Без шансов проигрывал Малыхину, а теперь покоряет UFC. Как взлетает де Риддер

Чуть больше четырёх лет назад боец из Нидерландов Ренье де Риддер стал двойным чемпионом в промоушене One Championship, взяв титулы в среднем и полутяжёлом дивизионах. Это превратило Голландского рыцаря в одну из главных звёзд организации. Дальше де Риддер оформил две защиты пояса в среднем весе, а потом на его пути оказался Анатолий Малыхин, устроивший зачистку сразу трёх весовых категорий.

В первом бою россиянин сломал Ренье за один раунд и отобрал у него пояс в полутяжёлом весе, а затем они встретились уже в среднем дивизионе. Тот бой и вовсе обернулся для де Риддера кошмаром, потому что на протяжении двух раундов он не мог навязать Малыхину свой геймплан, а в третьей пятиминутке то ли устал, то ли решил, что больше не хочет драться, и, по сути, просто сдался на милость российскому бойцу, который оформил историческое достижение — стал тройным чемпионом One. А де Риддер, к сожалению для себя, выступил просто декорацией.

Уже совсем скоро после двух чувствительных поражений Ренье покинул One. Не без скандала: «Стресс, который я пережил, который пережила моя семья, просто чтобы получить бои — это было не очень приятно. Мне трудно говорить про них плохо, потому что у меня было несколько хороших лет в ONE. Поначалу они относились ко мне хорошо, но последние пару лет всё стало действительно очень плохо. И я чувствую, что обязан предостеречь других бойцов: если вы думаете о подписании контракта с One Championship, не делайте этого. Всё просто. Вы не должны этого делать. Там ничего нет. Там нет для вас боёв. Вы совершите большую ошибку, если сделаете это».

Де Риддер освободился от контракта с азиатским промоушеном, однако на серии из двух поражений было проблематично подписаться в UFC. Поэтому нидерландцу пришлось провести промежуточный бой в UAE Warriors, где ему удалось вернуться на победную тропу. И тогда Ренье всё же оказался в UFC. И сразу же расхвалил организацию: за то, как организована работа, за отношение руководства, за то, что были предоставлены диетологи и физиотерапевты в UFC PI, за немалый скачок в медийном плане.

Ренье де Риддер в UFС Фото: Harry How/Getty Images

Дебют в UFC выдался скомканным. Удалось в привычном стиле финишировать ветерана Джеральда Миршерта, оформив сабмишен (бо́льшая часть побед Ренье добыта именно так), но осталось много вопросов, потому что де Риддер и устал, и проигрывал сопернику в ударке. Тут, правда, нужно помнить, что весовые категории в UFC и в One Championship — не одно и то же. В азиатском промоушене лимит средней весовой категории до 93 кг, а в UFC — до 84 кг. Так что довольно крупному Ренье пришлось потрудиться, чтобы уложиться в вес. Зато во втором бою проблем не было — Голландский рыцарь довольно уверенно переехал Кевина Холланда, вновь оформив финиш.

Это позволило де Риддеру зайти в рейтинги, однако, похоже, что в UFC планировали сделать Ренье трамплином для Бо Никала, одного из любимчиков Даны Уайта. Несмотря на опыт и солидный бэкграунд в ММА, де Риддер был андердогом, но на медиадне шутил и предлагал журналистам ставить на него дом. Не обманул — Никал был без шансов уничтожен во втором раунде и обзавёлся первым поражением в карьере. А нидерландский боец оформил третий финиш в трёх боях (всё это — за полгода) и получил солидную долю хайпа.

Особенно радовался Малыхин: «Я заправлял де Риддера ракетным топливом. Будет переть до конца. Показал хороший бой. Не зря у этого парня 20 побед и 18 – досрочно. Этот человек держал два пояса в одной из лучших лиг мира. Что такое для него Бо Никал? Кто это? Вот он и показал, что для него это не уровень. Ренье может соперничать с любым. Он сейчас прибавляет. Он мотивирован».

В UFC тоже оценили перформанс нидерландца и наградили его, 13-го номера рейтинга среднего веса, боем на ближайшем турнире в Абу-Даби, который пройдёт 26 июля. А соперником Ренье станет бывший чемпион UFC и пятый номер дивизиона Роберт Уиттакер. Отличный вариант для де Риддера, чтобы ворваться в титульную гонку. В случае победы Ренье окажется буквально в шаге от боя за пояс. И настроен экс-чемпион One решительно: «Это будет интересная подготовка, потому что мало бойцов, дерущихся в его стиле. Посмотрим, что из этого выйдет. Я сломаю Роберта, как Бо Никала? Да, вероятно, так и будет».

Ренье де Риддер в UFC Фото: Justin Renfroe/Zuma/ТАСС

Де Риддер — не самый большой поклонник трэш-тока, однако он старается говорить больше, чтобы быстрее продвигаться вверх. После Никала он вызывал на бой Шона Стрикленда, а затем говорил о потенциальном бое с Хамзатом Чимаевым, которому совсем скоро предстоит титульный бой: «Я вижу, что ждать этого недолго. В своё время мы провели вместе несколько раундов, так что я примерно представляю, как это будет. Особенным его делает агрессия, с которой он выходит – его взрывная мощь, жёсткость и стремление сразу забрать спину не то чтобы пугают, но ошеломляют соперников. Это то, что делает его таким опасным. Мы тренировались с ним, однако это было довольно давно – четыре-пять лет назад, и с тех пор он значительно эволюционировал, как и я. Не знаю, значат ли ещё что-то совместные тренировочные сессии, но это определённо будет крутой бой двух элитных грэпплеров».

Де Риддер приходил в UFC без особых перспектив, и кто-то даже считал его неудачником и переоценённым бойцом, однако всего за полгода он переубедил и болельщиков, и руководство промоушена. Теперь Ренье на пути к тому, чтобы стать звездой промоушена, и кто знает, как высоко он способен взлететь. В бою с Уиттакером Голландский рыцарь не считается фаворитом, но мы уже знаем, что это де Риддера совсем не смущает.