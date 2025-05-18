Разбил француза в Париже, но проиграл. Яллыева «обокрали» судьи

17 мая на «Адидас Арене» в Париже, Франция, прошёл вечер профессионального бокса. Он привлекал особенное внимание фанатов из России. А всё потому, что свой очередной поединок провёл Арслан Яллыев (16-0). На пути нашего непобеждённого тяжеловеса оказался грозный Тони Йока (13-3). Он выступал при поддержке родной публики, поэтому у него было серьёзное преимущество. Кроме того, француз котировался очень высоко и считался будущим тяжёлого веса. Но серия из трёх поражений откровенно подкосила боксёра.

Для Арслана этот поединок мог стать переломным в карьере. А всё потому, что ему впервые предстояло биться за пределами России. И чаще всего именно это – самое большое испытание в карьере наших спортсменов. У Арслана к этому поединку набралась приличная статистика – 10 нокаутов за 16 поединков. Последний бой Яллыев провёл в ноябре 2024 года. Тогда он победил единогласным решением судей Германа Скобенко. Именно это и позволило россиянину выйти на новый уровень. Он получил приглашение на громкий боксёрский вечер.

Йока – 33-летний боец, который в своё время считался настоящей надеждой Франции в тяжёлом весе. Он становился чемпионом мира в 2015 году, а в следующем – завоевал золотую Олимпийскую медаль. В тот момент казалось, что в стране выросла настоящая суперзвезда. И вплоть до рекорда 11-0 Тони шёл безупречно. А затем в жизни наступила настоящая чёрная полоса. Йока начал проигрывать одному сопернику за другим. И провалил сразу три (!) поединка. В тот момент пришлось взять паузу и перезагрузиться. Это помогло. Йока вернулся на победную волну – забрал два боя. В последнем поединке, который состоялся в сентябре 2024 года, француз победил представителя Великобритании Ламаха Григгса техническим нокаутом во втором раунде. С ударом у боксёра всё в полном порядке. 11 из 13 удачных боёв завершились для него досрочно.

С самого начала поединка парни стали действовать размашисто. Было заметно, что Яллыев не собирается отсиживаться в защите. Он работал на встречных курсах, хорошо ловил соперника на оплошностях. Но и Йока часто доносил свои удары. До экватора поединка бой шёл ровно. Небольшие всплески случались, что склоняло чашу весов то в одну, то в другую сторону. Однако при этом не чувствовалось, что инициатива принадлежит кому-то из боксёров. Она постоянно переходила из рук в руки. При этом на лицах Арслана и Тони начал проявляться урон.

После экватора поединка Яллыев стал работать ещё более акцентированно. И это принесло свои плоды. Россиянин разбил сопернику нос, всё начало заливать кровью. Правда, сам Арслан также не обошёлся без сечек и ссадин. Они обильно украшали Яллыева, поэтому всё больше становилось понятно – судьям может быть очень непросто, если поединок пройдёт всю дистанцию. В 10-м раунде произошла яркая вспышка от россиянина, который поймал ритм и начал методично разбивать оппонента. Было заметно, как сильно устал Йока. В одном из моментов у него вылетела капа. Даже показалось, что это была лишь хитрость от француза.

В итоге дело довольно закономерно дошло до судейского решения. К сожалению, сработал «домашний» фактор. Все трое приняли сторону Йоки – 106-104, 108-102, 107-103. А после объявления вердикта команда Тони принялась праздновать настолько бурно, будто уже и не ожидала положительного исхода. Единогласное решение выглядело не самым логичным итогом такого яркого поединка. К сожалению, первый бой Арслана за границей закончился неудачно. Но Яллыев показал, что способен выглядеть достойно на фоне самой крепкой оппозиции.