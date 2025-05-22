«Не хочется быть в позиции ждуна». Мощное интервью с Александром Волковым

Карьера Александра Волкова в ММА длится, кажется, уже целую вечность: как профессионал Драго дебютировал в далёком 2009 году. Удивительно, однако даже после стольких лет в таком конкурентном виде спорта россиянин продолжает прогрессировать и готов побороться за титул UFC в тяжёлом весе. Драго нечасто даёт интервью, но на этот раз ответил на все вопросы «Чемпионата».

США и тренировки

— Вы уже несколько лет живёте в США. Остались ли вещи, к которым до сих пор не привыкли?

— Ой, да много к чему ещё не привык. К английскому языку, к примеру (смеётся). На нём сложно общаться. В житейском плане тоже есть сложности. Сервис похуже, чем в России — в ресторанах и в государственных учреждениях. Всё немножко сложнее даётся. Есть много вещей, к которым не привык. Но не сказал бы, что пытаюсь к ним привыкнуть. Мне комфортно и так.

— После того как Трамп вновь стал президентом США, ощутили ли вы какие-то существенные изменения в своей жизни?

— Нет, меня они не коснулись. Даже не очень понимаю, как они меня могли затронуть в целом.

— Может, рост или, наоборот, снижение цен?

— Цены в принципе растут по всему миру, независимо от президентов. Это инфляция, мы все к ней привыкли. Каких-то глобальных изменений не заметил.

— Расскажите, как выглядит ваш обычный день. Я, конечно же, смотрел ваши видео на эту тему, но хотелось бы узнать, как всё обстоит на самом деле.

— Так и получается (смеётся). Встаю, наливаю себе тазик с пивом, опускаю туда лицо и потом в конце дня ложусь спать (улыбается). На самом деле день проходит совершенно обычно. С утра развожу детей по садикам и школам. Затем провожу тренировку. Немного отдыхаю дома и снова иду тренироваться. Вполне обычная рутина: тренировки, семья, друзья.

— Какую цель преследуете, активно выступая на турнирах по грэпплингу?

— Это я просто «гиперкомпенсировал» свою неудачу в последнем бою с Ганом, поскольку пытался использовать элементы грэпплинга. В целом у меня получалось какие-то техники применять по ходу встречи. Единственное — не удалось Сириля финишировать приёмом. Так что компенсировал это, когда появилась возможность выступать на турнирах по грэпплингу.

К тому же мне хотелось себя проверить в борьбе. Пока нахожусь в межсезонье, занялся этим, чтобы не застаиваться, почувствовать себя в стрессе. Принял участие в трёх турнирах подряд, покатался по разным штатам, завоевал шесть чемпионских поясов. Было весело, это неплохой опыт. Мне кажется, что я даже за такой короткий период улучшил свои навыки в грэпплинге.

Александр Волков с поясами Фото: nagafighter.com

— Есть ли у вас любимый приём?

— Мне нравится кимуру и треугольник делать. Как и удушающий сзади, это один из моих любимых приёмов. Не могу сказать, что какой-то из них является моим коронным и я под какой-то из них затачиваю свои навыки, но это те, на которые я выхожу и которые у меня получаются.

— То есть на эти приёмы вы с лёгкостью можете выйти в партере?

— Я на любой могу выйти, всё зависит от навыков соперника (улыбается). Техническая база у меня большая, и приёмов знаю много. Просто я работаю в основном в тех позициях, которые способствуют выходу на эти приёмы. Их удобство заключается во взаимозаменяемости.

К примеру, если не можешь провести кимуру, то можно перейти на треугольник. Ещё армбар мне нравится делать. У меня большой арсенал приёмов. И мне нравится подстраиваться под ситуацию и действовать, исходя из слабых сторон соперника. Но в целом чаще всего я делаю это — кимуру, треугольник и удушающий сзади.

— Мне кажется, что человеку, который попался на ваш армбар, очень страшно.

— Нет, на самом деле, у страха глаза велики, поскольку мне этот приём сложнее сделать ввиду длины моих ног. Его удобнее делать ребятам с короткими ногами, так как там необходим плотный захват бёдрами. Чем ноги длиннее, тем приём контролировать сложнее. Поэтому я долго работал над тем, чтобы при армбаре была хорошая плотность сжатия бёдер. Поэтому моему сопернику не будет страшно. Это одна из тех техник, из которых достаточно легко выйти. В принципе, из любого приёма можно выйти. Главное — не ссать. Если испугался, то, скорее всего, постучишь. Важно не пугаться и действовать хладнокровно.

— С кем из бойцов UFC вам было бы интересно провести схватку по грэпплингу?

— С Алексом Волкановски, чтобы выяснить, кто самый сильный Алекс Волк в UFC (смеётся). Он, в принципе, может набрать до 100 кг, а я скинуть до 100 кг. И вот мы сможем встретиться.

Александр Волкановски Фото: Getty Images

Видео + музыка

— За последний год вы стали особенно популярны в фанатском сообществе за счёт ваших роликов в соцсетях. Кто вдохновил вас заняться творчеством?

— Делаем мы это с моим товарищем Алексеем Лихарёвым. Он занимается больше съёмками и монтажом, потому что мне это тяжело даётся, поскольку я этим никогда не занимался. Иногда мы проводим мозговой штурм.

Он меня обычно вытаскивает, пинает, чтобы мы записали какие-то видосы. Но я делаю это тогда, когда у меня есть вдохновение и желание. В этом плане вдохновляю себя сам. Однако идеи придумываем вместе. Иногда бывает настроение почаще снимать, когда есть инфоповоды, а иногда — затишье.

Тогда занимаюсь своим телеграм-каналом, где контент менее развлекательный и более осмысленный, который заставляет задуматься людей. В принципе, стараюсь поддерживать разный формат общения.

Александр Волков и Алексей Лихарёв Фото: из личного архива Александра Волкова

— Недавно вы снялись в клипе российского музыканта Александра Шиколая, который более известен как Alex Terrible. Вам понравился опыт съёмок в музыкальном клипе?

— Он был не очень сложным для меня. Я приехал, сделал несколько ударов по ребятам, и на этом весь этот опыт закончился. Такие съёмки на протяжении моей жизни уже были. Так что ничего нового и особенного не испытал.

Процесс общения с Александром мне всегда приятен. Так получилось, что он был на моём последнем поединке. Я выходил тогда под трек его группы Slaughter to Prevail «Катюша». Она произвела сильное впечатление на всех, даже на тех, кто не говорит по-русски.

И после боя он мне предложил поучаствовать в съёмках этого клипа. Я согласился, и через пару дней мы встретились в Лос-Анджелесе, где и прошли съёмки клипа. Честно говоря, и песня получилась крутой, и клип получился крутым. Даже не ожидал такого. Ему удалось очень классно интегрировать российскую культуру в американскую обстановку.

Вообще, у Сани в США огромное количество фанатов, он весьма популярен. Чтобы вы понимали, меня иногда узнают на улице не потому, что я боец UFC, а потому, что когда-то снялся в рилсе с Сашей.

И при этом, если сесть и разобрать смысл его песни, он просто на всю американскую аудиторию кричит «Россия!». Это песня «Я русский», но только в стиле хеви-метал, направленном на американцев.

— Не думали выйти на следующий поединок под трек Russian Grizzly in America?

— Может быть, выйду. На самом деле, я написал Сане, как только вышел клип. Хотелось бы, чтобы получилось. Посмотрим, не хочу загадывать и подводить себя к обязанности выходить под этот трек. Такая мысль была.

— А как вы оцените дебют Александра в кулачных боях?

— Смотрел этот бой. Мы с ним это обсуждали. Ему не понравилось, что поединок закончился быстро, поскольку он искренне хотел подзарубиться, подраться подольше. У него было чувство вины, что он сделал недостаточно. Но я его успокоил, сказав, что результат его работы очень хорошо виден.

В отличие от стереотипных рок-звёзд, Саша ведёт максимально здоровый образ жизни. Он занимается спортом очень искренне, без показухи. И этим он меня подкупил как человек, когда мы начали общаться. У меня к нему — большой респект и почтение.

— Если бы была возможность выбирать, то в клипе какой группы или у какого исполнителя хотели бы сняться?

— Хотел бы сняться в клипе Slipknot. Это было бы легендарно. Единственное – я не знаю, что делал бы там. Наверное, то же, что и в клипе Саши (смеётся). Эту группу я в принципе слушаю ещё со школьных лет, мне нравится её творчество. Что-то включаю на тренировках, что-то в машине, когда хочется побеситься, скажем так.

Следующий бой

— После спорного поражения в реванше с Ганом вы уже вели переговоры с матчмейкерами насчёт следующего боя?

— Переговоры велись, но сейчас я решил подраться чуть позже, скорее всего, осенью, чтобы успеть залечить некоторые травмы и отдохнуть. Однако при этом продолжаю тренироваться, поддерживать форму. Но именно морально хочу разгрузиться от выступлений. Кроме того, подождать более подходящего мне по логике боя.

— То есть будете ждать победителя боя Джонс — Аспиналл?

— Не очень хочется быть в позиции ждуна, скажем так. Скорее всего, буду ждать осени и тогда буду смотреть на то, какие соперники остались без боя. За лето, может, что-то и изменится в дивизионе. Я себе сказал, что буду ждать до осени.

— Ваша команда собиралась подавать апелляцию на решение судей в реванше с Ганом. В результате апелляция была подана или вы решили двигаться дальше?

— Лично я решил не запариваться и идти дальше. Насколько я знаю, мои менеджеры апелляцию подали, но её отклонили (улыбается). Здесь надо понимать, что в каждом штате есть своя атлетическая комиссия. Они все действуют независимо друг от друга. Не буду углубляться в положение правил и процедуру рассмотрения апелляций в Неваде. Просто скажу, что данный процесс почти невозможно выиграть, даже когда были прецеденты с «ограблениями» в громких боксёрских боях.

Чтобы выиграть этот процесс, необходимо признание вины со стороны самого судьи, на решение которого была подана апелляция. Если он почему-то так сделает, то лично на него возложат ответственность финансовую и какую-то ещё.

Естественно, ни один здравомыслящий человек так не поступит. Здесь система такова, что добиться положительного исхода от подачи апелляции на решение судей практически невозможно. Поэтому я решил отпустить это.

— Перед поединком с Павловичем вы говорили, что у вас был определённый лимит отказов от боёв, который тогда закончился. Сейчас этот условный лимит уже обновился?

— Не совсем так всё было, как вы сказали. К тому моменту Павлович находился выше меня в рейтинге. И для UFC мой отказ подраться с кем-то из топа дивизиона означал бы, что я не хочу двигаться дальше и хочу получить более слабого соперника. Да, тогда я уже несколько раз отказывался от поединков с соперниками ниже меня в рейтинге, так как дружил с парнями. Но я не могу иметь такие отношения со всем дивизионом.

Мы об этом разговаривали и с менеджером Павловича. Я ему тогда сказал, что не хочу этого боя и буду рад, если получится у Сергея сняться с этого поединка, поскольку ни для кого из нас эта встреча не принесёт ничего хорошего. Может быть, он преподнёс эту информацию для Сергея в другой манере – что я пытался выторговать его снятие с боя. И по пацанским правилам Сергей не смог себе отказать в этом. Я его понимаю. Да, у меня есть определённый лимит отказов от боёв. Но дело даже не в них.

Поединок Сергея Павловича и Александра Волкова Фото: Chris Unger/Getty Images

И самое существенное, что произошло по итогам этого боя, — обмен с ним позициями в рейтинге. Этот поединок не сильно был нужен мне и Сергею. Произошло недопонимание сторон. Но в целом в каждой шутке есть доля шутки. Также в недопонимании есть часть желания проверить друг друга в боях.

Ко многим поединкам Сергей проходил тренировочный лагерь в нашем зале. А на одном из боёв его секундировали мои тренеры. Я искренне за него болел, всегда помогал ему, давал какие-то советы.

Поэтому для меня было удивительно, что он дал согласие на бой со мной, поскольку ему отказаться от поединка с соперником, который стоит ниже его в рейтинге, проще. У него был выбор из 10 человек в рейтинге, с кем он мог бы подраться, а у меня — три человека из топ-3 весовой, двое из которых не дерутся. Поэтому я ждал, что он откажется.

Аспиналл и Джонс

— В потенциальном реванше с Аспиналлом, какие изменения вы бы внесли в свой геймплан, чтобы победить его?

— Я все свои секреты раскрывать не буду, вдруг Том выучит русский или с помощью искусственного интеллекта это интервью переведёт и всё узнает (улыбается). К тому же я загадывать не умею так далеко, и лагерь к реваншу с ним у меня не начался.

Том Аспиналл Фото: Chris Unger/Getty Images

Том — очень сильный соперник, уверенный в себе и разносторонний боец. Подобрать ключи к победе над ним действительно сложно. Чтобы их найти, нужно провести серьёзный мозговой штурм, подобрать похожих на него спарринг-партнёров. Работа будет нелёгкая, честно говоря. Но она будет стоить того, чтобы её провести. Пока открытого ответа на этот вопрос у меня нет.

— Что думаете насчёт затягивания организации боя Джонс — Аспиналл?

— Как боец, конечно, я оцениваю это негативно, поскольку у меня становится меньше шансов подраться за чемпионский титул, а время уходит. В других весовых категориях идёт настоящий конвейер боёв за пояс.

Поэтому я недоволен тем, что Джонс затягивает бой с Аспиналлом. Так бы у меня давно был бы шанс испытать себя в бою за титул, если бы не было Джона Джонса.

Но я его понять могу. В UFC дают ему эту привилегию, он чувствует себя хозяином положения. Джон знает, что будет для UFC ценен в любом случае. И просто этим пользуется. Будь я на месте Джонса, имея его положение, цель заработать максимальное количество денег и желание драться тогда, когда удобно ему, то, конечно же, продолжал бы делать это. Очевидно, что он делает в первую очередь то, что выгодно ему. И Джон имеет на это право.

И вопрос здесь не к Джону Джонсу больше, а к тому, что в UFC позволяют ему так себя вести и проявляют излишнюю лояльность к нему. В результате чего все и ждут.

— Вы бы согласились на коротком уведомлении выйти на бой против Аспиналла, если бы на кону был временный титул?

— Сложно сказать. Всё зависело бы от периода моей подготовки. Но я в своей карьере не раз выходил на бои на коротком уведомлении и побеждал в них. Не исключаю, что подрался бы. К тому же я всегда нахожусь в тренировочном процессе. Думаю, что принял бы подобный поединок.

— Вы участвовали в тренировочном лагере Магомеда Анкалаева к бою с Перейрой. Можете поделиться впечатлениями от тренировок с ним?

— Магомед — классный, дисциплинированный, сильный, очень выносливый, работоспособный спортсмен. Он работает достаточно грамотно, академично. Не пытается травмировать, что-то доказать.

— Хотели бы вновь потренироваться с Анкалаевым?

— Эти сборы у нас были организованы не из-за взаимного желания потренироваться вместе, а поскольку мы оказались в одной и той же локации в одно и то же время. Не думаю, что победа Магомеда в бою с Перейрой была сильно связана с подготовкой со мной. Это притянуто за уши. Я просто был одним из спарринг-партнёров, с которым он работал.

— Позаимствовали ли вы у него какие-либо фишки/приёмы после совместных тренировок?

— Припомнить такого не могу. У него можно научиться дисциплине, выносливости и работоспособности. То есть Магомед тренировался прям очень жёстко и долго. Он трудяга, который добивается своего такими долгими и упорными тренировками.

— А с кем из бойцов UFC вам хотелось бы потренироваться?

— С Алексом Волкановски было бы интересно, чтобы хайпануть и записать рилс, как тренируются те самые два волка из UFC (смеётся).

Махачев, величие, блиц

— Как вы оцениваете решение Ислама Махачева подняться в полусредний вес?

— Честно говоря, не думал об этом. Оценки по этому поводу у меня не было. Я скорее уважаю его мнение, желание взять на себя дополнительные риски и подраться в более тяжёлой весовой категории. Он может оставить более мощное наследие в этом спорте. Мне будет просто интересно посмотреть его бой в новом дивизионе.

— Если Махачев станет двойным чемпионом UFC, то его можно будет признать величайшим российским бойцом ММА?

— Понятие «величайший» очень расплывчатое. Сегодня им может быть один, а завтра — кто-то другой. Не очень благодарное звание. Для кого-то величайшим останется Олег Тактаров, для кого-то — Фёдор Емельяненко. Сложно сравнивать. Ислам определённо внёс огромный вклад в российские ММА. И уже поэтому его можно считать величайшим, это точно.

— Для Махачева бой с Делла Маддаленой будет лёгким?

— Всегда сложно говорить о потенциале атлета после того, как он переходит в более тяжёлый вес. Возможно, для Ислама это будет сложный вызов или, наоборот, станет демонстрацией силы, борьбы, грэпплинга, интеллекта. Джек своей победой над Белалом Мухаммадом показал, что является вполне разносторонним бойцом. Делла Маддалена — серьёзный, крепкий соперник, который может составить Исламу конкуренцию. Тем интереснее смотреть бой, тем ценнее будет победа.

— Какой бой в UFC за последний год вам понравился и сильно запомнился?

— Какой-то такой бой был. Но я его не могу вспомнить (смеётся). Хорошие поединки показали в последнее время и Валентина Шевченко, и Жозе Альдо, и Магомед Анкалаев. Каждый бой по своему хорош. Конечно, зрителям запоминаются больше яркие бои, к примеру, дилогия Перейра — Прохазка. Когда люди отчаянно зарубаются и не жалеют друг друга и каждый сильно травмируется. У меня с молодости был такой принцип, что надо бояться не того бойца, у которого много шрамов на лице, а того, у которого оно чистенькое, аккуратненькое. Это дорогого стоит, когда ты можешь избежать урона, но при этом нанести максимальный урон сопернику.

— А есть ли нокаут, который вам очень полюбился?

— Мне понравился нокаут в исполнении Хоакина Бакли. Ему соперник подхватил ногу, и он тогда другой ногой нокаутировал его. Это прям запомнилось. Думаю, подобное повторить в UFC очень сложно.

Нокаут в бою Хоакина Бакли и Импы Касанганая Фото: Josh Hedges/Getty Images

— Небольшой блиц. Я называю имена бойцов, а вы даёте им краткую, однословную характеристику. Джон Джонс.

— Хитрый.

— Том Аспиналл.

— Самонадеянный.

— Ислам Махачев.

— Стратег.

— Сириль Ган.

— Приятный парень.

— Сергей Павлович.

— Русский богатырь.

— Мераб Двалишвили.

— Весёлый чемпион.

— Деррик Льюис.

— Весёлый нечемпион.

— Хамзат Чимаев.

— Борз.

— В культовом голливудском фильме «Бойцовский клуб» персонажи обсуждали, с кем из выдающихся исторических личностей им хотелось бы подраться. А с кем хотели бы подраться вы?

— С Платоном. Это древнегреческий философ, который также занимался панкратионом. С ним было бы круто помериться навыками в философии, в чём я, конечно же, ему бы уступил. Но в борьбе было бы интересно себя проверить. Хотя, может, и в борьбе я бы ему уступил (смеётся).