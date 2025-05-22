UFC нужно чемпионство Топурии. Только он может стать новым Макгрегором

Илия Топурия готовится к тому, чтобы через месяц возглавить, возможно, самый важный турнир UFC в 2025 году. Так вышло, что у промоушена были большие проблемы с тем, чтобы организовать достойное главное событие для UFC 317, который пройдёт в рамках Международной бойцовской недели. Ислам Махачев сразу заявил, что с Топурией драться не будет, любой другой вариант с участием россиянина (Махачев — Оливейра, Махачев — Гэтжи) выглядел сомнительно, Джон Джонс слишком занят в реалити-шоу, а Хамзат Чимаев будет возглавлять с Дрикусом дю Плесси другой большой турнир.

Пришлось спасать ситуацию боем Топурии с Оливейрой за вакантный пояс в лёгком весе. И в промоушене почти наверняка очень надеются на успех Илии. По нескольким причинам. На фоне того, что средний возраст чемпионов UFC увеличивается, Топурия сильно выделяется. Он молод, ему всего 28 лет, но Илия уже сколотил огромную фан-базу и добился впечатляющих успехов. Тут всё на поверхности — это готовый материал, чтобы создать суперзвезду. Есть в чемпионах ещё его ровесник Джек Делла Маддалена, и можно наглядно увидеть разницу между бойцом с развитой медийностью и бойцом, у которого этого просто нет.

Кроме того, верхушка лёгкого веса в последние годы превратилась в болото, которое съедает почти всех проспектов. Сколько лет в топе находятся Оливейра, Дастин Порье, Джастин Гэтжи? И только недавно от этой компании отвалился Майкл Чендлер. Если брать отрезок с 2022 года, то вышеупомянутая троица завернула Бенеила Дариуша, Рафаэля Физиева и Бенуа Сен-Дени, которые могли освежить топ дивизиона. Проскочить наверх удалось только Махачеву и Арману Царукяну. Возможное чемпионство Оливейры усложнит жизнь матчмейкерам в плане организации новых интересных боёв, потому что бразилец уже дрался со всеми топами, и там на горизонте замаячит нашествие реваншей.

Топурия вдохнёт новую жизнь в один из сильнейших дивизионов, и откроется ряд новых интересных матчапов. Плюс ко всему статус «чемпион UFC в двух весовых категориях» добавит Илии престижа. Не так много бойцов в истории промоушена достигали этого, а у Топурии к тому же есть аура непобеждённого и сверхуверенного в себе бойца. Да, она тут же развалится, если Матадор проиграет, однако пока в UFC попытаются выжать максимум из Илии. А хайпа вокруг Топурии очень много: любое интервью пробивает несколько миллионов просмотров, ответы разлетаются на цитаты, его приглашают в модные журналы, он появляется на больших мероприятиях, а количество подписчиков в социальных сетях очень быстро растёт. В UFC сейчас явный кризис больших имён, и Топурия частично может решить эту проблему, став новым Конором Макгрегором.

Конор Макгрегор Фото: Getty Images

Стоит оговорить, что полноценной заменой ирландцу Илия не станет. Он не перевернёт индустрию и вряд ли сделает ММА ещё популярнее. Конор тогда, пускай и во многом невольно, улучшил жизнь многих бойцов и стал настоящим медийным взрывом. Топурия очень хочет это повторить, но мало шансов. Зато Матадор точно может стать лицом современного UFC и тем бойцом, которого знают и за пределами смешанных единоборств. И всякие перепалки с Криштиану Роналду играют только в плюс.

Мы уже можем наблюдать, что в UFC очень берегут Топурию. Под желание Илии подняться в лёгкий вес промоушен бросился уговаривать Махачева дать шанс испано-грузинскому бойцу, а когда это не получилось сделать, то в UFC смогли упросить Ислама оставить пояс вакантным, хотя изначально он явно этого не хотел. Тут для контекста важно помнить, что и Махачев — человек компании, принимал бои на коротком уведомлении, бился с теми, кого дают, поставил рекорд по защитам, и, в конце концов, это первый номер P4P. Однако всё это померкло перед возможностью вывести Топурию на титульник.

Других бойцов, которые хотя бы могли бы приблизиться к Макгрегору, в UFC просто нет. Если это кто-то и сделает, то только Топурия. Он и сам это отлично понимает, поэтому мы слышим от Илии и его команды только громкие заявления, которые все подхватывают: обвинения Махачева в трусости и лицемерии, разговоры о третьем поясе, обещания нокаутировать Чарльза Оливейру. Пока Топурия не проиграет, его медийный вес будет очень быстро расти. Так на наших глазах может появиться новый Макгрегор. Сильнее оригинального как боец, но всё равно слабее с точки зрения глобального влияния на индустрию.