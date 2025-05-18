«Не хочу быть подопытным кроликом». У новой боксёрской лиги Уайта уже проблемы?

В марте 2025 года Турки Аль аш-Шейх, превратившийся в главного матчмейкера современного бокса, совместно с Даной Уайтом заявил о создании новой боксёрской лиги. По задумке, TKO Boxing (итоговое название обещают другое) должна воссоздать модель UFC в профессиональном боксе: с единым поясом и без кучи промежуточных весовых категорий. То есть полноценный промоушен внутри уже устоявшейся боксёрской системы. Первые полноценные ивенты новой организации пройдут только в 2026 году, но Уайт поучаствует в продвижении боя Сауля Альвареса с Теренсом Кроуфордом.

Сам Турки очень воодушевлённо говорит о проекте: «Я очень рад тому, что мы создали эту лигу. Передаю флаг бокса человеку, который справится с ним лучше всех. Уайта ждёт непростая работа, но я уверен, что Дана будет радовать людей и фанатов этой прекрасной лигой. И сделает бокс вновь великим».

И, несмотря на радужные планы TKO Boxing, похоже, проблем у них больше, чем ожидалось. В первую очередь есть сложности с тем, чтобы привлечь в организацию достаточное количество боксёров, говорилось о том, что планируется подписать как минимум 150 бойцов. На то есть несколько причин.

Во-первых, TKO Boxing предлагает не самую удобную модель — трёхлетний эксклюзивный контракт, согласно которому действительно неплохие деньги зарабатывать получится, только если добраться до титульников. Понятно, в чём смысл затеи, однако боксёры сейчас привыкли к совершенно другим гонорарам. Во-вторых, есть риск, что если боксёры будут подписываться в TKO, то им закроют дорогу за более привычными титулами WBA, WBO, WBC и IBF. А эти организации никуда не денутся, так как «революция в боксе» имени Аль аш-Шейха и Уайта не предусматривает их устранение: «Хочу просто прояснить, что этот проект не направлен против кого-то — комиссий, промоутеров и так далее. Я так считаю. Это просто проект, который займёт своё место на рынке. Вы всё равно будете видеть четыре пояса, комиссии, промоутеров и так далее. Рынок бокса огромный. Никто не в состоянии выбросить кого-то из этого рынка».

Турки Аль аш-Шейх Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Издание Brunch Boxing на условиях анонимности предоставило несколько цитат боксёров, которым предлагали контракты с новой организацией. И, судя по ним, будущее TKO Boxing пока туманно.

«Они связывались со мной, предлагали свои условия. Один из парней сказал мне: «Чувак, ты уже один из лучших боксёров. Не знаю, бокс — это не только тяжело. Это грязный бизнес. Если вы идёте с TKO, то вы сжигаете мосты с Golden Boy, Matchroom и другими промоутерами. А если что-то пойдёт не так, как должно? Я не хочу быть чёртовым подопытным кроликом и не желаю сжигать мосты. Я хочу стать чемпионом WBA, WBO, WBC, IBF. А новые пояса… Не думаю, что это для меня. По крайней мере, не сейчас», — приводятся слова боксёра из топ-10 рейтингов.

«Когда они проработают несколько лет и заработают, думаю, цифры изменятся. И дело не в самих цифрах, а в концепте. Чтобы заработать приличные деньги, нужно попасть в топ-5 рейтинга. А для этого нужно провести несколько поединков», — говорит другой боксёр.

А один из более возрастных боксёров поднимает такой вопрос: «Вы думаете, я буду тренироваться всю жизнь, чтобы выиграть пояс, который ничего не значит? Пусть они сначала что-нибудь покажут».

Проще говоря, мало кто из боксёров хочет выступить в роли пионеров, когда нет никаких гарантий. Если что-то пойдёт не так, то эти бойцы потеряют время, деньги и отношения с другими промоутерами. Плюс к этому есть практически открытое недовольство и скепсис этих самых промоутеров. Оскар де ла Хойя в принципе конфликтует с Уайтом, так что при любой удобной возможности критикует новый проект и его перспективы. А Эдди Хирн, к примеру, вообще не переживает и не видит светлого будущего для TKO Boxing: «На следующий день после того, как они объявили о проекте, я разговаривал с Аль аш-Шейхом. Мы смеялись над тем, что я вот вообще ни разу не парюсь по этому поводу. Я настолько уверенно себя сейчас чувствую. Бокс — он очень странный. Вся фишка в том, чтобы подписывать бойцов, проводить бои, зарабатывать деньги, расти вместе с компанией и наслаждаться процессом. Вот и всё! Вопрос в том, какие у них ожидания от этой лиги. Джервонта, Фьюри, Эй Джей… Нет, не думаю. Они начнут строить с нуля. Развивать талантов, выводить бойцов на новый уровень узнаваемости. Причём захотят иметь полный контроль над ними. Они захотят, чтобы те делали всё так, как они скажут. Но есть проблема. В боксе это не работает».

Фрэнк Уоррен тоже недоволен: «Всё это работало многие годы. Мы и так знаем, кто номер один в тяжах. Это Усик. Мы знаем, что Иноуэ лучший в своём весе. Есть и другие бойцы, которые точно лучшие в своих дивизионах. Согласен с тем, что санкционирующих организаций слишком много, однако есть причина, почему их больше, чем одна — потому что так у боксёров появляются варианты. Ведь сколько бойцов в мире, да? Сколько из них по уровню достойны сражаться за пояса? А шансы получат только некоторые. Система, которая существует, даёт возможность большему количеству бойцов драться за пояса».

А бывшего боксёра, ныне популярного эксперта Пола Малиньяджи, смущает фигура Уайта во главе проекта: «Я вот думаю о совместном проекте Турки Аль аш-Шейха и Уайта. Они стараются создать промоутерскую компанию. Они пытаются убрать закон Али. Как вообще можно об этом говорить? Я не доверяю этим людям и тому, что они делают. Дана известен тем, что он тёмная личность для деловых начинаний, у него плохая репутация. Хорошо, он успешен в UFC с деньгами других людей, но у него плохая репутация среди бойцов. На самом деле, я никогда не видел бойца, который делал ему комплименты. Я видел только, что о нём говорят плохо или вообще не говорят. А это ребята, которые были у него на контракте».

Дана Уайт Фото: Getty Images

То же издание Brunch Boxing предполагает, что частичную помощь новой лиге может оказать промоутерская компания 360 Promotions, которой управляет Том Лёффлер. Ивенты этой организации даже транслируют на платформе UFC Fight Pass, так что в хороших отношениях промоутера с Уайтом сомневаться не приходится. У 360 Promotions выступают такие боксёры, как Сергей Богачук, Каллум Уолш, Омар Тринидад и другие. Не самый мощный фундамент для запуска лиги, однако хотя бы что-то.

Так или иначе, TKO Boxing, Дане Уайту и Турки Аль аш-Шейху при таких вводных придётся провести действительно титаническую работу, чтобы их проект выстрелил так, как надо. Пока очень много препятствий, которые не так просто устранить. Тем любопытнее понаблюдать, выгорит ли дело или Уайту придётся сосредоточиться только на UFC и не делать попыток изменить бокс.