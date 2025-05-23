Джонс велик, но нагло убивает тяжёлый вес. Крадёт драгоценное время у претендентов

Дивизион тяжеловесов в промоушене UFC традиционно считался одним из самых интересных. Топовые бойцы перехватывали пояс буквально из рук друг друга. Но затем пришёл Джон Джонс, что мощно перевернуло правила игры. Он моментально получил титульный шанс, которым сразу же воспользовался. Однако потом начался не самый удачный момент для дивизиона. За два года чемпион провёл всего лишь два поединка. Причём далеко не с теми соперниками, с которыми этого хотели болельщики. В итоге за спиной Костяного образовалась целая очередь из претендентов. Но он не подпускает никого ближе, продолжает наслаждаться жизнью и удерживать чемпионский пояс.

Стоит отметить, что весь остальной дивизион – действительно живой. Продолжает разносить оппонентов Том Аспиналл, который вышел на серию из трёх побед. Британец уже устал ждать того момента, когда Джонс всё-таки примет бой с ним. Казалось, что с ним лига может свести Костяного ещё после победы над Сирилем Ганом. Однако в итоге Аспиналл продолжает доказывать свою состоятельность в поединках с самой сложной оппозицией. За это время Том последовательно нокаутировал Марчина Тыбуру, Сергея Павловича и Кёртиса Блэйдса. Но даже после этого не появилось никаких гарантий, что Джонс проведёт свой следующий бой именно с ним.

При этом сначала Джонс проводил бой с ветераном Стипе Миочичем. Сразу после него соперник завершил карьеру. Более того, поединок откладывался из-за повреждения Костяного. Поэтому время затягивалось. А затем Джон окончательно отошёл подальше от октагона. Он начал активно посещать светские мероприятия, много активничал в социальных сетях. А теперь ещё и принял участие в реалити-шоу, где стал одним из наставников. И в это время за его спиной томятся в ожидании претенденты, которые мечтают о чемпионском поясе тяжёлого дивизиона. Освобождать титул и делать его вакантным американец, видимо, не собирается.

От поведения Джонса страдают и россияне. Конечно, шансы Сергея Павловича стали пониже после двух поражений подряд. Однако их россиянин уже успел закрыть победой, пусть и непростой. Кроме того, Десантник расположился на четвёртой позиции в рейтинге. Поэтому есть приличные шансы на то, что следующая победа приблизит Сергея вплотную к чемпионской гонке. Но пока о ней не идёт особенной речи. Скорее, это пит-стоп, на который заехал Костяной. И в такой ситуации Павловичу нужно быть максимально активным. А всё потому, что россиянину уже 33 года – терять времени нельзя.

Ещё более сложная ситуация сейчас у Александра Волкова. Драго – 36 лет. А главное, даже после поражения от Сириля Гана, которое все смело называют ограблением, россиянин остаётся одним из главных претендентов. А всё потому, что об этом заявил президент промоушена Дана Уайт. И, фактически, если бы Джонс покинул лигу, объявил о завершении карьеры, то Александр мог бы столкнуться с Аспиналлом в титульном поединке. Но вместо этого Волков вынужден простаивать и ждать момента, когда получится замахнуться на бой за пояс. А рисковать Драго больше не особенно хочет, поскольку понимает, что ещё одно поражение может окончательно отбросить от гонки.

Александр Волков российский боец тяжёлого веса UFC «Как боец, конечно, я оцениваю негативно затягивание боя Джонса и Аспиналла, поскольку у меня становится меньше шансов подраться за чемпионский титул, а время уходит. В других весовых категориях идёт настоящий конвейер боёв за пояс. Поэтому я недоволен. Так у меня давно был бы шанс испытать себя в бою за титул, если бы не было Джона Джонса. Но я его понять могу. Будь я на месте Джонса, имея его положение, цель заработать максимальное количество денег и желание драться тогда, когда удобно ему, то, конечно же, продолжал бы делать это. Очевидно, что он делает в первую очередь то, что выгодно для него. И Джон имеет на это право. И вопрос здесь не к Джону Джонсу больше, а к тому, что в UFC позволяют ему так себя вести и проявляют излишнюю лояльность к нему. В результате чего все и ждут».

Совсем недавно произошёл разговор Джонса с топовым российским промоутером Камилом Гаджиевым. И там американец намекнул на то, что готовится к завершению профессиональной карьеры, может больше не появиться в октагоне. И если это действительно произойдёт, дивизион ждёт серьёзная встряска.