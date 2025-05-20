«Там реальная кровь и ножи». Как выглядит изнанка скандальных поп-ММА

В 2024 году в реалити-шоу Hype Reality принял участие и одержал победу Магомед Акаев, представлявший команду Хамзата Чимаева. После этого боец получил возможность выступить в промоушене One Championship. В интервью «Чемпионату» Акаев рассказал о предстоящем поединке, об опыте участия в реалити-шоу и тренировках с Чимаевым, а также раскритиковал лигу Hardcore. Кроме того, Магомед заявил, что Махачеву было бы легко с Топурией, а дю Плесси станет «лёгкими деньгами» для Чимаева.

— Знаю, что ты тренировался в «Пяти сторонах света». И мы знаем самых известных выпускников — Муслима Салихова, Забита Магомедшарипова. Доводилось тренироваться с Забитом или Салиховым и давали ли они какие-то советы?

— По школе я ещё тренировался с ними, но тогда ребёнком был. Они были в сборной. Там разные залы, разные уровни подготовки. И мне тогда не удавалось с ними потренироваться. А после школы я уже приезжал на сборы, и тогда, да, бывало, что несколько раз вместе тренировались.

— Как вообще пришёл к мысли о профессиональной карьере бойца?

— Как-то об этом не думал, всё само пришло. Я много тренировался, выступал по любителям, потом в 21 год мне предложили профессиональный бой, и я согласился. Не было такого, что до этого думал, что стану профессиональным бойцом.

Магомед Акаев Фото: из личного архива Магомеда Акаева

— На первых порах приходилось совмещать карьеру с какой-то работой?

— Нет, я не работал. У меня семья, скажем так, не бедная. И не богатая тоже, но доход был. Не было нужды работать, так что я просто тренировался, полностью отдавал себя тренировкам.

— Как у тебя появился вариант с One Championship? Были другие предложения после Hype Reality?

— Да, были предложения из Америки. Лига GFL. Однако она так и не провела ни одного турнира. Мне предложили контракт, я подписал, но потом никакого ответа не было. Подождал месяц, два, три – и ничего, никаких предложений о бое. И я написал тем, кто мне предлагал этот контракт, что не буду там выступать. Лига не провела ни одного турнира, были громкие подписания, однако ни одного ивента. Я сказал, что не хочу там выступать, разорвите контракт. И тренер свёл меня с Евгением, это мой менеджер на данный момент. Мне предложили контракт с One, я подписал, сразу дали соперника.

— Контракт на сколько боёв?

— Не могу сказать на сколько, но долгосрочный.

— Ты бьёшься с соотечественником Ибрагимом Дауевым. Раньше тебе уже доводилось драться с соотечественниками, но тут зарубежный промоушен. Для тебя имеет значение, с кем биться?

— Да мне на самом деле без разницы, с кем биться. Я же не выхожу враждовать с соперником, это просто спорт, соперничество. Не считаю Дауева каким-то врагом. Просто выйдем, покажем, кто в этот день в лучшей форме, и всё. Только спортивная составляющая.

Магомед Акаев Фото: из личного архива Магомеда Акаева

— До One у тебя был контракт с Hardcore. По условиям нынешнего контракта стало лучше или хуже?

— Гонорар? В Hardcore был вообще маленький гонорар. И условия были не очень. Да не, Hardcore — беспонтовая лига, как есть скажу. И не советую молодым бойцам туда подписываться и иметь какие-то дела с этой лигой. Политика у них не очень, точно не для профессиональных спортсменов. Может, для каких-то фриков и шоуменов хорошая, но для профессиональных спортсменов — нет.

— Да, у Hardcore не очень хорошая репутация. Когда ты там выступал, не смущало, что тебя считают бойцом поп-ММА?

— Конечно, некоторые говорят с презрением: «Вот, это поп-ММА». Но, в принципе, я же тренируюсь в профессиональном зале, профессионально подхожу к боям. Если кого-то смущает эта приставка «поп», то меня нет. У меня и до поп-ММА было 6-0, я дрался в лиге Хабиба Eagle FC, в ACA Young Eagles. И так же готовился к боям, гонял вес, выступал, дрался с хорошими бойцами. Выигрывал и там, и здесь.

— То есть для себя ты не отделяешь профессиональные ММА от поп-ММА?

— Есть, конечно, мелкие различия. Просто в поп-ММА не делают акцент на тех, кто молча выступает, делает свою работу. Такие бойцы будут зарабатывать намного меньше, чем те, кто даже в зал не заходит, не тренируется, просто шумит, какие-то инциденты устраивает, громкие слова, грязь. Они зарабатывают в разы больше, чем тихие бойцы, которые просто дерутся.

— Но тебе не близки все эти пресс-конференции, трэш-ток, скандалы?

— Ну да, я в поп-ММА попал не от хорошей жизни. Просто у меня был простой: один бой в год, один бой в полгода. В итоге предложили контракт с Hardcore. На тот момент менеджером был Аловсет Мамиев, он предложил, я подписал, там дрался. Однако, попав туда, понял, что это не то место, где я нужен. Я получил определённую долю хайпа, но там нет развития, просто топчешься годами на одном месте, и всё.

— С поп-ММА сейчас активно борются, потому что считают, что всё плохое оттуда влияет на молодёжь. Ты считаешь, это реальная проблема или раздутая?

— Не могу так сказать, слишком глубокий вопрос. Есть косяки у поп-ММА. Мне кажется, нужно бороться с теми, кто именно пропагандирует эту грязь. Имена называть не буду, но они все на слуху. Надо больше с ними бороться, на них акцентировать контроль, а не на всей лиге. Бо́льшая часть бойцов там не шумит, а процентов 30 шумных ребят, они на слуху, постоянно на камере, в сводках новостей. Поэтому кажется, что там все маргиналы какие-то. А остальные бойцы просто дерутся, зарабатывают, потому что есть вариант драться в этой лиге, не у всех есть бои в хороших промоушенах.

— У тебя часть боёв прошла в лёгком весе, часть — в полулёгком. Ты определился с тем, в какой весовой категории будешь биться?

— Так-то, конечно, чем больше гоняешь вес, тем больший вред для организма. Думаю, сейчас попробую себя в полулёгком весе. Если что-то пойдёт не так, перейду в лёгкий. Сейчас у меня немного поднялся природный вес. Раньше выступал в полулёгком весе и тогда весил между боями 76 кг, скидывал до 66 кг. Это было нормально. А сейчас вешу 80 кг, и гонять в 66 кг тяжело. Я попробую. И если что-то пойдёт не так, то буду в лёгком весе. Ну и в One есть такой момент, что лёгкий вес у них это 77 кг, а полулёгкий — 70 кг. Плюс одна весовая категория, получается.

— Твой опыт в Hype Reality. Есть много разговоров о том, что бо́льшая часть съёмок или действий во время этих съёмок — постановочные сцены. На сколько процентов это правда?

— Не могу за всех отвечать, но, по крайней мере, то, что я видел, там не было постановами. Были реальные конфликты, удары, кровь, ножи и так далее. Ты же не будешь в каких-то постановочных конфликтах кровь пускать человеку. Там бывает обычно толкотня. Ну, то, что я наблюдал, точно были настоящие, реальные конфликты. Потому что в этом доме собрали именно бойцов, у которых были ранее конфликты в разных обстоятельствах, в разное время. И вот сейчас они в одном доме собрались, когда у нас был сезон Hype Reality. Там такая гремучая смесь получилась. Оттуда и конфликты были. А постановочных я не наблюдал, и мне не предлагали ничего.

— Как вообще в целом тебе этот опыт? Потому что ты живёшь в одном месте с человеком, с которым потом будешь драться. Плюс это четыре боя, четыре подготовки за месяц буквально. Насколько это тяжёлый опыт и морально, и физически? И повторил бы ты вообще это ещё раз, если была бы возможность?

— Это интересный опыт был. Ещё надо учитывать то, что последний год до Hype Reality у меня просто бои срывались. Соперники не принимали бои, и я сразу согласился на это шоу. Потому что знаю, что там система Гран-при и никто не соскочит, не будет сниматься с боёв. И поэтому согласился. Повторять это, наверное, уже не буду. Вряд ли вообще с поп-ММА буду связан. А так интересный опыт — четыре боя. Плюс в том, что там вес не надо было гонять. Драться я и побольше смогу за месяц, если вес не гонять. Всё ведь упирается в весогонку. Там вреда для организма не было, и я как на спарринги выходил, дрался. Просто придерживался диеты, чтобы не затекать, не уставать.

— Судя по составу тренеров, в такие шоу серьёзно вкладываются. А бойцы при этом просто получают какие-то базовые гонорары?

— Ну да. Но я, в принципе, как в Hardcore получал гонорары, так же получал и в Hype Reality.

— За каждый бой?

— Да-да. Отдельно за каждый бой, и все так же получали, в зависимости от медийности бойца.

— Ты тренировался в команде Хамзата Чимаева. Как тебе опыт тренировок с ним и можно ли его назвать самым сильным бойцом, с которым ты тренировался?

— Честно говоря, очень интересный опыт. Я с ним в парах тоже постоял, поборолся и ощутил на себе эту мощь борьбы. Весовые у нас, конечно, разные. Он прилично больше меня весит и выше меня. Он давал мне немного побороться, когда у нас подготовки к боям были. В целом только положительные эмоции. Очень рад был с ним потренироваться и вообще познакомиться. Хороший опыт, в общем.

Хамзат Чимаев Фото: из личного архива Хамзата Чимаева

— Есть мнение, что Хамзат часто перетренировывается. Пришлось ли с этим сталкиваться и требовал ли он от вас пахать на том же уровне, что и он?

— Думаю, всё это было до этого этапа подготовки. Потому что я наблюдал, он с пульсометром работал. Он следит за тем, чтобы не перетренировываться. Я сам тоже этим раньше страдал и сейчас более правильно подхожу к тренировкам. У него то же самое наблюдал. Он следит за пульсом, не перегружается, короткие тренировки делает.

— Что можно сказать о слухах, что у него кардио на пару раундов?

— Он же в роли тренера там был. Мы не делали пять спаррингов, чтобы я мог его кардио проверить. Думаю, в боях виднее. Так что не могу сказать о его кардио. Надеюсь, он его улучшит и поправит, чтобы таких разговоров больше не было. А так, по тренировкам не могу сказать о его кардио что-то. У нас другая работа была. Были лёгкие тренировки, потому что мы дрались каждую неделю. Там смысла не было сильно загружаться.

— Если бы был выбор, то к какому бы тренеру пошёл бы — Чимаеву, Царукяну, Джонсу, Диазу, Яну, Стерлингу?

— Честно говоря, так же к Чимаеву пошёл бы. Он русскоговорящий элементарно. Если не к Чимаеву, то к Царукяну. И к Петру Яну. Только к русскоговорящим пошёл бы. Потому что как с тренером общаться, если у вас языковой барьер. Не представляю себе это. Тяжело бывает. Или как он будет секундировать, если ты не понимаешь, что он говорит. Да, есть какие-то базовые слова, но тяжело будет.

— Ты говорил, что не ставишь перед собой цель попасть в UFC. Продолжаешь придерживаться такого мнения?

— Да, конечно. Я считаю, что One Championship — одна из лучших лиг в мире. Если там у меня будут хорошие условия, то какой смысл переходить в UFC. У меня нет желания стать какой-то мировой звездой. Если придёт популярность, то хорошо, если нет — ничего страшного. Главное, чтобы я за это короткое время заработал на нормальную жизнь. А так, мне без разницы, в какой лиге драться. Главное – драться и не простаивать.

— А в целом следишь за другими лигами — UFC, PFL?

— Да, конечно. Не скажу, что каждый бой смотрю, но слежу за результатами. Больше слежу за теми, с кем тренируюсь: спарринг-партнёры, ребята из зала, которые приезжают к нам на сборы. За теми, кого лично знаю.

— Главная тема сейчас – Махачев vs Топурия. Кто был бы фаворитом, если бы бой состоялся?

— Здесь всё понятно. Это как Конор и Хабиб, примерно та же история. Один разговаривает, другой — лучше по скиллам, намного превосходит. У Топурии, грубо говоря, кроме бокса, ничего нет. Плюс он поднялся в весе и слишком мал для Ислама. Думаю, в таком бою Махачеву было бы намного легче, чем с Волкановски. Намного легче.

Ислам Махачев Фото: Getty Images

— Прав ли Ислам, что не дал шанс Топурии на этот бой, или Илия заслуживал поединка?

— Тут такая ситуация — Ислам уже дважды давал шанс бойцам из категории ниже. Теперь он сам хочет такой шанс. Раз он дал два шанса, то хочет сам попробовать подняться хотя бы один раз. А от того, что Топурия пришёл и решил подняться в весе, Махачев же не должен тормозить свои планы. Он тоже хочет стать двойным чемпионом и не должен рушить свои планы из-за амбиций какого-то очередного полулегковеса. И на данный момент Топурия слишком мало сделал по сравнению с Махачевым, чтобы так громко говорить.

— Какие ключи ты бы использовал, если бы бился с Топурией?

— Там всё очевидно. Он боксёр, у него хороший удар. Не говорю, что он какой-то слабый боец, он сильно бьёт. Я бы постоянно проходил на безопасную для себя дистанцию, и всё.

— Расул Магомедалиев сравнивал тебя с Махачевым в плане отдачи и дисциплины. Такие сравнения мотивируют дополнительно?

— Да, я замечаю, как тренер говорит обо мне, и это приятно. Я своего тренера уважаю, делаю так, как он мне говорит. Все подсказки, все советы. И много лет тренируюсь под его руководством. Всё, что имею в ММА, это его заслуга. Просто я делал то, что он говорил.

— Он будет в твоём углу в предстоящем бою?

— Не будет, думаю. У него другие планы. Может, как-нибудь на другой бой. У меня сейчас пока такая разведка идёт.

Расул Магомедалиев, Магомед Акаев и Хаджимурад Каримулаев Фото: из личного архива Магомеда Акаева

— Чимаев тоже получил бой – с Дрикусом дю Плесси. Для тебя Хамзат фаворит?

— Да. Думаю, и не только для меня. Я видел коэффициенты букмекеров. Сам не ставлю, но в «Телеграме» увидел пост. Чимаев там явный фаворит. Думаю, дю Плесси — лёгкие деньги для Хамзата.

— А Делла Маддалена станет «лёгкими деньгами» для Махачева?

— Честно говоря, не смотрел ни одного боя Делла Маддалены. Знаю примерно, какой он путь проделал, но не знаю, какая у него база. Бокс? Я не смотрел ни одного его боя, однако главное, что Махачев не уступает в антропометрии. Весовая большая, но и Ислам сам не маленький, найдёт, что делать. Если боксёр тем более, то ещё проще будет для Махачева. Борцы практически всегда выигрывают у ударников.

— Ты играешь в свободное время, насколько я понял. Чем в целом занимаешься? Мовсар Евлоев, например, любит читать.

— Я играю в CS в основном и в PUBG. Я не профессиональный геймер, просто иногда на выходных и неглубокой ночью, чтобы не нарушать режим. Чтение мне, честно говоря, даётся тяжело, потому что трудно сосредоточиться. Я за всю жизнь, наверное, прочитал три-четыре книги. Подкасты нравятся. В последнее время активно над английским работаю. Ну и с друзьями время стараюсь проводить, чтобы разгрузиться.