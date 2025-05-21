Пакьяо сможет завоевать пояс в 46 лет? Разбираем все за и против

46-летний чемпион мира в восьми весовых категориях, легендарный Мэнни Пакьяо прибыл в Лос-Анджелес. Титулованный боксёр начинает подготовку к поединку против чемпиона мира по версии WBC Марио Барриоса, который состоится в ночь с 19 на 20 июля в Лас-Вегасе, в зале своего не менее именитого наставника Фредди Роуча,

Естественно, что вокруг этого боя ходит очень много разговоров, которые прежде всего связаны с возрастом и формой легендарного Пакмана. Свой последний официальный поединок он провёл почти четыре года назад – в августе 2021 года, когда уступил кубинцу Йорденису Угасу. С тех пор Пакьяо основательно ударился в политику и даже участвовал в президентских выборах Филиппин, однако не сумел победить и решил вернуться в спорт.

В прошлом году Мэнни провёл выставочный бой в Японии на турнире Rizin против Рукии Анпо, но, мягко говоря, не впечатлил. Возможно, Пакман и не включался, учитывая статус поединка, однако всё же выглядел он тяжело. Несмотря на это, сразу же пошли разговоры, что Мэнни планирует вернуться на профессиональный ринг и провести бой с Барриосом, который на тот момент был временным чемпионом мира.

Прошёл год, и теперь 46-летний ветеран действительно встретится с 30-летним чемпионом Барриосом. Конечно, есть вопросы к тем людям, кто санкционирует подобные поединки, но мир бокса видел и более возрастных спортсменов, которые в том числе становились чемпионами мира. Сам Пакман призывает своих болельщиков не волноваться.

«Разница в возрасте? Я не переживаю об этом. Победа над ним очень важна для меня. Марио молод и силён, это хороший соперник», — сказал Мэнни Пакьяо в интервью на YouTube-канале FightHype.com.

Сможет ли Пакьяо в очередной раз удивить боксёрский мир и в свои 46 лет ещё раз стать чемпионом мира? При всём уважении к заслугам легендарного Пакмана, на бумаге этот бой выглядит как мисматч. Мэнни не выступал на высоком уровне четыре года. Да, нет сомнений, что и во время своей президентской кампании он не забывал про тренировки, однако, согласитесь, одно дело – найти время посетить зал и поколотить грушу или просто поддерживать себя в форме, совершенно другое – быть в тонусе, проходить сложнейшие тренировочные сборы и бои с конкурентоспособными соперниками.

Мэнни Пакьяо Фото: ROLEX DELA PENA/EPA/ТАСС

Не просто так многие вспоминают даже не выставочный поединок филиппинца в Японии, а последний бой Мэнни в профессионалах против кубинца Йордениса Угаса. Уже тогда Пакман заметно потерял в скорости, хотя и выбросил при этом 815 ударов. Правда, с большинством из них кубинец легко справлялся. А сам Угас работал куда эффективнее: Пакьяо много пропускал, особенно это касалось джеба, с которым рефлексы филиппинца не справлялись. Тут ещё нужно отметить тот факт, что кубинец младше Мэнни на восемь лет, а не на 17, как Барриос, да и Угас вышел на замену на 10-дневном уведомлении. А после победы над Пакьяо Йордениса уничтожил Эррол Спенс, а следом с кубинцем легко разобрался и Марио Барриос, после чего Угас повесил перчатки на гвоздь.

Всё это говорит не в пользу Пакмана. С момента боя с Угасом прошло ещё почти четыре года, и форма Пакьяо за время простоя вряд ли стала лучше. Безусловно, теперь главные преимущества – это не скорость, прессинг и работа ног, а опыт и высокий бойцовский интеллект. Карьера Барриоса и рядом не стояла с теми поединками, которые есть за плечами Мэнни. По сути, Марио проиграл Джервонте Дэвису и Киту Турману в своих самых больших боях в карьере, и это можно занести в актив Пакману: в психологическом плане Мэнни будет гораздо проще, плюс на нём не станет лежать груз ответственности, в отличие от молодого чемпиона.

Но одним психологическим преимуществом чемпионский бой не выиграть. Пакману нужны его работоспособность, его знаменитые серии, его постоянное давление. Есть ли всё это в арсенале 46-летнего Мэнни, знает только он сам, однако, кажется, в таком возрасте на 12-раундовый поединок с молодым чемпионом Пакьяо просто не хватит. Особенно если учитывать, в какой весовой категории выступают боксёры: здесь возраст играет колоссальное значение.

Нет сомнений, что Пакман сможет навязать Барриосу борьбу, особенно в стартовых отрезках, когда он будет ещё свежим. Но победить парня, который на 17 лет младше, в чемпионском 12-раундовом поединке, будет очень сложно. Практически невозможно. Да, Барриос – далеко не самое громкое имя в карьере филиппинца, однако он имеет хорошие габариты и мощно бьёт – всё это в совокупности с разницей в возрасте ставит под сомнение шансы Мэнни на победу.

Главное во всей истории, чтобы Пакман не оставил в ринге своё здоровье. Это будут не показательные «обнимашки» Джейка Пола и Майка Тайсона, Барриос не собирается рисковать своими титулом и положением, ему не захочется играть в поддавки. После поединка с Угасом в Сети распространяли видео, на котором жена Мэнни кормит его с ложечки – выглядело, мягко говоря, невесело. Немудрено, что вокруг предстоящего поединка так много разговоров и критики в адрес тех, кто разрешил Пакману вернуться на профессиональный ринг в 46 лет.