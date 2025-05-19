От Джервонты до Усика. Почему всем нужен бой с Джейком Полом

Несколько лет назад отношение к Джейку Полу в мире профессионального бокса было резко негативное. Блогер ворвался в новый для себя вид спорта и заявил, что покорит его. Начались бои с боксёрами с громкими именами, за которыми скрывались ветераны ММА, причём порой такие, которые и во время активной карьеры с ударкой были на вы. Например, Бен Аскрен. А был и бой с баскетболистом Нейтом Робинсоном, затем дилогия с Тайроном Вудли и победы над Андерсоном Силвой и Нейтом Диазом. Там же затесалось и поражение от Томми Фьюри, которое, несомненно, обрадовало хейтеров Джейка. Плюс были бои, не привлёкшие большого внимания за счёт того, что Пол бился с профессионалами, которые не особо известны.

Но пик популярности блогера-боксёра — бой с Майком Тайсоном. Пол получил немало критики и негатива за такой выбор соперника, однако цифры при этом оказались впечатляющими. Поединок удалось раскрутить так, что люди даже поверили в интригу и ждали грандиозного апсета от легендарного Майка. В Netflix, где и транслировали бой, заявили, что в прямом эфире за поединком наблюдали 108 млн зрителей и это рекорд в спортивной истории. А выручка от билетов превысила $ 18 млн. Плюс ещё были впечатляющие гонорары, говорилось о $ 40 млн для Пола и $ 20 млн для Тайсона.

Вместе с критикой Джейк получил признание — другие бойцы наглядно увидели, что бой с Полом = большой денежный бой. И отсюда посыпались слухи о множестве новых поединков. Почти был подписан контракт с Саулем Альваресом, фигурировали Энтони Джошуа и Джервонта Дэвис. Но выбрал Пол Хулио Сезара Чавеса-младшего, бывшего чемпиона мира. Их бой состоится 28 июня, и считается, что это первый большой тест для Джейка, однако сам Пол не теряет времени и прорабатывает другие варианты на будущее.

В интервью The Schmo блогер рассказал, что ведутся переговоры со многими, и разброс имён впечатляет: «Это Джервонта Дэвис, Энтони Джошуа, Баду Джек, Райан Гарсия, KSI, Томми Фьюри. В списке много имён, но больше всего меня заводит бой с Джеком. Однозначно хочу стать чемпионом мира, так что бой с Джеком или Хильберто Рамиресом — очень хороший план для меня».

Джейк Пол Фото: Brett Carlsen/Getty Images

Джек и Рамирес — чемпионы мира в первом тяжёлом весе. И Джек уже заявлял о готовности принять такой бой, потому что это «лёгкие большие деньги». А Рамирес будет биться на том же турнире, что и Пол с Чавесом, так что пересечение точно возможно. Вот только непонятно, как Джейк хочет всё успеть, потому что на осень у него планируется бой с легковесом Джервонтой Дэвисом: «Сейчас много работы ведётся за кулисами. Это будет самый большой ивент года. Фанаты будут в восторге. Работаем по поводу веса, и, скорее всего, поединок будет выставочным. Ранее мы уже почти закрыли все вопросы. Но сейчас Джервонте нужно сначала провести реванш с Ламонтом Роучем и победить. И уже после этого мы однозначно устроим бой».

А до этого интерес к Полу проявил Энтони Джошуа, который тоже умеет генерировать вокруг себя большие деньги. А раз в деле Эй Джей, то гонорары, которые может принести бой с блогером, действительно впечатляющие. Этот бой планируется уже на следующий год: «Собираемся запланировать этот ивент на 2026 год. Я уже разговаривал с Энтони. Он мне сам звонил и говорит: «Я слышал, что ты бросил мне вызов. Погнали! Давай тогда сделаем это».

То есть, пока множество боксёров простаивает в поисках соперника, Джейк Пол получает предложения от топ-бойцов из самых разных весовых категорий и разного статуса звёздности. Это уже выглядит как признание успеха. И ещё не забываем, что у Пола есть планы на бой по правилам ММА в PFL. Туда планирует заглянуть ещё один звёздный боксёр — Александр Усик. Накиса Бидарян, управляющий промоутерской компанией Джейка Пола MVP, говорил, что бой обсуждался за кулисами: «Усик уже несколько раз бросал вызов Джейку. За кулисами у нас были переговоры. Они говорят, что хотят сделать это в следующем году. Так что этот вариант — однозначно именно то, к чему мы стремимся».

Джейка тоже устраивает следующий год: «Я хочу проверить свои навыки в клетке, и этот вызов меня очень-очень интересует. Наш бой с Усиком был бы грандиозным зрелищем. Я ещё не начал тренироваться по ММА, так что это определённо будет интересно. Мы рассматриваем 2026 год как возможность провести этот бой».

Александр Усик Фото: Alex Davidson/Getty Images

Пол преодолел путь от боёв с баскетболистами и блогерами до такого колоссального интереса к своей персоне всего за четыре года. Невероятный взлёт, который лишний раз показывает, что Джейк действительно умеет вести дела. Можно, конечно, его не любить, и многие до сих пор не признают его заслуг, но для самого Пола гораздо важнее, что он стал большой фигурой в боксе. Теперь он нужен там всем, потому что это гарантированно большой чек и мощный буст популярности. Если в этом заинтересованы даже такие медиазвёзды, как Джошуа и Джервонта, то что говорить о других?

И сейчас вряд ли кого-то удивит, если в ближайшее время Пол действительно доберётся до полноценного титульного поединка. Главное – вписать это в его плотный график звёздных боёв.