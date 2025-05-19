Чеченский боец-модель дебютирует сразу на топ-турнире UFC. За что Дулатову такой подарок?

Главный кард планеты продолжает формировать карды предстоящих крупных турниров. Так, на UFC 318, который состоится в Луизиане и который возглавит третий поединок Дастина Порье и Макса Холлоуэя, дебютный бой в промоушене проведёт чеченский боец-модель Ислам Дулатов, представляющий Германию: ему предстоит разделить октагон с американцем Адамом Фьюджиттом.

История Ислама Дулатова крайне необычная, его ведь неспроста называют бойцом-моделью. Вместе с родителями и тремя братьями Ислам перебрался в Германию в 2007 году в статусе беженцев. Жизнь в новой стране давалась непросто, особенно с языковым барьером, но спасение неожиданно нашлось… в модельном бизнесе. Старший брат Ислама – Джибрил – оказался на кастинге в модельном агентстве, стал работать в этом направлении — и весьма успешно. Уже после Джибрил подтянул к модельному бизнесу Ислама и других братьев. Причём Ислам в новом деле преуспел ещё больше, чем Джибрил: он появлялся в британском Vogue как один из 10 лучших мужчин-моделей в 2018 году, демонстрировал свои работы у ведущих дизайнеров мира, а с Versace подписал эксклюзивный контракт.

Ислам Дулатов Фото: Chris Unger/Getty Images

Тем не менее братья Дулатовы не забывали и про спорт. Удивительно, но и здесь Ислам оказался впереди своих родственников. Он неплохо выступал в любителях, дважды становился чемпионом Европы, правда, в профессионалах проиграл первый же бой. Однако в дальнейшем Ислам вышел на победную серию, перебрался в Brave, откуда попал в Претендентскую серию Даны Уайта.

Дулатов признавался, что любовь к единоборствам перевешивала любовь к моде. Ислам мог отказываться от более выгодных съёмок и показов в пользу спортивной карьеры, которая не приносила таких доходов. Но упорство и целеустремлённость привели Дулатова в UFC. В Претендентской серии Ислам финишировал бывшего чемпиона LFA Ванилто Антунеса в первом раунде и получил контракт с лигой. Причём не просто получил контракт, а вызвал восторг у Даны Уайта.

«Этот парень — дикарь. У него 12 боёв и 10 побед в первом раунде. Будет интересно посмотреть, когда он попадёт в «глубокие воды», но я скажу вам, что с этим бойцом будет весело с самого начала».

Дана Уайт Фото: Getty Images

Как водится, если ты попадаешь в список любимчиков Даны Уайта, то автоматически получаешь различные привилегии. Изначально Дулатов должен был встретиться с Адамом Фьюджиттом на UFC Seattle в феврале этого года, однако поединок перенесли. Теперь бой Дулатова и Фьюджитта пополнил кард масштабного номерного турнира UFC 318, к которому будет приковано огромное внимание – это ли не привилегия? Некоторые бойцы годами выступают на местечковых турнирах лиги, а Ислам сразу же проведёт бой на большой арене в рамках грандиозного шоу.

Очевидно, что на Дулатова возлагаются большие надежды. Руководство промоушена в целом заинтересовано в ярких бойцах, и Ислам именно из такого списка. Все 11 побед чеченца в профессионалах были одержаны досрочно, более того, только один победный поединок дошёл до второго раунда – всех остальных соперников Ислам финишировал в стартовом отрезке. Да, Дулатов ещё не выступал в UFC, а только готовится к дебюту, но в его активе есть уже успешные бои в Brave, который считается вполне приличным промоушеном, а в Претендентской серии он разобрался с экс-чемпионом LFA – лиги, которая в США тоже довольно высоко котируется.

Плюс не стоит забывать, что у Ислама уже есть своя аудитория, и аудитория эта во многом не связана с боями, а значит, для промоушена это потенциально новые зрители. Ну и если боец активен и популярен в медиа, вдобавок к этому умеет закатывать в клетке яркие выступления и побеждать – это идеальное сочетание для того, чтобы стать суперзвездой в UFC. Авансы Дулатову выдаются большие, теперь дело за Исламом – уверенный дебют в лиге поможет усилить позиции и сразу получить большой бой.