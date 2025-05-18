Молодость бьёт опыт. В новом дивизионе Махачева взошла ещё одна яркая звезда

В ночь на 18 мая в Лас-Вегасе прошёл очередной турнир UFC Fight Night 256. Главным событием вечера стал поединок топовых полусредневесов — бывший претендент на титул Гилберт Бёрнс встречался с восходящей звездой промоушена из Эквадора Майклом Моралесом.

Последние поединки Бёрнса прозрачно намекали на то, что бразилец уже на финише своей карьеры — он вышел на серию из трёх поражений. Да, все от очень сильных оппонентов: Белал Мухаммад, Джек Делла Маддалена и Шон Брэди. То есть бывший чемпион, нынешний чемпион и первый номер рейтинга среднего веса. Сам Бёрнс перед боем с Моралесом занимал восьмую строчку в дивизионе, но при этом бразилец уже давно рассуждает на тему скорого ухода из профессионального спорта.

Тем не менее Гилберт заметно превосходил Моралеса в опыте, и это могло стать для него главным ключом к победе. Майкл в конце 2021 года заслужил контракт с UFC, победив на Претендентской серии Даны Уайта, а в начале следующего года успешно дебютировал в промоушене. К бою с Бёрнсом Моралес, чьей базой являются бокс и кикбоксинг, подошёл с рекордом 17-0 и пятью победами в UFC. А последний поединок с Нилом Магни в августе прошлого года завёл эквадорца в топ-12. Однако смущало, что на фоне Бёрнса у Майкла не было ни опыта (ни одного мейн-ивента и ни одного боя дольше трёх раундов), ни соперников сопоставимого с Гилбертом уровня.

Зато в бою Моралес ответил на все вопросы. Во-первых, сильно бросалось в глаза, насколько Майкл больше соперника. Если исходить из информации на сайте UFC, то рост Моралеса – 183 см, всего на 5 см выше Бёрнса. А размах рук больше 2 м (201 см). И визуально казалось, что это бойцы из разных весовых категорий, при том что когда-то Моралес с такими габаритами и вовсе умудрялся в лёгкий вес укладываться.

Майкл Моралес — Гилберт Бёрнс Фото: Louis Grasse/Zuma/ТАСС

Бёрнсу было очень тяжело сокращать дистанцию, а вот Майкл работал очень спокойно. Сразу же нашёл ключи, несколько раз попал и не спеша развивал успех. Гилберт тоже пару раз попал, один раз сумел оформить тейкдаун, но эквадорец быстро встал, а на руках Моралес и вовсе деклассировал ветерана. Хорошо заходили оверхенды в обвод блока, проходили апперкоты. И было заметно, что все удары Майкла были чувствительными. К концу раунда Бёрнс уже основательно «поднаелся», а Моралес начал работать сериями. В итоге эквадорец оформил нокдаун, а потом уже не позволил Гилберту прийти в себя и вынудил рефери вмешаться. Никто ещё не останавливал Бёрнса настолько легко.

Права на видео принадлежат UFC.

Теперь у Моралеса 18-0 в карьере и 6-0 – в UFC. А четыре победы под эгидой лучшего промоушена мира были добыты нокаутами. Майкл взлетит в рейтинге и, вероятно, займёт место Бёрнса в десятке. А полусредний вес продолжает впечатлять количеством опасных и зрелищных проспектов. Если не брать возрастных ветеранов, то в топ-10 есть Джек Делла Маддалена, Шон Брэди, Шавкат Рахмонов, Иан Гарри, Хоакин Бакли, а теперь к ним присоединился Моралес, которому всего 25 лет. Не так далеко от них яркий Карлос Пратес. И это все потенциальные соперники ещё одного новоиспечённого полусредневеса Ислама Махачева, если тот сумеет взять пояс в 77 кг и планирует потом его защищать. Это как минимум будет очень интересно и интригующе.