номер один — бой с Теренсом Кроуфордом. Если нет, то в этом дивизионе есть много других топовых бойцов и несколько полусредневесов, заинтересованных в продвижении к этой весовой категории. Сейчас мы выждем время, отсидимся и дадим этим боям произойти, после чего уже будем принимать какое-то решение. Тем временем Бахрам будет восстанавливаться в период Рамадана. Поединок с Богачуком — это тоже интересный вариант. Муртазалиев будет лучше всего смотреться в ринге с парнями, которые дерутся, как Богачук. Это потрясающий бой. Посмотрим. Есть также вероятность унификации титулов с Себастьяном Фундорой, вариантов очень много».

Но по большому счёту за все семь месяцев, которые прошли с момента победы над Цзю, о Бахраме мало чего слышно. Разве что говорилось о бое с непобеждённым Верджилом Ортисом, однако тот отклонил этот вариант, так как не хотел возвращаться на ринг в июне. А его промоутер Оскар де ла Хойя просто заявил, что ему не нравится идея такого поединка, так как он не хочет постоянно бросать своего боксёра под «зверей». И была довольно вялая попытка Муртазалиева получить бой с Себастьяном Фундорой, когда тот успешно защитил пояса WBC и WBO. Бахрам предложил бой за три титула и дал понять, что это будет легко устроить, так как оба бойца выступают у Premier Boxing Champions.

Однако не срослось, о чём рассказывал и сам Бахрам: «Надеюсь вернуться в июне‑июле. После Рамадана начну подготовку. По поводу Себастьяна Фундоры, он не особо, как я понял, горит желанием объединять пояса. Его дело. Мы будем думать о своём продвижении. Если не получится получить громких боёв в первом среднем весе, пойдём на вес выше».

Бахрам Муртазалиев Фото: Alex Menendez/Getty Images

В итоге Фундора, которому пытались навязать обязательную защиту пояса WBO, решил оставить этот титул и выбрал реванш с Тимом Цзю. Муртазалиев этим остался недоволен и назвал это глупым бизнесом: «Думаю, длинный выиграет, но это неправильный бой. Когда мы могли разыграть три пояса, выбрать Цзю и потерять один пояс без боя… Я думаю, тут всё понятно — это не спорт, это просто бизнес, да ещё и очень глупый!»

Проблема Бахрама в том, что, даже будучи чемпионом, он остаётся боксёром без большого имени. Классический пример того, что называют «большие риски и маленькая награда». Экс-чемпион мира Серхио Мора, ныне эксперт на DAZN, тоже упоминал эту проблему: «Мне без разницы, что он избил и нокаутировал Тима Цзю. Меня не интересует, что он опасный боец. У него одно из тех имён, которые забываются. И большие имена будут обходить его стороной. Титул? Это вторично. Даже третично. Никто не захочет драться с этим парнем, так что у промоутера будут большие сложности с его продвижением. Ни один боец, которого можно назвать «стороной А», не станет с ним драться. Только «сторона Б». Другого выбора нет».

Бахрам Муртазалиев Фото: Paul Hennessy/Getty Images

Похоже на правду, потому что пока на слуху у Муртазалиева два варианта — Сергей Богачук и Эриксон Лубин, ставший обязательным претендентом по линии IBF. Однако Богачуку пока предстоит бой с Майклом Фоксом, который нужно для начала выиграть. А относительно Лубина Бахрам пока выразился скептически: «До конца месяца должны официально объявить, поэтому пока подождём. Лубин — хороший боксёр, и он обязательный претендент, поэтому с ним надо будет подраться. Но всему своё время!»

Вряд ли Муртазалиев будет выбирать, с кем он хочет драться, а с кем — нет, поэтому нужно только дождаться информации о следующем поединке. Но однозначно Бахраму нужно стать немного активнее, потому что пока он умудряется пропадать с радаров даже в статусе чемпиона, при том что о травмах, полученных в бою, никакой информации не было. И простои в семь-восемь месяцев тоже не прибавляют ему популярности. Команде россиянина стоит об этом задуматься.