Усик не уйдёт без трилогии с Фьюри? Цыганский король готовится к возвращению

Противостояние Александра Усика и Тайсона Фьюри навсегда вошло в историю профессионального бокса. Лучшие тяжеловесы планеты дважды сходились в ринге. Неизменно сильнее оказывался Усик, который остаётся непобеждённым. Кроме того, после второго поединка Цыганский король объявил о завершении карьеры. Правда, с тех пор постоянно ходят слухи, что британец обязательно вернётся. И основной причиной является желание провести трилогию, реваншироваться перед Александром. Видимо, команды активно ведут переговоры о возможном завершении истории. И новостей об этом становится всё больше.

Первым всколыхнул воду именно Фьюри. Он продолжал тренироваться даже после объявления о завершении карьеры. И периодически радовал фанатов фотографиями и видео из зала. По ним стало понятно, что Цыганский король находится в прекрасной форме. А затем Тайсон довольно неожиданно бросил Александру новый вызов. Он открыто сообщил, что намеревается закрыть трилогию: «Побил засранца дважды, мир знает правду. В любое время, в любом месте. В следующий раз это будет Великобритания, 100 тысяч людей».

Стоит отметить, что Усик отреагировал не сразу. Но ответил достойно. Александр заявил, что готов принять любые правила игры, которые предложит ему Фьюри. Видимо, после двух побед над главным соперником в карьере чемпион полностью уверен в собственных силах. А ещё Усик готов сразиться с оппонентом прямо там, где мечтает сам Тайсон – на домашнем стадионе его любимого футбольного клуба: «Если Тайсон Фьюри возобновит карьеру, возможно, мы организуем ещё один бой. Никаких проблем, я готов. Можно провести бой в Манчестере на «Олд Траффорд».

Тайсон Фьюри Фото: Ash Donelon/Getty Images

Совсем недавно всё это было лишь на уровне разговоров. Однако британский обозреватель Гарет Дэвис сообщил, что команды супертяжеловесов Александра Усика и Тайсона Фьюри уже активно ведут переговоры о возможности третьего поединка: «Уверяю, переговоры о возможной трилогии были, но сейчас неподходящий момент. Я разговаривал с людьми Тайсона, сообщившими, что переговоры о трилогии были. Люди Усика говорят с людьми Фьюри, поскольку замешаны и другие супертяжеловесы. К тому же есть связь благодаря Саудовской Аравии».

Потенциальная возможность третьего боя действительно привлекает организаторов. Ничего громче и ярче в тяжёлом весе прямо сейчас придумать просто невозможно. Более того, в теории такой поединок может стать последним для обоих. Поэтому его будут максимально разгонять и прокачивать. А уж в плане трэш-тока парни не подведут совершенно точно. Тайсон всегда славился умением дорого «продавать» свои противостояния. А Александр принял правила игры и очень здорово отвечал на все выпады Цыганского короля. К третьему бою градус накала в этом противостоянии может выйти на пик.

Тайсон Фьюри и Александр Усик Фото: Mark Robinson/Getty Images

Кажется, что и самого Александра удерживает на профессиональном уровне только перспектива этого противостояния. Усик уже давно всё и всем доказал. Поэтому многие считали, что его второй поединок с Тайсоном станет последним. Но в итоге чемпион остался в строю. Понимая, что с имеющимися оппонентами по дивизиону не сможет получить таких же денежных противостояний. Осознавая, что будет вынужден биться с оппонентами, которые намного моложе и опаснее. И всё равно остался. Кажется, ради третьего поединка с Фьюри.