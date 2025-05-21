Без UFC, но всё равно круто. Мы недооцениваем величие Шлеменко

31 мая в Екатеринбурге на 12-тысячной «УГМК Арене» состоится масштабный турнир RCC. Возглавит его, пожалуй, главная звезда лиги и один из самых известных российских представителей ММА – Александр Шлеменко. Шторм проведёт бой против Владислава Ковалёва.

Вчера, 20 мая, Шлеменко исполнился 41 год, но он продолжает не просто выступать, а остаётся активным и вышел на серию из пяти побед, в том числе и над Анатолием Токовым. А ведь в 2022 году Александр не выиграл ни одного из трёх поединков, улетел в нокаут от малоизвестного серба Александра Илича, и многие отправляли Шторма не пенсию. Но, как видим, преждевременно.

В целом карьера Шлеменко – одна из самых ярких среди всех российских бойцов, и уж точно одна из самых продолжительных. Александр дебютировал в смешанных единоборствах ещё в 2004 году и проводит бои уже более 20 лет. На старте карьеры Шторм мог выступать по два-три раза за день. Интересно, что, как отмечал сам Шлеменко, заняться смешанными единоборствами его мотивировали записи турниров UFC, которые он пересматривал, и путь Фёдора Емельяненко: до UFC Шторм в итоге так и не добрался, а с Императором в последние годы у него открытый конфликт.

Тот факт, что Шлеменко так и не подписал контракт с UFC и не попробовал себя в лиге Даны Уайта, многие относили к главному минусу всей карьеры Александра. Сам Шторм активно заговорил о UFC уже после увольнения из Bellator, но, как показала практика, американский вояж Шлеменко был завершён.

Это ни в коем случае не должно бросать тень на карьеру Александра. Емельяненко тоже в UFC не выступал, однако при этом его знает весь бойцовский мир. Карьеру Шлеменко многие недооценивают, а ведь он сумел надолго закрепиться в одной из сильнейших лиг мира – Bellator, и это в то время, когда россиян там практически не было. Шторм не только там обосновался, но и стал одним из самых успешных бойцов в истории промоушена. Он дважды выигрывал Гран-при средневесов Bellator, владел чемпионским поясом, который защитил три раза. Шторм настолько верил в свои силы, что даже провёл бой с легендарным Тито Ортисом в полутяжёлом весе.

В карьере Шлеменко было много громких поединков, в том числе с бывшими и будущими бойцами UFC. Один только бой с Гегардом Мусаси чего стоит: боец ушёл из лиги Даны Уайта на серии из пяти побед над топовыми соперниками и в своём дебюте в Bellator наткнулся на жёсткий бой с Александром. Опустим тот факт, что судьи отдали победу Гегарду, который был важнее для лиги – Шлеменко тот поединок точно не проиграл. И это всё к вопросу об уровне оппозиции и о том, что Александра не было в UFC: Гегард после их первого поединка наотрез отказался давать россиянину реванш.

Шлеменко провёл в смешанных единоборствах более 80 боёв – эта цифра едва укладывается в голове. Для понимания – в карьере Александра было больше поединков, чем у Фёдора Емельяненко и Хабиба Нурмагомедова вместе взятых. Шторм выиграл 66 из них, и это тоже показатель, к которому практически невозможно приблизиться. Более того, цифры эти продолжают расти, хотя Шлеменко уже идёт пятый десяток.

Величие Шлеменко заключается ещё и в том, что он создал собственную авторскую школу «Шторм» и собственный промоушен Shlemenko FC, что позволяет развиваться и другим бойцам. Если сам Шлеменко до UFC не добрался, то вот, например, его ученик Андрей Пуляев недавно дебютировал в лучшей лиге мира. У Александра множество последователей, и это, конечно, говорит о многом.

Ну и спортивное долголетие Шлеменко впечатляет, учитывая то количество поединков, которые он провёл, учитывая то, что Шлеменко дерётся уже на протяжении 20 лет. В 40 лет он вышел и победил более молодого Анатолия Токова, которому проигрывал ещё во времена Bellator. И у Шторма до сих пор горят глаза — не меньше, чем у молодых и голодных бойцов. Бойцовский путь Шлеменко продолжается, и, кажется, Александр ещё не всё сказал. Очередной соперник Шторма на 14 лет его младше — и ветерана это только мотивирует.