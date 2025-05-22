«Он слишком высокомерен». Анкалаев окончательно превратился в раздражающего персонажа

Магомед Анкалаев двухлетней давности — тихий и скромный боец высокого уровня, который не получает должное признание во многом из-за того, что не говорит на английском и пропадает с радаров между боями. Анкалаев несколько раз обещал стать активнее в социальных сетях, но эти попытки проваливались, так как Магомеда хватало ненадолго, и критика из-за недостатка медийности продолжалась.

Сейчас Магомед — действующий чемпион UFC в полутяжёлом весе, однако по-прежнему с большим трудом формулирует предложения на английском языке, зато в социальных сетях его активности позавидуют многие. Там стабильные выпады в сторону любого, кто в отдалённой перспективе может приблизиться к поединку за титул. Тем не менее и новый образ Анкалаева подвергается критике. Почему? Потому что, во-первых, менеджер Али Абдель-Азиз, который ведёт страницу, слишком увлекается. Прохазку он называет «фейковым ниндзя», Джона Джонса — «стероидной машиной», Халила Раунтри — «бомжом», Джамала Хилла — «жирным» и «нытиком», ну и Алексу Перейре доставалось регулярно.

Магомед Анкалаев Фото: Ian Maule/Getty Images

Во-вторых, уж слишком сильный наблюдается контраст с реальным образом Магомеда, который на самом деле так и остался тихим и спокойным парнем. Даже сейчас Анкалаева спрашивают, будет ли он более медийным, а он мнётся и тщательно подбирает слова, чтобы вежливо в этот отказать: «Скажу так: да, я понимаю, что мало выкладываю в интернет. Показываю себя мало. Однако делать какие-то дурные вещи, чтобы люди посмотрели, не собираюсь. Но, скорее всего, буду показывать и дальше, какой я человек на самом деле».

На этом фоне деятельность Абдель-Азиза выглядит почти диверсией, потому что излишняя активность Анкалаева в социальных сетях многих раздражает, а ещё выставляет его в глазах других бойцов лицемером, потому что в жизни они видят одного Магомеда, в интернете же — совсем другого.

Вот пример от Джамала Хилла: «Честно? Пошёл он. Анкалаев мне не нравится. Постоянно, каждый раз, при любой возможности он пишет гадости про меня в Сети. Пишет гадости, говорит всякую ерунду. Даже когда я не говорю о нём, он всё равно старается найти повод задеть меня. В то же время он тренировался в UFC PI. Мы были несколько недель в одном зале, и Анкалаев не проронил ни слова. Он не сказал ничего! Но как только он уходит в интернет, начинается…»

А Иржи Прохазку сильно задели слова о «фейковом ниндзя» и «мошеннике»: «Он не знает меня, я не знаю его лично. Одно могу сказать Анкалаеву: он может думать всё, что хочет, но я знаю, что единственный человек, который является мошенником — это он сам. Потому что когда я встретил его в Лас‑Вегасе, он был там очень милым и дружелюбным. А сейчас он суперзвезда, «большой гангстер» и играет в эти игры. Он выиграл титул в поединке, в котором Алекс Перейра показал худшее выступление в карьере. Единственный мошенник здесь — Магомед Анкалаев. Я каждый раз выкладываюсь на все сто, хочу добить соперника и выложиться по полной, в отличие от него! Когда он дерётся и нужно показать высокий результат, он пытается убежать. Это означает только одно: единственный мошенник здесь — Анкалаев. Я сделаю всё, что нужно, чтобы поймать Анкалаева. Да, он чемпион, однако никто это не уважает».

Когда же Прохазке попытались объяснить, что Анкалаев не ведёт страницу сам, то чеха это совершенно не убедило: «Мне всё равно, если страницу Магомеда ведёт менеджер. Это его аккаунт. И каждый должен нести ответственность за то, что у него публикуется. Так что если это делает какой-то менеджер, то он плохо работает».

Теперь разблокирован ещё один боец из топа, которому не нравится поведение Анкалаева в социальных сетях. Тяжеловес Жаилтон Алмейда уже говорил о желании получить титульник, а теперь объяснил, почему бросил вызов россиянину: «Я готов встретиться с ним. Этот парень слишком высокомерный. Не умаляю заслуг Магомеда, но он должен понимать, что для подготовки к титульному бою требуется время. Он ведь видит, что Алекс Перейра сейчас не сфокусирован на тренировках. Он знает, что Иржи Прохазка сейчас занят учебой. Зачем заниматься этой погоней за вниманием? Он говорит: «Я чемпион, давайте пошумим». Вот я и подумал: раз у меня нет соперника в тяжёлом весе, то могу спуститься вниз. Если он согласен, конечно».

Жаилтон Алмейда Фото: Harry How/Getty Images

Скорее всего, для Магомеда только в плюс, что его имя чаще упоминается, в том числе за рубежом. Но уж слишком резкий получился скачок от скромника до трэштокера, который поливает всех грязью. И люди не будут разбираться, что написал Анкалаев, а что — Абдель-Азиз. Всё это идёт в копилку образа россиянина, и сейчас это образ раздражающего персонажа.