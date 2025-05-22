У Махачева есть опасное увлечение. Почему в UFC не запрещают экстрим?

Спорт – опасное и очень травматичное занятие. Профессионалы подписывают контракты и выполняют свою работу. И во многих видах стараются оградить игроков от ненужного риска. Поэтому в договорах прописывают запрет на экстремальные увлечения. Видимо, в UFC подобных ограничений нет. Поэтому бойцы совершенно спокойно катаются на мотоциклах, прыгают со скал и подвергают опасности даже свою жизнь. Теперь с одним из экстремальных занятий связал свою жизнь российский экс-чемпион организации в лёгком весе – Ислам Махачев. И всё это очень не нравится легендарному Хабибу Нурмагомедову.

Махачев опубликовал в на своей странице в социальной сети фото на мотоцикле в горах. Ислам – давний поклонник эндуро (тип мотоспорта и категория мотоциклов, предназначенных для езды по бездорожью). Стоит отметить, что таким увлечением россиянин занялся уже очень давно. В 2022 году появлялось видео, на котором Махачев рассказывает о любви к такому времяпрепровождению. Поэтому на странице Ислама в социальной сети постоянно появляются новые фотографии. Последнюю он подписал просто, но со вкусом: «Это звучит жёстко – эндуро».

Правда, увлечение Махачева поддерживают далеко не все в его окружении. И особенно и яркой получилась реакция Хабиба Нурмагомедова. Он оставил в социальных сетях красноречивое послание: «Мне это не нравится». И речь здесь не о самих мотоциклах. А о том, что таким опасным занятием увлёкся товарищ и подопечный Орла. Нужно понимать, что гонки на мотоциклах по горам – опасный процесс. И во время него можно легко получить травму. Поэтому Хабиб вряд ли хотел бы, чтобы Ислам так сильно рисковал своим здоровьем. Особенно в тот момент, когда практически анонсирован его титульный поединок в новом дивизионе.

Ислам Махачев Фото: Getty Images

Стоит отметить, что, видимо, в UFC не особенно обеспокоены такими ситуациями. И контракты не содержат пункта о запрете опасных занятий. А всё потому, что бойцы довольно часто подвергают свою жизнь опасности. И здесь вспоминается не только Мераб Двалишвили, который с удовольствием готов пробить головой прорубь или подраться с деревом в процессе спарринга. Свеж в памяти пример Шона Стрикленда, который также любит мотоциклы, но гоняет всё-таки по городской местности. И у него история взаимоотношений с этим видом транспорта – жуткая.

В своё время Шон был близок к тому, чтобы вообще завершить карьеру. Он довольно жёстко рассказал, что произошло в 2018 году. Тогда бойца сбил фургон: «Я оставил часть своей коленной чашечки на дороге. Ко мне подошёл врач и сказал: «Ты пойдёшь на операцию», и в этот момент я немного заплакал. Не знаю, связано ли это с тем, что бойцы всю жизнь борются с депрессией, но я просто помню, как проснулся и подумал: «Чёрт, надеюсь, я снова смогу драться». Что касается самого несчастного случая, то он не был таким уж травмирующим, однако, когда я проснулся и услышал, что мне предстоит операция на колене, это меня сильно задело. У меня порвалось сухожилие надколенника, так что коленная чашечка болталась, практически выпадая из моей чёртовой кожи. После этого они зашили сухожилие надколенника обратно в коленную чашечку. Каждый врач, с которым я разговаривал, говорил, что мне не следует снова выходить в октагон. Единственными, кто действительно поддержал моё возвращение в спортзал и клетку, были сотрудники UFC».

Авария Шона Стрикленда Фото: Из личного архива Шона Стрикленда

Примечательно, что даже после этой ситуации Шон не завязал с мотоциклами. Он продолжил кататься. И во время одного из прокатов в 2024 году вновь получил повреждение. По словам Стрикленда, он потерял управление, когда выполнял трюк на мотоцикле, в результате чего упал с него. В тот момент Шон получил совсем незначительную травму. Но и она в итоге могла на долгое время лишить американского бойца возможности выходить в октагон.

Также показательным является пример Даррелла Хорчера. В своё время он бился с самым Хабибом. И в 2016 году американец попал в серьёзнейшую аварию на своём мотоцикле. По словам менеджера Хорчера, боец врезался в автомобиль, который неожиданно выехал ему наперерез. В результате столкновения боец вылетел из мотоцикла и проехался по асфальту около 80 метров. Как уверял менеджер, Даррелла спасло от смерти только наличие шлема. Мотоцикл оказался полностью разбит, а боец получил относительно незначительные повреждения для такой аварии: различные ушибы, сломал руку и порвал связки в голеностопе. После возвращения боец провёл три поединка в UFC, причём два проиграл, после чего завершил сотрудничество с лучшей лигой на планете.

Хабиб беспокоится за состояние здоровья Ислама. Поэтому совершенно точно будет настаивать на том, чтобы Махачев отложил свои занятия эндуро вплоть до завершения карьеры. А UFC стоит подумать о том, чтобы ужесточить «правила игры». Кажется, слишком много бойцов пренебрегают собственной безопасностью в период между поединками. И это может сильно вредить самому промоушену.