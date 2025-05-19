«Сезон охоты» на Махачева. Ислам — главная мишень для всех топовых полусредневесов

Переход Ислама Махачева и его предстоящий бой за титул в новом дивизионе — историческое событие. В своё время от Хабиба Нурмагомедова ждали этого шага, однако он завершил карьеру с тремя защитами титула. Махачев не только установил рекорд по защитам титула в лёгком весе, но ещё и отправляется покорять полусреднюю весовую категорию.

И уже очень широко обсуждается, что Ислам поднимается в 77 кг именно в тот момент, когда там собралось столько претендентов высокого уровня. Россиянин — первый номер рейтинга pound-for-pound, и он, без сомнений, заслужил перепрыгнуть всю эту очередь. Зато теперь в полусреднем весе объявляется настоящая охота на Махачева, и практически каждый топовый боец этого дивизиона хочет провести поединок с Исламом.

В первую очередь это, конечно, новоиспечённый обладатель титула Джек Делла Маддалена, которому выпадает честь поприветствовать лучшего бойца UFC вне зависимости от весовых категорий: «Я в восторге от того, что Махачев призывает лигу организовать ему бой со мной. Это сбывшаяся мечта. Однако у меня есть навыки, чтобы победить Ислама. Конечно, мне придётся выложиться по полной, но моя команда твёрдо верит, что мы способны победить. И я верю, что смогу отомстить за Алекса Волкановски. Я уверен, люди предполагают, будто бы Ислам просто повалит меня на землю и довольно быстро засабмитит. Думаю, мне удастся его нокаутировать».

А за Джеком уже очередь. Иан Гарри отдал Исламу должное и заявлял, что если россиянин поднимается в полусредний вес, то все должны подвинуться и отдать ему должное. Однако при этом ирландец горит желанием в дальнейшем встретиться с Махачевым в октагоне: «Я люблю и уважаю этого мужчину, для меня будет честью разделить с ним октагон. Я докажу, что являюсь лучшим бойцом планеты. Я побью Ислама и заберу у него это звание».

Иан Гарри Фото: Getty Images

Теперь активизировался и Хоакин Бакли, идущий на серии из шести побед в полусреднем весе: «Я готов проверить себя в поединке с кем угодно, даже с лучшим из лучших. А напротив фамилии Ислама есть интересный мне номер. Он — номер один. Он переходит в полусредний вес — и теперь все в дивизионе мечтают подраться с ним. Это самый лакомый кусочек для всех. У нас с Исламом не было никакой связи, но перед нашим поединком он точно узнает обо мне очень много. Я буду худшим кошмаром для Ислама, поскольку я могу воспроизвести то, чего он боится больше всего. В арсенале Делла Маддалены много пробелов, которые Ислам сможет использовать против него».

Бакли для того, чтобы получить титульный бой, нужно пройти бывшего чемпиона Камару Усмана. И Нигерийский кошмар, к слову, тоже заинтересован в том, чтобы встретиться с Исламом: «Подраться с Махачевым, если выиграю у Бакли? Почему нет? Я люблю Ислама, Хабиба, всех ребят, мы можем поговорить об этом. Это одна из тем, которую мы должны обсудить. Очевидно, наш поединок будет грандиозным — бывший лидер рейтинга P4P против нынешнего первого номера. Мы с Исламом достаточно зрелые, чтобы обсудить эту возможность».

Это уже внушительная очередь, а Махачев ещё не провёл ни одного поединка в полусреднем весе. А есть ещё те, кто пока далёк от титульного шанса, но уже тоже выражал желание подраться с Исламом. Полтора года назад об этом активно говорил Колби Ковингтон, однако с тех пор он откатился в конец десятки. Карлос Пратес до боя с Гарри упоминал россиянина, но проиграл. А огромный Майкл Моралес, разнёсший Гилберта Бёрнса на выходных, предупреждает Ислама, что в 77 кг ему будет крайне тяжело. Плюс есть молчаливый Шавкат Рахмонов, который точно примет любой вызов, и Шон Брэди, находящийся в шаге от титульного боя.

Выбор соперников у Ислама будет обширный. Именно поэтому хочется, чтобы он не просто завоевал титул, а провёл там одну-две защиты. Абсолютно любой потенциальный соперник Махачева выглядит конкурентоспособным, представляет свой стиль, и все противостояния будут интересными и сложными. Полусредневесы уже начали охоту на первого номера P4P, однако тут им ещё нужно думать о том, чтобы самим не стать добычей.