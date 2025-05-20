«У меня дела хреновенько». Что не так с карьерой Малыхина

В ноябре 2024 года известный российский тяжеловес, чемпион One Championship в трёх весовых категориях Анатолий Малыхин потерпел первое поражение в карьере. Он проиграл раздельным решением судей Умару Кейну и потерял титул в тяжёлом весе.

Ранее Анатолий установил уникальное достижение для мира смешанных единоборств. Он стал первым в истории бойцом, который владеет поясами в трёх весовых категориях в рамках одного промоушена одновременно. Россиянин отобрал у нидерландца Ренье де Риддера пояса в среднем и полутяжёлом весах, а также финишировал Арджана Бхуллара в бою за титул в тяжёлом дивизионе. Сам Малыхин уверял, что будет править во всех категориях и активно проводить защиты, решив начать с тяжёлого веса, хотя для своего последнего поединка Анатолий впервые влез в лимит среднего дивизиона. Бой с Кейном получился для россиянина трудным: он впервые в карьере добрался до судейского решения и проиграл.

Бой Малыхина с Кейном Фото: onefc.com

Казалось, Малыхин — настоящая звезда азиатского промоушена, и лига точно устроит незамедлительный реванш с Кейном. Но прошло уже полгода, а россиянин по-прежнему без боёв и даже без анонсов. И самого Анатолия сложившаяся ситуация начинает напрягать.

«Касаемо моего боя. У меня должен был быть поединок 3 августа. И сейчас мне стало известно, что он отменился. Есть дела плохо, а есть дела хреновенько. Вот у меня дела хреновенько. Я один из тех бойцов, которые финансово уже обеспечены. И у меня счёт времени идёт назад. Мне надо драться. Умар Кейн дважды отказывал мне в поединке, реванш не дают. Но это тоже вилами на воде писано, может, снова откажется», — сказал Малыхин в интервью на YouTube-канале Нарека Симоняна.

Ситуация для Малыхина получается не самая приятная. Ещё полгода назад Анатолий был суперзвездой в Азии, а сейчас не может получить соперника. Российскому бойцу уже 37 лет, и, конечно, длительный простой не идёт ему на пользу. Сладкий хочет вернуть себе третий пояс, но бьётся в закрытую дверь: Кейн понимает, что в реванше вполне может проиграть и трилогию в этом случае ему вряд ли устроят. Вариантов у Анатолия два: ждать, пока промоушен надавит на Кейна и заставит принять бой с Малыхиным, или же проводить защиту одного из двух собственных поясов. С учётом того, что Умар стабильно дерётся не чаще одного раза за год, ждать Анатолию придётся долго. Поэтому вариант с защитой пояса выглядит предпочтительнее.

При этом стоит помнить, что Малыхин всю свою карьеру выступал именно в тяжах, сгонки веса были исключительно для того, чтобы войти в историю с тремя чемпионскими поясами. Про средний вес нужно забыть, вряд ли Анатолий ещё раз согласится на такую авантюру: вероятно, россиянин в скором времени освободит этот пояс. Так что остаётся полутяжёлый вес, где он вполне может принять бой с одним из претендентов.

При этом за Малыхина становится обидно. Анатолий во всех интервью благодарил руководство One Championship и всегда говорил о том, что будет выступать только в этой лиге. Хотя тот же Ренье де Риддер, которого Малыхин дважды финишировал, перебрался в UFC, где, возможно, получает меньшие гонорары, но при этом стабильно выступает и превращается в одну из главных звёзд среднего веса. В последнем бою, например, нидерландец брутально финишировал главного борца США в UFC Бо Никала.

Анатолий же верен своему слову, однако при этом боссы азиатского промоушена «маринуют» своего двойного чемпиона, оставляя без поединков. Ситуация с Кейном решается очень просто: не хочешь драться и защищать пояс против Малыхина — освобождай его. Тот же Дана Уайт своих любимчиков оберегает и даёт им всяческие привилегии: Шон О'Мэлли получил реванш с Мерабом Двалишвили, Алекс Перейра в любой момент может провести второй бой с Магомедом Анкалаевым — было бы желание. А у боссов One Championship другой подход.

Малыхин сам сделал свой выбор. Анатолию нужно отдать должное: своё слово он держит и в другие промоушены не убегает. Но при этом сам стал заложником ситуации. С матчмейкингом в One Championship, если речь про смешанные единоборства, тяжело, особенно в больших весах: бойцов не так много и, соответственно, вариантов для Малыхина – тоже. Поэтому карьера россиянина начинает пробуксовывать, хотя времени у него остаётся не так много — спортивная пенсия Сладкого не за горами.