Бегство или смелый шаг? Почему Махачев ушёл из лёгкого веса

Переход Ислама Махачева в полусредний дивизион вызвал волны обсуждений, по-прежнему не стихающие. Как это часто бывает, кто-то в этом решении россиянина углядел возможность сбежать от Илии Топурии, который поднимается в лёгкий вес, а кто-то отдаёт должное достижениям Ислама и признаёт, что он заслужил возможность подраться за второй пояс.

Разговоры о трусости, разумеется, запустил Топурия: «Ислам сейчас сломан психологически. Мне кажется, никому не пойдёт на пользу, если ты понимаешь, что ушёл из дивизиона из-за страха. Представляете, если бы я ушёл из полулёгкого веса без победы над Максом Холлоуэем. Нельзя оставлять без внимания претендента, который зачистил дивизион. Фанаты скандируют его имя, а ты… Что тут ещё сказать? Не знаю, как именно это скажется на его выступлениях в полусреднем весе. Но это факт. Пусть делает со своей жизнью что хочет».

«Претендент, который зачистил дивизион» — это точно не про Топурию, у которого в лёгком весе победа только над Джеем Хербертом. Так что его аналогия с Холлоуэем не самая верная. Но это мало волнует хейтеров Махачева, ждавших шанса покритиковать чемпиона. И в первых рядах неожиданно оказался Чейл Соннен. Он, конечно, не отправлял Исламу уточек, однако вполне конкретно обвинил российского бойца в бегстве: «Ислам поднялся в весе не из-за храбрости и не из-за того, что хочет поставить ещё что-то на свою полку. Он поднялся в весе с одним условием: я не должен драться с Белалом Мухаммадом. Это не признак храбрости, это признак трусости. У тебя есть непобежденный чемпион номер один Илия Топурия, который преследует тебя по пятам. Ты так заинтересован в том, чтобы сбежать от этого парня, что не только расстаёшься со своим поясом, но и покидаешь дивизион».

Довольно громкое заявление в отношении первого номера pound-for-pound. И на это отреагировал Даниэль Кормье, друг Махачева и соведущий Соннена: «Это первый раз, когда Ислам поставил свои желания выше того, чего хотят все остальные. Он защищал пояс многократно, дрался с соперниками на коротком уведомлении, принимал бойцов, поднимавшихся в весовой категории — он делал всё, чтобы доказать свою готовность рисковать. Когда Арман не смог выступить, ему сказали: «Дерись с этим парнем, который на 10-м месте в рейтинге, без подготовки». Он согласился, несмотря на уведомление за один день. И он всегда так поступал.

Я не знаю, пытается ли он [Соннен] меня потроллить, вывести из себя или он действительно верит в то, что говорит. Мне совершенно не нравится идея, что Ислам делает это из-за трусости. Он давно присматривался к полусреднему весу — это не что-то новое, о чём говорит Махачев. И как насчёт того, что люди постоянно называют Ислама, меня или кого угодно, кто гоняет вес, «читерами»? А теперь он поднимается и дерётся в весовой категории, которая, по мнению многих, больше соответствует его габаритам. Разве это не то, чего все от него хотели? Разве это не проявление мужества и смелости? Мне нравится Чейл, и у нас много весёлых моментов на шоу, но нельзя так говорить о человеке, который уже несколько раз защитил пояс. Короткое уведомление, соперники из другой весовой категории, переход в более тяжёлый дивизион – он сделал практически всё, чтобы доказать, что готов рисковать».

Ислам Махачев Фото: ALI HAIDER/EPA/ТАСС

Поддержал Кормье и ветеран ММА Мэтт Браун: «Я очень удивлён, что люди так говорят. Это глупость. Чтобы Ислам избегал кого-то… Эти слова просто не имеют смысла. Я такого не вижу. К слову, Джек Делла Маддалена — это увеличенная версия Топурии в некоторых аспектах. Оба прекрасные боксёры с большой мощью. Это их сильная сторона. И это выглядит непродуктивно — перейти в более тяжёлую весовую категорию, чтобы подраться с прекрасным боксером с большой мощью и избежать боя против прекрасного боксера меньших размеров».

Махачев заявлял о желании перейти в полусредний вес ещё после того, как во второй раз победил Алекса Волкановски. Было бы странно, если бы он вдруг решил изменить планы только потому, что в его дивизион идёт Илия Топурия, один раз защитивший пояс в своём весе. И если предъявлять Махачеву претензии в том, что он избегает Матадора, то почему бы не вспомнить, что сам Топурия решил не биться с Мовсаром Евлоевым (девять побед подряд) и Диего Лопесом (пять побед подряд)? Разница тут только в том, что хайп вокруг этих двух ребят меньше, чем вокруг Илии. При этом сам Топурия выглядит героем, потому что идёт в более тяжёлый вес. А Махачев, делающий то же самое, вдруг обвиняется в трусости.

Кормье также упоминал важный момент с победами Ислама над другим полулегковесом — Алексом Волкановски. ДиСи отметил, что ценность этих побед была утеряна, и были все шансы, что в итоге то же самое было бы с Топурией. Получилось бы так, что Махачев уже в третий раз даёт шанс полулегковесу стать чемпионом в двух весовых категориях, а сам задвигает свою мечту о втором поясе. Не очень логично.

Вместо этого Махачев выбрал более сложный вызов: поднимается к гораздо более тяжёлым и габаритным бойцам, где больше рисков. Это не очень похоже на бегство. Ислам занят своим наследием, и если он сумеет завоевать пояс в 77 кг и проведёт там хотя бы одну защиту, то в истории он останется человеком, взявшим два пояса и построившим самую длинную победную серию в истории UFC. А про возможный бой с Топурией будут вспоминать разве что с сожалением, что этого так и не произошло. Или не будут вспоминать вовсе, если Илия в ближайших боях проиграет и не доберётся до титула в лёгком весе.