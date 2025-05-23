Россия «на коне» в UFC. Столько наших в топе не было давно

Российские единоборства переживают золотые времена. Это проявляется и в MMA, и в профессиональном боксе. Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол выходят на трилогию, многие наши парни подбираются к чемпионским поясам. «На коне» россияне и в UFC. Давно не было такой удачной ситуации во всех дивизионах. Складывается ощущение, что есть хорошие шансы на тотальную доминацию. Правда, довольно грустная ситуация сейчас у девушек. Но наши парни оккупировали топы дивизионов и продолжают своё продвижение к чемпионским поясам.

Любопытно, что небольшой просвет случился даже в наилегчайшем весе. На 10-ю строчку рейтинга успел взобраться Тагир Уланбеков. Россиянин довольно убедительно выдал три победы подряд. Теперь его рекорд в UFC – 5-1. Поэтому Тагир начинает активно вызывать топов дивизиона. В том числе успел устроить мини-конфликт с чемпионом – Александром Пантожей. На предстоящем турнире в Баку его ждёт поединок с представителем Казахстана Азатом Максумом (17-1). И, кажется, после этого можно будет совершить очень неплохой рывок.

В легчайшем весе ситуация также стабилизируется. Третьим в рейтинге идёт Умар Нурмагомедов. Единственное поражение в профессиональной карьере он потерпел от действующего чемпиона – Мераба Двалишвили. Поэтому вряд ли россиянина отодвинули от титульной гонки далеко. А на второй строчке его соотечественник – Пётр Ян. Беспощадный одержал две победы подряд, горит желанием забрать чемпионский пояс, который некогда уже находился на его плече. Поэтому есть очень большая вероятность, что в ближайших титульниках будут именно россияне.

ПЁТР ЯН Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC

В полулёгком весе также есть своя звезда из России. Рвётся к своему титульному шансу Мовсар Евлоев. У нашего соотечественника девять побед в UFC. Правда, все были добыты судейскими решениями. Но россиянин всё равно уже четвёртый в рейтинге дивизиона. Удачный поединок с Алджамейном Стерлингом лишь повысил шансы на бой за пояс. Кроме того, выше перебрался Илия Топурия, который оставил титул вакантным. А его новым обладателем стал легендарный Александр Волкановски. И теперь всё располагает к тому, чтобы его следующим оппонентом оказался Евлоев.

Лёгкий вес остался без чемпиона в лице Ислама Махачева. Россиянин оставил пояс вакантным и поднялся выше. Однако есть ощущение, что свои дела в родном дивизионе он не закончил. Поэтому пока рано говорить, что в лёгком весе в ближайшее время не будет наших топовых соотечественников. Кроме того, первым номером рейтинга остался Арман Царукян. Конечно, представляет он Армению, но с Россией связан очень прочно. Поэтому его вполне можно считать близким для фанатов.

ИСЛАМ МАХАЧЕВ Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC

В топе полусреднего веса наших парней не было. И вот ситуацию идёт исправлять как раз Махачев, который с ходу получит титульный шанс в новом дивизионе. Соперником россиянина станет Джек Делла Маддалена. Другой вопрос заключается в том, что Махачев вряд ли собирается оставаться в компании полусредневесов. Есть ощущение, что Ислам рассчитывает завоевать титул и затем отправиться назад – за двойным чемпионством. А значит, он может стать доминирующей силой сразу в двух весах.

У средневесов также весело. Просто загибаем пальцы. 15-м оказался Абусупьян Магомедов, перезагрузившийся после двух поражений подряд. Российско-германский боец выдал серию из трёх побед. Последовательно Абус поколотил крепких бразильцев. 14-ю строчку занимает Роман Копылов, который вновь набрал обороты и рвётся поближе к вершине. Но самые отличные позиции у Хамзата Чимаева. Борз добрался до третьей строчки в рейтинге. И уже получил титульный поединок с Дрикусом дю Плесси. Теперь всё в руках Чимаева.

ХАМЗАТ ЧИМАЕВ Фото: Chris Unger/Zuffa LLC

В полутяжёлом весе сейчас есть наш чемпион! Магомед Анкалаев преодолел целую череду испытаний, чтобы всё-таки повесить на своё плечо чемпионский пояс. Он разбил бразильца Алекса Перейру и стал лучшим представителем своего дивизиона. Теперь россиянин активно получает вызовы и ждёт следующего оппонента. А на 12-м месте в рейтинге обосновался его соотечественник, уже заявивший о готовности сойтись в октагоне. Азамат Мурзаканов (14-0) идёт непобеждённым, в UFC наколотил уже четыре победы. И горит желанием в ближайшее время приблизиться к чемпионскому поясу.

У тяжеловесов в топе также полно наших. На 12-й строчке расположился Шамиль Газиев. Он успел потерпеть поражение в лучшей лиге на планете. Но после этого закрыл его двумя победами. Поэтому постепенно закрепляется и чувствует себя всё лучше. На четвёртом месте расположился Сергей Павлович. Конечно, два поражения довольно сильно ударили по его титульным амбициям. Однако далеко от гонки не отбросили. А третьим идёт Александр Волков. И он, если Дана Уайт не врал, является одним из главных претендентов на титульник.

АЛЕКСАНДР ВОЛКОВ Фото: Chris Unger/Zuffa LLC

Российские парни действительно оккупировали рейтинги и мощно проходятся по своим соперникам. И совсем скоро может сложиться уникальная ситуация, когда в каждом (!) дивизионе будет наш чемпион или претендент на титул. Но на многие вопросы должны ответить ближайшие поединки.