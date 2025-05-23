Кто вместо Джошуа и Фьюри? На смену звёздным тяжеловесам почти никого нет

Тяжёлый вес гордо носит звание «королевского дивизиона», и несколько лет назад это было более чем оправданно. Александр Усик поднялся в тяжи, выиграв все пояса в крузерах, Энтони Джошуа считался одной из главных звёзд этого вида спорта, а Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер выдавали зубодробительную трилогию. И неподалёку были опасные Диллиан Уайт, Джо Джойс, Энди Руис, опытный Дерек Чисора, маячил бывший чемпион Джозеф Паркер.

Прошло время, и сейчас в супертяжёлом весе катастрофически мало новых имён, а старые звёзды уже должны уходить с большой сцены, но всеми силами цепляются за прошлое. Во многом этому способствует ситуация в дивизионе — на смену Усику, Фьюри, Джошуа и Уайлдеру никто не пришёл. Они всё ещё остаются самыми большими именами в дивизионе, и не так важно, идут они на серии поражений или заявляют о завершении карьеры.

Тайсон Фьюри уже несколько раз уходил, однако его имя по-прежнему фигурирует в разговорах о возможных поединках. Его упоминают Эдди Хирн, Александр Усик и известные тренеры. Им не мешает то, что в последних трёх боях у Цыганского короля одна победа — над непрофессионалом Фрэнсисом Нганну. Он умеет делать деньги, на него будут идти зрители, так что никого не удивляет, что уже идут слухи, что Фьюри вернётся на ринг в октябре и подерётся с Энтони Джошуа.

Сам Эй Джей, к слову, тоже не в завидном положении. Британская звезда проиграл все три последних титульных боя, причём в последнем из них был очень жёстко нокаутирован. А последние победы Джошуа были над следующими соперниками: Кубрат Пулев, Джермейн Франклин, Роберт Хелениус, Отто Валлин и Фрэнсис Нганну. Трое из них подходили к бою с Энтони после поражения. Казалось бы, Джошуа, как и Фьюри, пора потихоньку провожать и больше не подпускать к титульникам, но кто лучше этих двух боксёров может заполнять арены и продавать PPV? В тяжёлом весе уж точно никто.

Энтони Джошуа Фото: Getty Images

Деонтей Уайлдер тоже на серьёзном спаде. Четыре поражения в последних пяти боях, а каждый следующий поединок хуже предыдущего. Чтобы вернуться на победную тропу, Бронзовый бомбардировщик будет биться с середнячком Тайреллом Херндоном, потому что более высокий уровень Деонтей ранее не осилил. Однако даже так Уайлдер остаётся на слуху, и Эдди Хирн всерьёз рассуждает о его бое с Джошуа: «Я не исключаю полностью этот бой. Но очевидно, что сейчас фаны не верят в шансы Уайлдера. Всё может измениться, если он вдруг внезапно вновь начнёт выглядеть хорошо. Если он вновь начнёт побеждать, возможно, фанаты вновь заговорят об этом поединке».

На хорошем ходу только Усик, однако он далеко не такая большая звезда, как Джошуа или Фьюри, и сильно уступает им в популярности даже с поясами. А ещё Александр неоднократно заявлял, что ему осталось два боя. Первый из них будет с Даниэлем Дюбуа, а кандидатов на второй маловато. Пока упоминались те же Джошуа и Фьюри, хотя объективно они этого не заслуживают. Либо говорят о Паркере, который заслужил по-спортивному, но при этом мало кому интересен. Плюс Усик уже заглядывается на такие авантюры, как бой с Алексом Перейрой или Джейком Полом. Это уже явный сигнал о том, что боксёр пытается выжать максимум денег напоследок.

И на смену всем этим звёздам есть только Дюбуа. Да, можно отмечать Паркера и Агита Кабайела, это сильные боксёры, возможно, они сильнее нынешних Джошуа и Фьюри, но PPV-звёздами им не стать. На хорошем счету Чжан Чжилэй, однако он и вовсе старше Фьюри, Джошуа и Усика. Мартин Баколе сильно подпортил свою репутацию последними двумя боями. А Филип Хргович и Джаред Андерсон оказались довольно переоценёнными.

Надежды есть только на Мозеса Итауму, который потихоньку двигается к вершине, но не спешит и правильно делает. Возможно, он и Дюбуа частично спасут ситуацию и станут новыми лицами тяжёлого веса, однако сейчас королевский вес застрял во времени и не обновляется. И пока «большая четвёрка» окончательно не уйдёт, застой будет продолжаться.