«Навалять Дзюбе было бы круто». Артём реально может перебраться в MMA?

Артём Дзюба – одна из самых заметных фигур в российском спорте. Он продолжает оставаться в информационном поле, постоянно радует фанатов громкими высказываниями. Одним из них футболист внезапно задел бывшего чемпиона UFC в лёгком весе – Ислама Махачева. И ожидаемо словил волну хейта от поклонников смешанных единоборств. А ещё случилось то, чего сам Артём, наверное, не ожидал. Дзюба стал получать большое количество вызовов от профессиональных бойцов. Да, подраться с лучшим бомбардиром в истории российского футбола захотели многие. Но есть ли реальные шансы увидеть Артёма в октагоне или ринге? Кажется, что да.

На днях Дзюба вновь поднял тему смешанных единоборств. И заявил, что очень хочет попробовать свои силы в этой дисциплине: «Мне уже часто звонили, в том числе и с поп-ММА. Сейчас я пока сфокусирован на футболе. Ещё годик я как минимум поиграю. А так – я бы с удовольствием. Тарас Кияшко (тренер топового бойца UFC Александра Волкова и основатель команды Strela Team. – Прим. «Чемпионата») сказал мне, что три или четыре месяца подготовки [необходимо для подготовки к дебюту в ММА] – и я готов любого такого же любителя или даже лучше размотать вообще влёгкую».

И нужно понимать, что сейчас поединки с участием футболистов (пусть и не профессиональных) уже не являются чем-то необычным. Например, много конфликтов в Медиалиге, где выступает команда Fight Nights под руководством топового промоутера Камила Гаджиева. Он организовал целый турнир, на котором игроки и даже судьи смогли попробовать свои силы в ринге. И выглядело это всё вполне смотрибельно, некоторые нокауты буквально «поджигали» обстановку на арене. Поэтому сам Камил с удовольствием устроил бы поединок с участием Артёма. В этот нет никаких сомнений. Гаджиев прекрасно понимает, что бой Дзюбы может собрать приличную арену, причём забитую битком.

Артём Дзюба в ринге Фото: fc-zenit.ru

При этом о возможной организации поединка одного из лучших футболистов России всерьёз рассуждает и другой промоутер. Глава лиги RCC Николай Клименко уверен, что дебютный поединок Дзюбы может собрать большую арену: «Мы уже видели, как футболисты собирают стадионы на турнире по кикбоксингу — Камил Гаджиев открыл эту дорогу для MFL. Так что Артём Дзюба в ММА — это реально большой стадион в Москве. Он умеет в хайп, с хорошим чувством юмора, с огромной аудиторией. Я не буду оценивать его спортивные кондиции, но, если надо, мы готовы подготовить его к бою в нашей команде».

После такого окончательно понятно, что Артёма будут рады видеть в MMA. Правда, именно в поединке с таким же любителем, который не имеет профессионального бэкграунда. Иначе, кажется, дело может превратиться в избиение. Такой точки зрения придерживается белорусский боец смешанного стиля Владислав Ковалёв: «Пусть дерётся с такими же ребятами, всё возможно. Надо найти футболиста и дать ему подраться. Но если драться против профессионального бойца — точно мимо. Никто не знает, какая подготовка у Артёма Дзюбы. У него в футбол получается играть лучше. Однако каждый имеет право на осуществление своих желаний».

Большой вопрос заключается в том, кого действительно можно подобрать в соперники для Дзюбы. Нужно учитывать внушительные габариты футболиста. Например, у Артёма был давний конфликт с Владимиром Быстровым. Но они – слишком разной комплекции. Поэтому выбрать оппонента будет непросто. Примечательно, что своё желание высказывают многие профессионалы. Например, на днях заговорил известный в поп-MMA кругах Артём Тарасов. Он заявил, что с удовольствием выйдет в клетку с футболистом: «Конечно, хотелось бы выйти на ринг с Дзюбой! Навалять лучшему футболисту России было бы круто».

И всё-таки кажется, что подбирать соперника нужно из тех, кто далёк от профессионального уровня. Нужно понимать, что подготовки того же Тарасова вполне хватало, чтобы справляться с очень неплохой оппозицией. Поэтому поискать оппонента можно в другой сфере. Например, часто проводит поединки певец и блогер Евгений Ершов. Да, тот самый, который проиграл Александру Емельяненко. Он вполне может стать соперником Артёма. Кроме того, Дзюбу могут попытаться побить его соперники по футбольному полю. В одно время прошёл слух, что Артём называл туповатым капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова. Причём тогда, когда сам выступал за московский клуб.

Конечно, пока всё это лишь на уровне разговоров. Артём открыто заявил, что не собирается в ближайший год отказываться от футбольных амбиций и задач. Однако после завершения профессиональной карьеры он вполне может поменять бутсы на бойцовские перчатки. И тогда топовые промоутеры не упустят возможности раскрутить карьеру Дзюбы. Артёму всего лишь 36 – прекрасный возраст для того, чтобы несколько лет пошуметь в октагоне или ринге.