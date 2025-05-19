Титульники в российских ММА и много бокса. Главные поединки недели

Наступает новая неделя: любителей единоборств ждут яркие противостояния и турниры. Фанатам ММА стоит обратить внимание на отечественные лиги, которые в отсутствие турниров UFC и PFL выйдут на первый план, в том числе и с титульными боями. Ну и, конечно, никуда без профессионального бокса.

23 мая. Максим Черничук — Майкл Кинг

В Душанбе состоится турнир по профессиональному боксу IBA.PRO 6. В карде вечера пройдёт 10-раундовый бой Максима Черничука и Майкла Кинга. У боксёров уже есть история противостояния: в феврале этого года они делили ринг на турнире RCC Boxing Promotions в Екатеринбурге. Тогда Максим и Майкл закатили яркий поединок, который получился близким и завершился раздельным решением судей в пользу Максима. Конечно, команда Кинга и сам боксёр были не согласны с таким решением: теперь у Майкла есть отличный шанс одолеть непобеждённого россиянина в реванше.

23 мая. Баходур Усмонов — Альберт Пагара

Возглавит турнир IBA.PRO 6 титульный поединок Баходура Усмонова и Альберта Пагары. На кону в этом бою будет стоять престижный пояс WBA Gold в лёгком весе, а вместе с ним и место в топ-15 организации. Непобеждённый Усмонов считается фаворитом, однако у Пагары внушительный рекорд 35-1, 24 победы нокаутами — филиппинец тоже едет не просто отбывать номер.

23 мая. Амин Гасимов — Никита Чистяков

В Барнауле пройдёт очередной турнир по смешанным единоборствам лиги Open FC. В главном событии сойдутся Амин Гасимов и Никита Чистяков, которые определят нового временного чемпиона организации в легчайшем весе. Гасимов уже давно выступает в промоушене — с 2021 года. Боец из Азербайджана идёт на серии из двух побед и с приличным рекордом 12-2, теперь он может добавить в свою коллекцию временный пояс чемпиона лиги и стать главным претендентом на основной титул. Но в соперниках у него будет опытный Никита Чистяков, за плечами которого почти три десятка поединков.

24 мая. Анджело Лео — Томоки Камеда

В Японии состоится вечер профессионального бокса, в котором зрители увидят поединок за титул чемпиона мира по версии IBF в полулёгком весе между обладателем пояса Анджело Лео и опытнейшим японцем Томоки Камедой. Лео идёт в профессионалах с солидным рекордом 25-1 и едет в Японию не просто проводить защиту титула, а с прицелом на потенциальный поединок с главной японской звездой бокса — Наоей Иноуэ. Но сначала Анджело нужно пройти другого крепкого представителя Японии Томоки Камеду. На счету японца 40 побед в профессионалах, 23 из них были одержаны нокаутами, так что лёгкой прогулки у американца точно не будет.

Анджело Лео Фото: Carmen Mandato/Getty Images

24 мая. Исраэль Фигейра — Никита Бархатов

В Международном центре бокса в Москве пройдёт юбилейный турнир по смешанным единоборствам «MMA Серия-90». В главном событии вечера зрители увидят титульный бой в полулёгком весе между Исраэлем Фигейрой и Никитой Бархатовым. Фигейра — один из самых ярких иностранцев в лиге, на его счету пять побед в пяти боях промоушена, причём четыре он одержал досрочно. В соперниках по титульному бою у него будет Никита Бархатов, у которого есть опыт выступлений в различных российских лигах. В Open FC Бархатов также не знает поражений, поэтому бой с Фигейрой выглядит крайне интригующе.