Махачев «поселился» в тренажёрном зале. Ислам уже не вернётся в лёгкий вес?

На прошлой неделе состоялся масштабный турнир UFC 315, по итогам которого стала известна дальнейшая судьба российского чемпиона Ислама Махачева. Президент промоушена Дана Уайт объявил, что Махачев оставит пояс в лёгком весе вакантным, его разыграют в поединке Илии Топурии и Чарльза Оливейры, а сам россиянин перейдёт на категорию выше и проведёт бой с новоиспечённым королём полусреднего веса Джеком Делла Маддаленой.

Ислам уже давно грезил походом за вторым поясом. Если раньше россиянина можно было упрекнуть в недостаточном количестве защит титула в лёгком весе, то сейчас в активе Махачева самая длинная серия побед в истории дивизиона (15) и наибольшее количество защит пояса в лёгком весе (4), и он вполне заслужил свой шанс войти в историю как чемпион в двух весовых категориях.

На его пути стоял Белал Мухаммад, который тренировался с командой Хабиба, и в том числе с Махачевым, но после того, как он проиграл Делла Маддалене, дорога ко второму поясу для россиянина была открыта. Конечно, переход в новую категорию требует подготовки, и поэтому поединок Ислама и Джека ещё не анонсировали: вероятнее всего, он состоится осенью на турнире в Абу-Даби. И, кажется, россиянин уже начал свою подготовку к историческому поединку.

Махачев стал выкладывать в социальных сетях видео и фотографии с тренировок, и это не спарринги, не кардио, а именно работа с железом. Ислам, судя по всему, больше времени стал уделять именно базовым упражнениям — присяду, тяге, жиму, работе с гантелями.

Ислам Махачев Фото: Из личного архива бойца UFC

В целом всё вполне логично и объяснимо: да, для легковеса Ислам достаточно крупный и физически крепкий боец, что помогало ему в поединках. В полусреднем весе этого преимущества не будет, во всяком случае, без дополнительной работы в зале. В день поединка Ислам весит около 80 кг, в межсезонье набирает чуть больше, и получается, что даже в полусреднем дивизионе ему придётся гонять, но не так много — всего 5-7 кг. А вот тот же Делла Маддалена в промежутках между боями весит в районе 90 кг. При этом Джек далеко не самый крупный парень в дивизионе, однако даже ему Ислам будет уступать в габаритах, что уж говорить про условного Шавката Рахмонова.

Поэтому Ислам делает всё правильно. Но здесь нужно отметить, что Махачев наберёт именно мышечную массу, гонять которую гораздо сложнее. В лёгком дивизионе россиянина и без этого всегда сопровождают тяжёлые весогонки, однако теперь, кажется, влезать в лимит своей прошлой весовой категории будет просто нереально. Складывается ощущение, что Махачев не просто пошёл за вторым поясом, а собирается основательно сменить прописку.

Для чего Исламу возвращаться в лёгкий вес? Пожалуй, только ради поединка с Топурией, который всячески пытается задеть россиянина и получить этот бой. Арман Царукян свой шанс на реванш с Махачевым не использовал, второй поединок с Оливейрой не имеет для россиянина никакого смысла, как, собственно, и бой с Джастином Гэтжи. Вот и получается, что из реальных претендентов остаётся только Топурия, если испанец пройдёт Чарльза Оливейру. Но, кажется, россиянина этот поединок не интересует, особенно в том контексте, что ради этого Исламу нужно пройти через невероятную весогонку.

Уход Махачева в полусредний вес выгоден всем. Лёгкий дивизион получит новые противостояния, свои шансы стать чемпионом будут у того же Царукяна или Пэдди Пимблетта, у Ислама тоже появятся новые интересные вызовы, а не потенциальные реванши и даже трилогии с одними и теми же бойцами.

Принимать решение, конечно, Исламу, однако есть ощущение, что если его бой с Делла Маддаленой пройдёт успешно, если россиянин будет чувствовать себя в новой категории комфортно, то возвращаться в лёгкий дивизион он уже не захочет: уж слишком сложно это выглядит и не имеет особого смысла.