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Ислам Махачев — Джек Делла Маддалена, Махачев, переход в полусредний вес, Махачев, следующий соперник, бой с Топурией

Махачев «поселился» в тренажёрном зале. Ислам уже не вернётся в лёгкий вес?
Игорь Некрасов
Махачев «поселился» в тренажёрном зале
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Россиянину больше нет смысла убивать себя весогонками.

На прошлой неделе состоялся масштабный турнир UFC 315, по итогам которого стала известна дальнейшая судьба российского чемпиона Ислама Махачева. Президент промоушена Дана Уайт объявил, что Махачев оставит пояс в лёгком весе вакантным, его разыграют в поединке Илии Топурии и Чарльза Оливейры, а сам россиянин перейдёт на категорию выше и проведёт бой с новоиспечённым королём полусреднего веса Джеком Делла Маддаленой.

Ислам уже давно грезил походом за вторым поясом. Если раньше россиянина можно было упрекнуть в недостаточном количестве защит титула в лёгком весе, то сейчас в активе Махачева самая длинная серия побед в истории дивизиона (15) и наибольшее количество защит пояса в лёгком весе (4), и он вполне заслужил свой шанс войти в историю как чемпион в двух весовых категориях.

Махачев оставил титул в лёгком весе:
Закончилась эпоха! Махачева заставили освободить пояс — он переходит в другой вес
Закончилась эпоха! Махачева заставили освободить пояс — он переходит в другой вес

На его пути стоял Белал Мухаммад, который тренировался с командой Хабиба, и в том числе с Махачевым, но после того, как он проиграл Делла Маддалене, дорога ко второму поясу для россиянина была открыта. Конечно, переход в новую категорию требует подготовки, и поэтому поединок Ислама и Джека ещё не анонсировали: вероятнее всего, он состоится осенью на турнире в Абу-Даби. И, кажется, россиянин уже начал свою подготовку к историческому поединку.

Махачев стал выкладывать в социальных сетях видео и фотографии с тренировок, и это не спарринги, не кардио, а именно работа с железом. Ислам, судя по всему, больше времени стал уделять именно базовым упражнениям — присяду, тяге, жиму, работе с гантелями.

Ислам Махачев

Ислам Махачев

Фото: Из личного архива бойца UFC

В целом всё вполне логично и объяснимо: да, для легковеса Ислам достаточно крупный и физически крепкий боец, что помогало ему в поединках. В полусреднем весе этого преимущества не будет, во всяком случае, без дополнительной работы в зале. В день поединка Ислам весит около 80 кг, в межсезонье набирает чуть больше, и получается, что даже в полусреднем дивизионе ему придётся гонять, но не так много — всего 5-7 кг. А вот тот же Делла Маддалена в промежутках между боями весит в районе 90 кг. При этом Джек далеко не самый крупный парень в дивизионе, однако даже ему Ислам будет уступать в габаритах, что уж говорить про условного Шавката Рахмонова.

Как Топурия пытается получить бой с Махачевым:
Прямые оскорбления и ненависть. Махачев нашёл своего Конора
Прямые оскорбления и ненависть. Махачев нашёл своего Конора

Поэтому Ислам делает всё правильно. Но здесь нужно отметить, что Махачев наберёт именно мышечную массу, гонять которую гораздо сложнее. В лёгком дивизионе россиянина и без этого всегда сопровождают тяжёлые весогонки, однако теперь, кажется, влезать в лимит своей прошлой весовой категории будет просто нереально. Складывается ощущение, что Махачев не просто пошёл за вторым поясом, а собирается основательно сменить прописку.

Для чего Исламу возвращаться в лёгкий вес? Пожалуй, только ради поединка с Топурией, который всячески пытается задеть россиянина и получить этот бой. Арман Царукян свой шанс на реванш с Махачевым не использовал, второй поединок с Оливейрой не имеет для россиянина никакого смысла, как, собственно, и бой с Джастином Гэтжи. Вот и получается, что из реальных претендентов остаётся только Топурия, если испанец пройдёт Чарльза Оливейру. Но, кажется, россиянина этот поединок не интересует, особенно в том контексте, что ради этого Исламу нужно пройти через невероятную весогонку.

Исламу нужно время на подготовку к дебюту в полусреднем весе:
Махачеву нельзя спешить с боем за второй пояс. Ислам маловат для полусреднего веса
Махачеву нельзя спешить с боем за второй пояс. Ислам маловат для полусреднего веса

Уход Махачева в полусредний вес выгоден всем. Лёгкий дивизион получит новые противостояния, свои шансы стать чемпионом будут у того же Царукяна или Пэдди Пимблетта, у Ислама тоже появятся новые интересные вызовы, а не потенциальные реванши и даже трилогии с одними и теми же бойцами.

Принимать решение, конечно, Исламу, однако есть ощущение, что если его бой с Делла Маддаленой пройдёт успешно, если россиянин будет чувствовать себя в новой категории комфортно, то возвращаться в лёгкий дивизион он уже не захочет: уж слишком сложно это выглядит и не имеет особого смысла.

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